Slibem nezarmoutíš. Pět momentů epidemie, kdy vláda nechala všechny ostatní na holičkách | info.cz

Zcela jistě nejdražší nesplněný slib. Už na konci dubna ministryně financí Alena Schillerová ukázala národu svou tabulku, podle které vláda pomohla ekonomice masivní částkou 1,2 bilionu korun. Tedy asi 20 procenty tuzemského HDP, více než většina zemí v regionu. Sice největší část peněz měla jít na záruky za komerční úvěry a přímá pomoc měla představovat jen asi šestinu celkové sumy, stejně by se však jednalo o velkorysý balíček. Tedy v případě, že by jeho valná část doteď nezůstala pouze na papíře.

1,2 bilionu korun. Takový je součet našich dosavadních opatření na podporu české ekonomiky. Dělá to neuvěřitelných 20,7% HDP. To nás v mezinárodním srovnání řadí mezi země, které do záchrany svého hospodářství uvolňují naprosto nejvíce. pic.twitter.com/vUTW8IuZM5