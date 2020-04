Stoniš: Ješitnost politického aktivisty Čižinského likviduje úspěšnou školu | info.cz

REFLEX.CZ | Někteří politici by si měli dávat pozor na vzletná slova a spektakulární sebeprezentační akce. Mohly by se jim vrátit a udeřit je do hlavy jako bumerang.

Například dobře známý politický aktivista Jan Čižinský minulý týden se svým novým aktivistickým spolkem 3000 statečných rozkýval kyvadlo na pražské Letné, aby poděkoval hrdinům těchto dnů, a připomněl, jak se aktivizovala občanská společnost. „Kyvadlo nám také připomíná, že dokážeme v důležitých okamžicích vzít osud své země do vlastních rukou a věci nemusí zůstat takové, jaké byly vždycky.“

Takže si popišme, jak to vypadá, když starosta Prahy 7 Jan Čižinský nevezme do ruky „osud své země“, ale osud jedné úspěšné základní školy ve své čtvrti – Základní školy Plamínková.

Nejprve v ní vypisuje loni na podzim bez udání důvodu konkurz na novou ředitelku, přestože škola pod vedením stávající ředitelky Jarmily Macečkové vykazuje už mnoho let mimořádné úspěchy i v celopražském měřítku. Její žáci mají na Praze 7 nejvyšší procento úspěšnosti v přijímacích řízeních na střední školy a víceletá gymnázia, mimořádně vysoká je ve zdejší škole i úroveň výuky jazyků. Pozitivně hodnotila školu i Česká školní inspekce.

Vzhledem k tomu, že na jiných školách prodlužuje radnice mandáty ředitelům prakticky automaticky, bere vyhlášení konkurzu na své místo stávající ředitelka jako jasný projev nedůvěry ze strany zřizovatele a do nového konkursu se přihlásit nechce. Rodiče žáků sepisují petici proti odvolání paní ředitelky (podepsáno 354 rodičů) a nakonec ji přemlouvají, aby se do nového konkurzu přihlásila také.

Ten však po několika měsících končí úplnou katastrofou. Kandidáti, kteří se umístili na prvních dvou místech, jsou bizarní. Jeden vedl s dalšími třemi pedagogy necelé dva roky, a ještě k tomu neúspěšně (potvrdila inspekce) vesnickou malotřídku spojenou s mateřskou školou a krom toho ještě stihl kandidovat ve volbách v jedné pražské čtvrti za komunistickou stranu. Druhá v pořadí byla zase z vedení minulé školy odvolána pro finanční machinace a „malé domů“. Také skvělá kvalifikace.

Současná ředitelka Macečková se umístila v konkursu bůhvíproč až třetí. A tak rada městské části Prahy 7 v očekávání všeobecné ostudy nechává konkurz raději zrušit. Místo toho, aby uznal starosta Čižinský chybu a znovujmenoval původní ředitelku, rozhodl se ke zděšení stávajícího pedagogického sboru i rodičů vypsat konkurz nový.

A co se na škole děje mezitím?

Chaos a chaos Mandát současné ředitelky končí 30. dubna, tedy za tři týdny. Blíží se přijímačky. Zápisy do školy. Uzavírají se nové smlouvy s pedagogy. Personál školy je navíc pod mimořádným tlakem režimu školy v koronavirovému nouzovému stavu. Starosta Jan Čižinský v dvou a půlhodinové online konferenci s pedagogy nastiňuje další postup: Pověří do skončení dalšího konkurzu vedením prozatímní ředitelku, kterážto logicky odmítá dělat mu užitečného idiota a tahat za něj kaštany z ohně. Pověřit vedením někoho ze stávajícího pedagogického sboru se mu také nepodaří: Převzít odpovědnost za školu v tak krátkém čase, v takovém chaosu, jaký v ní radnice vyvolala, nikdo samozřejmě nechce. A tak prý se bude starosta poohlížet v řadách penzionovaných ředitelů škol. „To chceme vidět, kdo z nich v době koronaviru školu za dané situace převezme,“ zní ze školy.

Na přímou otázku, proč nechce jmenovat současnou ředitelku a tím situaci vyřešit, není prý schopen Jan Čižinský odpovědět. Prostě nechce, protože nechce.

Podle odhadu opustí školu třetina ze 41 pedagogů, další se uchází o pedagogické posty jinde a zbytek čeká, jak vše dopadne. Nejistota v přímém přenosu. „V současné krizové situaci, která je bezprecedentní pro nás všechny, starosta místo uklidnění situace jen prohlubuje chaos, který vyvolal. Nedůvěra ve zřizovatele je obrovská a setrvání ve škole pro mnoho pedagogů v nejistotě je nepřijatelné. Dosud velmi dobře fungující škola se potápí jen kvůli zlovůli politika, který prosazuje všechny jiné zájmy, jen ne zájmy žáků, rodičů a učitelů,“ napsala Reflexu bývalá zástupkyně ředitelky, učitelka angličtiny a francouzštiny a třídní učitelka VI. B. Marie Mrkusová.

Pedagogové spolu s rodiči se snaží odvrátit zkázu prostřednictvím veřejných výzev a snahou o medializaci kauzy, přestože jsou si vědomi, že veřejnému prostoru nyní dominuje epidemie covid-19.

Zatím tedy vyzvali k rezignaci radní pro školství Prahy 7 Hanu Šiškovou, která podle autorů otevřené výzvy postrádá pro výkon funkce odbornou způsobilost. Zároveň vyjádřili skepsi k nově vypsanému konkurzu na říjen letošního roku. V tom stávajícím totiž skončili před ředitelkou Macečkovou kandidáti, kteří vzbuzují spíše útrpný úsměv než naději na manažerskou způsobilost převzít školu a řídit ji ku prospěchu dětí.

Osobně jsem zvědav, jak situace se školou dopadne i proto, že jsem shodou okolností občanem Prahy 7. Na to, jak bude reagovat sebevědomé vedení radnice, kterou po minulých komunálních volbách obsadila aktivistická Praha 7 Sobě.

Vymlouvat se tentokrát na dávno minulé vedení, jak je jejím oblíbeným zvykem, nemůže. Těžko se jí také podaří kompromitovat bývalé vedení školy, včetně ředitelky Macečkové; pokud by ve škole nějací byli, kostlivci z ředitelských skříní by už dávno vypadli. Ani koronavirus Janu Čižinskému nepomůže – rozvrátit školu se rozhodl už na podzim loňského roku. Možná by tedy měl zabojovat s vlastní ješitností a „pohádkově“ odvolat, co už jednou odvolal. A pokusit se zachovat aspoň zbytky důstojnosti.

Jinak mu hrozí, že až příště znovu dorazí na Letnou rozkývat kyvadlo občanské společnosti, občanská společnost mu tam přijde říct, co si o něm myslí. Pěkně od plic.

Autor je šéfredaktorem časopisu Reflex, na jehož webu text vyšel. Další komentáře najdete tady >>>