Schmarcz: Je suis socialiste… V čem se „sociální demokrat“ Čižinský plete? | info.cz

Nalevo, kde před sto lety kralovala stará levice, je dnes těsno. Velké socialistické myšlenky, počínaje všeobecným rovným volebním právem přes bezplatnou zdravotní péči, penzijní pojištění pro všechny až po sociální zákonodárství a ochranu zaměstnanců se už dávno prosadily. Přivlastnily si je všechny strany a ti, kteří s nimi původně přišli, se dnes obtížně odlišují od ostatních. Lze říci, že sociální demokracii zničil její vlastní úspěch.

Opravdu jako by každý chtěl být sociálním demokratem; i nejsilnější hnutí ANO dělá v zásadě socialistickou politiku. Často slyšíme stesky pravicových voličů, že Evropa je vlastně celá nalevo a skutečná pravice neexistuje. Je to skutečně tak? A máme tedy definitivně rezignovat na pravici? Nebo rovnou zapomenout na politiku coby střet velkých idejí a koncepcí? Nemyslím si. Nebylo by to ani dobře.

Stabilitě demokracie sice prospívá, když se soupeření odehrává blízko středu a nehrozí velké otřesy po každé změně vlády, ale totální zglajchšaltování do jedné linie vede ke stagnaci a ta ke snaze prolomit status quo skrze extrémy. Relativně blízké, ale jasně odlišené možnosti pro demokratický výběr jsou cestou k evoluci, „zabetonovaný“ systém naopak plodí revoluce.

Západ je svědkem právě takové vzpoury proti systému. Spouštěčem se staly ekonomická a migrační krize, strach z globalizace, frustrace z korupce. Ale kdyby politika už dávno předtím nebyla vyprázdněná, nástup lidí jako jsou Donald Trump, Emmanuel Macron nebo Andrej Babiš by nebyl tak snadný. Souboj idejí zkrátka nahradila víra v silného vůdce. A Čižinský, zvolený do sněmovny za stoletou konzervativní stranu, dal jasně najevo, že chce pokračovat v tomto novém trendu, nikoli v obhajobě tradiční politiky.

Má to háček: ve skutečnosti se totiž potřeba věřit velký myšlenkám z hlav lidí nevytratila. I v politice je ovšem rozhodující strana poptávky, a volič tak kupuje to, co se nabízí. A v určitém okamžiku může schopný populista nabízet víc, než fádní tradiční politik. Když to takto půjde dál, nedopadneme dobře. Politika se promění ve sled střídajících se charismatických postav, vytratí se z ní řád a organizaci nahradí emoce.

Přitom není důvod házet hned flintu do žita jako lídr 3000 statečných, který píše o tom, že je „stupnice pravice–levice trochu přežitek“ . Pravolevý střet se od vzniku sociální demokracie značně posunul, ale nezmizel. I při respektu ke stávajícím konturám sociálních systémů pořád existují výrazně odlišné pohledy na řešení problémů. Vždyť stále platí, že na základní otázku – má se postarat stát, nebo já sám? – dávají lidé zásadně rozdílné odpovědi. Stále vidíme, že třeba podporu rodiny bude chtít pravice řešit daněmi, levice dávkami.

Kromě toho, pravo-levý politický zápas doplňuje stále silnější střet mezi liberály a konzervativci. Ve skutečnosti ale nejde o nic nového, jen se vrací nejstarší politická dichotomie. Žádný konstrukt, ale autentické, v lidech hluboce zakořeněné rozdílné vnímání světa. Pořád tedy je o co hrát. Nikoli jen o trůny, ale především o myšlenky.

Pravolevý souboj tedy pořád má smysl. Stejně tak má význam, aby se strany definovaly buď liberálně, nebo konzervativně. Odstraňme tohle dělení a otevřeme dveře neukotveným populistům. Ještě chvíli opomíjejme legitimní rozdíly v liberálním a konzervativním světonázoru a budeme tu mít bitvu extremistů. Ne, nenastal konec dějin a politiky. Pravice a levice, konzervatismus a liberalismus – obou těchto střetových rovin by se měly rázně chopit standardní středové strany. Ne, nejsme všichni socialisté, ale všichni musíme být demokraté.