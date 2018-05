Smrt tradičních stran znamená i smrt tradičních vlád. Komentář Petra Holce

Výjimkou potvrzující pravidlo je jen druhá ODS, která poskočila nad 13 procent. Na svých sedmi volebních procentech nicméně zůstává ČSSD a pořád se nemůže rozhodnout, jak utéct z předpeklí. I ta ale může ještě slavit ve srovnání s lidovci, TOP 09 nebo STAN.

Z této trojky jsou sice tradiční jen lidovci, společnou tradicí všech těchto stran se ale pomalu stává fakt, že by je voliči ušetřili práce ve Sněmovně. Setrvale se pohybují spíš pod hranicí volitelnosti.

Pod kritickou pětiprocentní hranicí kdysi léta velkolepě žila třeba Jana Bobošíková, jíž by jakékoli zvolení vážně zkomplikovalo život, protože by musela i něco dělat. KDU-ČSL, TOP 09 a STAN jsou ale zvyklé praktikovat spíš tradiční model: do voleb chodí proto, aby je lidi volili, protože ani státní miliony za pouhou volební účast je nespasí. Jejich personální aparát není domácím aparátem jedné ženy, co v pohraničí lidem rozdá buchty a pak z toho žije jako carevna. Někdo taky musí nakrmit bestii, jak říká souzený David Rath.

ANO zřejmě dosáhlo svého vrcholu, který se podobá zlaté éře ODS a ČSSD, kdy obě tyhle strany sbíraly ve volbách kolem 30 procent hlasů a střídaly se ve vládě, případně „opozičně“ vládly spolu. Zásadní rozdíl je ale v tom, že ANO je teď na třiceti procentech jako jediná partaj. ODS stále nedá dohromady ani polovinu jeho voličů a ČSSD se nyní může vesele okopávat s KSČM, což ji brzy i čeká, pokud skutečně skončí ve vládě s ANO podporované komunisty. Budou to bolavá bodla.

Česko evidentně vstoupilo do nové politické éry, jež se obejde bez ideologií. Levice (ČSSD a KSČM) dá dohromady 15 procent a pravice (ODS a TOP 09) si s ní v podstatě může podat ruku. Velkou díru mezi nimi nyní zaplnilo ANO, které sice pustilo nějaké voliče ODS a Pirátům, současně ale jiné ukradlo KSČM a ČSSD. Nedělá to ovšem tradičními levicovými sliby znárodňování nebo daňového olupování bohatších, ale spíš nyní populárním vlastenectvím a sliby efektivního řízení státu, což je i tradiční rétorika ODS.

Ironií nové politické situace je, že dvě ze tří nejsilnějších netradičních stran nemůžou vládnout. Pusťte k vládě kluky z Pirátů, a i somálští piráti budou vypadat jako systémová parta, co má jasný plán. A nechte vládnout Tomia Okamuru a začne mizet v černé díře – stejně jako předtím peníze jeho Úsvitu – celý státní rozpočet. Pirátům i SPD se říká protestní strany, protože je lidi volí, aby protestovaly. Nikdo soudný si je ale určitě neumí představit ve vládě.

Ani politologové samozřejmě nevědí, jak to celé skončí, i když se tak tváří. Situace v Evropě ukazuje, že nová politická éra přeje hnutím typu ANO, když nemálo voličů zavrhlo tradiční politické ideologie a s nimi i tradiční politické strany. To možná nevadí ve Francii, kde díky tomu Emmanuel Macron, v podstatě francouzský Babiš (řídit stát i hnutí jako firmu), prostě vládne sám. Nejen Česko nebo Itálie ale ukazují, že debakl tradičních stran znamená i konec tradice vlád, jak jsme je znali. A zvlášť, když nechtějí vládnout ani tradiční strany.