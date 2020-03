Schmarcz: „Malý černý kufřík“ pro Vojtěcha. A profesionální politiky pro Českou republiku | info.cz

Sedm let jsme zažívali tučná léta bez krizí typu povodní či hospodářského propadu. Zemi se dařilo, rostly platy i výběr daní, bylo dost peněz na důchody a různé dárečky. Mnoho lidí získalo pocit, že řízení státu se obejde bez profesionálů z tradičních stran. I v Kornbluthově povídce má veřejnost důvěru k „odborníkům“, kteří se umějí jen chvástat, ale jinak své práci za mák nerozumějí a ve skutečnosti na ně dohlížejí jejich asistenti, aby něco nevyvedli.

V budoucnu dle Kornblutha rozumní lidé zatím „nepřekročili most“ a podřizují se většině. Nároky klesají, vládne tyranie průměru a podprůměru. Lékařem se člověk stane ne proto, že zvládl náročné studium, ale protože obdržel diplom a s ním onen černý lékařský kufřík. I u nás dnes platí, že většina má ve všem pravdu a nároky na profesi politika drasticky degradovaly. Do vlády za ANO vesměs nepřišli odborníci v náročném politickém řemesle jako u tradičních stran. Prostě dostali černý kufřík (portfej), a tak jsou z nich ministři.

Lékařská nemehla v Kornbluthově povídce úspěšné léčí díky tomu, že jejich kufříky jsou nejen zázračné, ale navíc blbuvzdorné. Třeba skalpel se sám vyhne všem cévám a orgánům a vyřízne jen nemocnou tkáň. Robustní česká ekonomika s pilnými lidmi a šikovnými podnikateli, je také značně blbuvzdorná. A přes neodborné zásahy zejména co se týče daní a podnikání skvěle šlape. Blbuvzdorný je i český systém ochrany před epidemiemi, který dobře zafungoval navzdory tomu, že resort vede politický i odborný laik.

V povídce hrdina svůj kufřík ztratí a bez něj je zcela bezradný. Stejně jako političtí amatéři v pozicích předsedy vlády a ministra zdravotnictví, kteří v pokračující krizi najednou musejí ukázat, co v nich opravdu je, ne se jen chlubit tím, co funguje samo, či navzdory jim, nebo co zařídil někdo jiný. A fatálně selhávají. Jak co se týče nákupu zdravotních pomůcek a jejich distribuce, tak podpory a koordinace jejich domácí výroby a vůbec krizového řízení. Naštěstí i je hlídá „asistent“, a ten politiku opravdu poctivě vystudoval.

V době, kdy se premiér a jeho tým chvástají, jak jsme nejlepší na světě, ale při hledání řešení spíše překážejí, se zdá, že ve vládě něco užitečného dělá jediný člověk: ministr vnitra. Bleskově zařídil nákup a transport 70 milionů kusů zdravotních pomůcek, jež fatálně chyběly a bez nichž by se nakazilo daleko víc lidí – z šíření epidemie v zahraničí víme, že každý den bez ochrany zejména zdravotníků je velký risk. A vyniká i jeho profesionální politické vystupování mezi vším tím blábolením předsedy vlády a ministrů za ANO.

Před deseti lety by Hamáček působil normálně, jako jeden z řady mužů na svém místě. Tehdy ještě nebyli standardní politici na vymření. V krizi se však zdá být mezi členy vlády za ANO skoro zázračný. Svým vystupováním neprobouzí v občanech stavy úzkosti, nervozity, či bezmocného vzteku. Jeho klidná, otevřená a lidská řeč posiluje v lidech jistotu a důvěru ve stát. Jako onen asistent tak v pozadí zajišťuje, aby páni doktoři a inženýři nenapáchali v ještě větší škody. Nyní možná konečně i jako šéf ústředního krizového štábu.

V dobrých časech republika přežije ve svém čele amatéry. V krizi, jako je tato, však občané velmi riskují, když si nedají pozor a nevyberou do vlády politické fachmany. Neumětelství pří řízení země pak doslova zabíjí. O kolik mrtvých bychom nakonec počítali více bez oněch dodávek respirátorů a dalších pomůcek v poslední chvíli? Na toto by lidé neměli zapomenout. Na naprostou neschopnost premiéra, ministra zdravotnictví a dalších členů vlády za ANO zajistit v nouzi ochranu alespoň zdravotníkům a ohroženým skupinám.

Nejsme v tom sami. Spojené státy a Velká Británie sice mají v čele politiky starých stran, leč velmi nestandardní. Johnson svým furiantstvím ohrozil životy mnoha Britů, tiskovky Trumpa televize raději vypínají, protože jeho řeči dle odborníků ohrožují veřejné zdraví. Zato nudná politická matadorka ze starých dob, „mutti“ Merkel, i v těžké v krizi boduje.

Na léčení potřebujete lékaře, na vedení země politika. Opravdu chceme ve vládě „cvičené idioty“, kteří neovládají profesi, jen se naučili šikovně mačkat PR tlačítko? Nebo, slovy Cyrila Kornblutha, „překročíme most“? A zvolíme skutečné odborníky na řízení státu jako státu? V krizi se vyjeví, kdo je dobrý řemeslník, a kdo důležitě se tvářící nosič ministerské portfeje bez politického nadání a zkušeností, který snadno zaviní katastrofu. Volme proto profesionály z tradičních stran, kteří zvládnou vládnout i bez zázračných kufříků.