Schmarcz: Nebuďme v EU za prudiče. Kverulanstvím můžeme málo získat a hodně ztratit | info.cz

KOMENTÁŘ MARTINA SCHMARCZE | Evropská unie se chystá v příštích sedmi letech proinvestovat ve Fondu obnovy dvacet bilionů korun. Babiš nám slibuje národní investiční plán za osm bilionů. Čím se liší? Jednou větou: velikášsky působí obojí, ale to druhé je čiré bláznovství. Národ, který má takovouto vládu, by si rozhodně neměl stěžovat na „socialistickou přerozdělovací unii“. A raději vzít rozum do hrsti.