Státní zastupitelství plete spiklenecké sítě z novinářů, kteří píší o Babišovi. Glosa Roberta Maleckého

Obě vrchní státní zastupitelství, pražské a olomoucké, vyrazila do boje proti únikům informací. Chvályhodné. Na výslechy jsou zváni investigativní novináři, kteří jsou dotazováni na případy související s politikou. Hlavně s Andrejem Babišem. Na hony z takového počínání čouhá selektivnost: popotahovaní reportéři jsou totiž ti, kteří o kauzách píší nejkritičtěji. Sami novináři upozorňují, že vedlejším efektem je snaha je zastrašit.

Útoků na novinářský stav přibývá. A těžko mezi nimi nevidět souvislost. Prezident Miloš Zeman proslul vulgárním urážením novinářů už dávno. Nesnáší je. Hlavně ty, kteří o něm píší kriticky a nepodlézají mu v rádoby nezávisle vedených rozhovorech.

Nepřítelem se vloni stala i Česká televize. Konkrétně ostrůvky nezávislé novinařiny, které představují třeba Reportéři ČT. Loni je napadl tehdy ještě ministr financí Andrej Babiš. Zkorumpovaná pakáž, onálepkoval je tehdy bez důkazů.

Přidal se Tomio Okamura a celá jeho konspiracemi ovlivněná kohorta. I pro ně jsou novináři nepřátelé, kteří na světlo vytahují jeden jejich průšvih za druhým.

A za zmínku stojí i boj, který proti České televizi vede majitel televize Barrandov Jaromír Soukup. I tady najdeme spojení s Okamurou a Zemanem: patří k oblíbencům televize, kopou stejný boj.

Když se ale do novinářů opře státní zastupitelství, dokonce jeho nejmocnější složky, je to jiná liga.

To už se nepohybujeme ve světě politiky a médií, nepodložených obvinění o konspiračních webech a podvodných pořadech, abychom použili slovník Tomia Okamury a jeho spojenců.

Hřištěm je trestní řád. Trestní mimochodem znamená, že zde hrozí tresty. Stíhání, obžaloby, vězení. Koná policie, případně policejní inspekce.

Případy dozorují státní zástupci, dokonce ti, kteří mají v popisu práce vyšetřování té nejzávažnější trestné činnosti. Pomalu tak ožívají vzpomínky pár let staré, kdy žalobci pletli sítě osob, jež označovali za sabotážníky a zařazovali do nich i novináře. Je to otřesné, bezprecedentní, šílené.

Úniky informací jsou zdá se v Česku dvojí. Vhodné jsou ty, jichž se třeba v kauze policejní reorganizace proti policejnímu prezidentovi dopouštěli žalobci z olomouckého VSZ. Ty byly ve veřejném zájmu a zůstaly nepotrestány.

Pak jsou ty méně vhodné. Podle serveru Česká justice byl k výslechu pozván třeba Jaroslav Kmenta z magazínu Reportér.

Ptali se ho na Krakatici, to jest spis z přelomu tisíciletí (!). Následovali novináři Sabina Slonková ze serveru Neovlivní.cz, Janek Kroupa z Českého rozhlasu. Jaroslav Spurný z Respektu a Jiří Hynek z České televize.

To už jsme ve žhavé současnosti, otázky vyšetřovatelů směřovaly k účtu Šuman, tedy k dění kolem premiéra Andreje Babiše. Prozraďte zdroje, zní požadavek policistů.

Novináři se přirozeně brání, vydali společné prohlášení. „Na mě to dělá dojem, že sekundárním cílem této aktivity je nás zastrašit. Chceme upozornit na to, že se tu děje něco velmi nestandardního,“ řekl České justici Kmenta.

V současném dění kolem policie a bezpečnostních sborů obecně se potkává řada nitek a zájmů. Přetrvává válka policajtů, kterou odstartovala kauza Vidkun.

Další válku vedou státní zástupci s inspekcí. Projevilo se to již v tzv. kauze reorganizace, nyní to znovu ožívá kolem snahy premiéra Babiše odvolat ředitele GIBS Murína.

Babiš a jeho pravá ruka Jaroslav Faltýnek (sám v kauze Čapí hnízdo stíhaný) se ze všech sil snaží znevěrohodnit „svého“ vyšetřovatele Nevtípila. Mix těchto zájmů a vlivů dělá z České republiky skutečnou banánovou republiku.

Teď vyšlo najevo, že státní zástupci zatáhli do této hry i novináře. Znovu z nich dělají spiklence, sabotážníky. To vše pro výkon jejich povolání, proti veřejnému zájmu, který novináři bez jakýchkoli debat reprezentují.

Snaha novináře kriminalizovat, nebo aspoň prostřednictvím trestního řízení působit na jejich odvahu a odvahu jejich zdrojů, nás sune na východ. Tím hůř, že se na věci podílejí státní zástupci.

A teď absurdita celé věci: učinit tomu přítrž může jen vláda, a to ještě zprostředkovaně. Může na soustavu státního zastupitelství vyvinout jediný tlak, který směřuje k případnému odvolání nejvyššího žalobce Pavla Zemana.

Jenže jak víme, vláda je Andrej Babiš. Trestně stíhaný premiér, jehož střet zájmů ve věcech policie a státního zastupitelství je ještě krystaličtější než igelitka peněz na byt někdejšího premiéra Stanislava Grosse.

Text původně vyšel na webu HlídacíPes.org. INFO.CZ ho přebírá se souhlasem redakce.