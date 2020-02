Schmarcz: Od vlády dostávají „za uši“, pravice je zklamala. Kdo zvedne hlasy milionu živnostníků? | info.cz

Popravdě, ODS si to zasloužila. Během své vlády v letech 2010-2013 zradila své kmenové voliče, zvedla jim daně a sebrala slevy a bonusy na manželku a děti. Skupinku „rebelů“, kteří se pod tento sebevražedný balíček odmítali podepsat, premiér Nečas vyobcoval. Zlomil tak hodnotovou páteř strany a zradil ty, kteří občanské demokraty věrně volili přes všechny jejich skandály. Když se pak nechal sestřelit represivním aparátem, živnostníci, řemeslníci a drobní podnikatelé neměli žádný důvod ODS podpořit. Když je přestala hájit.

Ani v roce 2017 se pravici její hlavní síla zcela nevrátila. Od té doby však dochází k řadě dramatických změn. První a druhá fáze EET sice nepatří mezi hitparádu pravicových přání, nicméně její dopad byl limitovaný a minul jádro živnostenského stavu. Třetí a čtvrtá fáze dostihne kromě pár jedinců úplně všechny.

Aby toho nebylo málo, ministryně práce Maláčová živnostníkům vzkázala, že sice musejí dál platit alespoň minimální zálohy na sociální pojištění, ale pokud si k tomu nepřiplatí, nedostanou žádnou penzi. K tomu všemu roste množství příkazů a zákazů, panuje zmatek v různých sazbách DPH – třeba u lanovek a vleků, teplé a studené vody – a za banální formální pochybení při plnění nových nesmyslných povinností hrozí likvidační pokuty… A když už stát uleví, jako u daně na pivo, živnostníků se to netýká, jen velkých firem.

Vláda zkrátka konzistentně uskutečňuje tvrdě levicový program, který jí zajišťuje podporu širokých vrstev seniorů a zaměstnanců. Nad tím nemá smysl se rozčilovat, tito voliči jsou s ním zkrátka srozuměni. Na druhé straně se ale vrací do hry cosi, co mnozí po „protikorupční revoluci“ pokládali za mrtvé: pravolevý hodnotový střet. V letech 2013 a 2017 většina voličů hlasovala dle hesla „noví proti starým“ – a ideologie a vlastní zájmy šly často stranou. Snad jen penzisté v roce 2017 volili ANO kvůli svým důchodům.

Teoreticky vzato je šance, že se ideový střet opět vrátí na scénu. Jestliže ANO má milion penzistů, mohla by ODS oslovit milion podnikatelů (s rodinami to budou dva miliony, takže by jich stačila i polovina). Což by pomohlo opětné stabilizaci politické scény. Jistě, je to jen hypotéza. Aby se stala realitou, záleží na tom, jak dobře zareaguje ODS (a obecně pravice) na ohrožení nativních zájmů podnikatelské vrstvy. A samozřejmě i na jejím vlastním sebeuvědomění a vůli bránit své zájmy.

Do voleb zbývá rok a půl, uvidíme, co se do té doby seběhne. Možná se tradiční pravolevou dichotomii a stranickou demokracii založenou na hodnotovém střetu už nepodaří obnovit, naděje tu ale je. Klíč k budoucnosti drží ve svých rukách podnikatelé.