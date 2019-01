Soukup porážel i Bohdalku, na politiku to ale stačit nemusí. Komentář Vratislava Dostála

Volby do Evropského parlamentu jsou v několika ohledech specifické. Jde o volby druhého řádu, navíc do instituce, která je pro hodně voličů až příliš vzdálená od jejich každodennosti. Proto se jich zpravidla účastní pouze ti s velmi specifickou motivací. A těch je málo. Dosavadní výsledky také naznačují, že jsou voliči v těchto volbách ochotni se svým hlasem daleko více experimentovat. To vše do jisté míry nahrává i podobně svérázným zjevům, jakým je bezesporu majitel televize Barrandov a moderátor mnoha jejích pořadů Jaromír Soukup. Ten dnes po osmé hodině večerní potvrdil na své TV Barrandov, že zakládá politické hnutí List Jaromíra Soukupa, s nímž se chce ucházet o přízeň voličů. První příležitost by mohl mít již v květnu – právě ve volbách do Evropského parlamentu.

„Na co koukáš, na Bohdalku nebo na Soukupa?“ Tak nějak si ze sebe s jistou mírou nadsázky utahujeme se ženou vždy, když se jeden z nás vrací domů a slyší puštěnou televizi. Důvod je prostý: Jiřina Bohdalová před kamerou debutovala už v roce 1937 v dětské roli, a to prosím pěkně v němém filmu. Za svůj život musela hrát snad s každým od Jana Wericha a Vlasty Buriana, po Jana Budaře a Terezu Voříškovou. Pokud bychom sečetli filmy, televizní inscenace, seriály, večerníčky a její rozličné estrády, nejspíš bychom zjistili, že jde o tisíce hodin materiálu. Je proto logické, že nemine týden, aniž by se na televizní obrazovce aspoň jednou neobjevila.

Přesto: kam se hrabe na Soukupa. Pravda, jde o jiný kontext, motivace, cíle i schopnosti. Obzvláště v jeho poslední maniakální fázi prakticky neexistuje večer, aby televize Barrandov neodvysílala aspoň jeden jeho pořad. Už dlouho se přitom v politickém zákulisí šušká o klesajících tržbách, složité finanční situaci, stejně jako o politických ambicích. Leccos šlo vypozorovat, tedy pokud na to měl člověk nervy a čas, také z dramaturgie jeho jednotlivých pořadů, ze skladby hostů, nebo z nadbíhání prezidentovi Zemanovi. Součástí téhož příběhu je také manévr se vstupem čínského investora. Nyní se tedy Soukup – pokud si to ještě nerozmyslí – rozhodl svou kritickou situaci vyřešit pokusem o politické angažmá.



A nutno podotknout, že pokud se mu to má v některém typu voleb podařit, ty evropské lze označit za optimální. Aspoň teoreticky. Ostatně právě v nich jsme si už jednoho bývalého šéfa televize, stejně jako jednu výraznou televizní moderátorku, zvolili. Hned v prvních volbách po našem vstupu do Evropské unie v roce 2004 získali Nezávislí v čele na kandidátce s Vladimírem Železným a Janou Bobošíkovou 8,18 procent hlasů, což pro oba znamenalo zisk mandátu. A nejen tento jejich výsledek naznačuje, že jsou čeští voliči v eurovolbách ochotni se svým hlasem experimentovat podstatně víc než jindy.

Na druhou stranu je fakt, že evropské volby trpí tradičně nízkou volební účastí a uspěje pouze ten, kdo své příznivce dokáže efektivně mobilizovat. A přestože historicky uspěli kromě Nezávislých Vladimíra Železného také třeba SNK Evropští demokraté nebo Strana svobodných občanů, v zásadě platí, že voliči mají tendenci výrazně preferovat spíše zavedené parlamentní formace. V roce 2004 i 2009 vyhrála ODS, vždy se ziskem přes 30 procent hlasů. Naposledy bralo první místo hnutí ANO, avšak s podstatně nižším ziskem hlasů. Babišovu kandidátku volilo jen něco přes šestnáct procent voličů, což pro ni tehdy znamenalo zisk pouhých čtyř mandátů z jedenadvaceti.



Kromě ODS se do europarlamentu dostaly vždy také ČSSD, KDU-ČSL a KSČM. Největší rozptyl, pokud jde o volební výsledky, zaznamenali sociální demokraté: zatímco v roce 2004, tedy v čase, kdy byly vládní stranou, prohráli se ziskem 8,78 procent hlasů, o pět let později, kdy už byly naopak v české politice opoziční formací, skončili druzí se ziskem přes dvaadvacet procent. V posledních volbách, které už se nesly ve znamení celkového tříštění hlasů a postupné expanze hnutí ANO, brala ČSSD něco málo přes čtrnáct procent hlasů. A mimochodem: také komunisté dokázali v eurovolbách získat přes 20 procent, bylo to v těch prvních v roce 2004.

Pro uvažování a strategii Soukupa a jeho spolupracovníků bude ale zcela jistě zajímavější analýza volebních výsledků těch subjektů, které oscilovaly okolo pěti procent. Zde je důležité zmínit účast: zatímco v letech 2004 a 2009 byla něco málo přes osmadvacet procent, v roce 2014 už k volbám do Evropského parlamentu dorazilo pouhých osmnáct procent voličů. Co to znamenalo prakticky, lze ilustrovat na výsledcích lidovců. Zatímco v roce 2004 potřebovali k necelým deseti procentům hlasů a dvěma mandátům přes 223 tisíc voličů, v roce 2014 jim opět k necelým deseti procentům hlasů, avšak už ke třem mandátům, stačilo získat něco přes 150 tisíc hlasů. Tedy o nějakých sedmdesát tisíc méně.



Naopak třeba Piráti v roce 2014 mandát nezískali, přitom je od Svobodných, kteří brali jeden za 79 540 hlasů (5,24 %), dělilo pouhých 7 026 voličů. Pokud by tedy byla letos podobná účast jako tehdy, a výrazně vyšší bude stěží, musí se Soukupovi podařit dostat k volbám okolo osmdesáti tisíc svých příznivců. Otázka ovšem je, zda je má. A pokud ano, zda ho nevnímají spíše jako trapného šaška, a nikoli jako kompetentního politika, který bude schopen nastolovat agendu a hájit jejich zájmy. Vezmeme-li v potaz dlouhodobě klesající sledovanost jeho televize, pravdě blíže bude spíš druhá teze. I když kdo ví. V Česku je dnes možné téměř všechno, i to donedávna zhola nepředstavitelné. Pokleslý estrádní bavič europoslancem.