Skončí Zeman jako velezrádce? Jed na špiona otrávil českou politiku. Komentář Petra Holce

Prezident Miloš Zeman odjakživa rád překvapuje a s přibývajícím věkem se mu to daří stále rafinovaněji. Takže když teď Česko kvůli otravě ruského dvojitého agenta v Británii tajemným jedem novičok vyhostilo tři ruské diplomaty, jak se v případě Ruska běžně říká i špionům, zareagoval Zeman znovu originálně. Pověřil BIS, aby zjistila, jestli se novičok nevyvíjel a neskladoval i u nás. A dotazy na tohle téma nesl hodně nelibě.

Za možného původce novičoku nás neméně překvapivě obvinilo Rusko, navzdory Zemanovu kamarádství s prezidentem Vladimirem Putinem. Česko-ruské přátelství konečně nese plody. Jinak ale všichni čeští politici včetně Zemanova spojence, premiéra v demisi Andreje Babiše, samozřejmě ruské obvinění rázně odmítli - novičok je teď přece jen až moc toxický. Nakonec v Británii nebezpečně přiotrávil i desítky nevinných lidí. Prorusky a proti Česku se k celé věci jako obvykle postavili jen komunisti, kteří to ovšem mají v historické DNA, a Okamurova SPD.

Zeman tak v podstatě zůstal sám jako kůl v plotě. V případě novičoku se dokonce drží relativně zpátky i jeho věrný hradní stín a „vicepremiér“ Jiří Ovčáček, jenž normálně svého šéfa trumfuje. Možná i jemu neuniklo, že český prezident ve skutečnosti jedná, jako by byl ruský prezident. A přál si proto, aby se novičok skutečně našel i v nějakých českých análech a potvrdilo se tak ruské obvinění Česka. Putin by za to svého českého kamaráda jistě vyznamenal.

Zemana sice lehce podržela i jeho oblíbenkyně a ministryně obrany z ANO Karla Šlechtová, i u ní je to ale logické: právě její funkci by Babiš mohl obětovat ČSSD za její vládní angažmá a Zeman se v takovém případě chce o „svou“ Karlu velkoryse postarat. Ostatní politici ale Zemanovi spíš vyhlásili válku, když ho označili za zrádce. Ve STAN dokonce mluví o žalobě za velezradu, čímž by Zeman jen následoval svého předchůdce Václava Klause; ten si od Senátu vysloužil žalobu pro údajnou velezradu kvůli amnestii, jde tedy o hrdou hradní tradici.

Zaúkolováním BIS hledáním novičoku jako by ale Zeman zaskočil i sebe. V pořadu Blesk.cz S prezidentem v Lánech reagoval jinak zdatný manipulátor na otázku ohledně BIS a novičoku hodně nezemanovsky. „Co je vám do toho? Prezident má svaté právo úkolovat BIS,“ odsekl Zeman. To jistě a svým způsobem jde vlastně i o pokrok: hledáním neexistujícího článku o Ferdinandu Peroutkovi totiž zaúkoloval Ovčáčka, jenž zatím jen potvrdil, že neexistuje. BIS mívá s hledáním podobných věcí lepší zkušenosti. Nebo aspoň lepší rozpočet.

Jenže i kdyby tajná služba českou stopu novičoku náhodou našla, bylo by ve státním zájmu mlčet o ní úplně stejně, jako státy mlčí o jiných podobně toxických věcech. Zeman ji proto měl, když tak už zaúkolovat neveřejně, protože takhle budou všichni za měsíc čekat výsledek. A mimochodem: někteří čeští vědci sice připustili, že by se u nás novičok možná mohl vyvíjet za totality, v takovém případě by ale určitě šlo o přísně tajný projekt. A ironií i tehdy nejspíš řízený Ruskem.

