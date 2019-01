Stydět se za premiéra je normální. Pomůže stud Babišovi v cestě na Hrad? Komentář P. Holce

Podle Poláčka se s ním takhle chce zatím stydět asi padesátka lidí včetně bývalé poslankyně hnutí ANO Kristýny Zelienkové nebo zpěváka Kryštofa Michala. Nejde o žádné megačíslo a logicky: většina lidí chce za vlastní peníze dělat všechno jen se ne stydět, i když se nám to často stává nejen v divadle nebo u televize. „Naše země je tahána po světových médiích, premiér Andrej Babiš nám dělá ostudu. Je jasné, že jeho selfie s Angelou Merkelovou to nespraví,“ vysvětluje svou kampaň Poláček.

Proč ne. Ostatně Poláček se za svého premiéra styděl už před třinácti lety, to pro změnu za nebožtíka Stanislava Grosse. Nejspíš se tedy stydí rád. „Nechceme a ani nemůžeme změnit výsledek voleb. Můžeme ale ukázat, že jsou lidé, kteří si přejí, aby první ministr naší vlády odstoupil, nebo alespoň diametrálně změnil své jednání,“ říká Poláček, jenž prý kampaň nechce vztahovat k voličům ANO.

Je to skoro stejný trik, jako když v TOP 09 ve volbách přetřeli starého knížete na mladého pankáče. Voliči ANO totiž volili Babiše a skoro bych se vsadil, že si jeho odstoupení úplně nepřejí; někdo tedy zkouší negovat jejich demokratickou volbu, i když to popírá. I nonstop billboardové kampaně samozřejmě patří k demokracii. A zvlášť v Česku, které je jich kvůli permanentním volbám plné, protože jsou pro všechny včetně volebních manažerů i politiků nejlepším způsobem, jak si v politice ještě vydělat nějaké peníze, než penězovod případně utnou voliči.

Poláček svou kampaň nazývá občanskou, jak bývá u podobných politických kampaní zvykem, protože to prostě líp zní. A taky demokratičtěji, když už to děláte kvůli demokracii. Jenže jako bývalý volební manažer strany, jejíž volební program se poslední dobou scvrknul právě jen do odstranění Babiše, z ní punc politiky nikdy nesmyje. Spíš naopak. „Já tím chci vyjádřit, že se nehodlám smířit s tím, jak mocenské duo Babiš-Zeman posouvá společenské normy,“ vysvětlil svou účast v kampani Michal.

Jen se tak opakuje historie, jen jinak. A nejde jen o Poláčka a jeho stydění se za premiéra, které proti Grossovi organizoval s Filipem Humplíkem, z něž se mezitím stal vlivný pražský politik ODS. Vzpomínáte ještě na akci Děkujeme, odejděte!, kterou v roce 1999 spustili studentští lídři z listopadu 1989? I oni měli pocit, že jim demokracie ukradla jejich ideály a politické lídry. Kvůli opoziční smlouvě mezi ČSSD a ODS proto požadovali odstoupení jejich čelných politiků.

I oni se nazývali občanskou kampaní a i oni už tehdy kritizovali „politický a morální marasmus“, nejspíš to tedy patří do naší DNA. Dělal jsem tehdy rozhovor s režisérem Igorem Chaunem, jedním z protagonistů kampaně Děkujeme, odejděte!. I on se styděl za premiéra, jen se tehdy jmenoval Miloš Zeman, jestli vám to jméno něco říká. A taky za Václava Klause, jeho předchůdce v premiérské i prezidentské fukci. Jaká ironie: skoro jako by našim premiérům nic nepomáhalo v cestě na Pražský hrad, jako když se za ně někdo veřejně stydí.

A že se u nás za politiky stydíme fakt rádi. Jako reportér jsem v první přímé prezidentské volbě od mnohých lidí slyšel, že by se na Hradě styděli za Karla Schwarzenberga, protože v práci trochu moc spí a taky na jejich vkus moc neumí česky. „Máme nejvůlgárnějšího demokratického premiéra v historii našeho státu. Premiéra, který přirovnává Evropskou ústavu k lejnu, kope do novinářských aut, vyplazuje jazyk na novináře a při jednáních s prezidentem Klausem vytváří přihlouplé obscénní posunky, jako zaostálý puberťák... Stydím se za svého premiéra!“, napsal pro změnu v roce 2003 Lidovým novinám ostravský čtenář Filip Broskevič.

Vidíte? Zeman, Klaus, Gross, Topolánek, Petr Nečas a teď i Babiš. Za všechny tyhle premiéry se potřebujeme stydět! V celé polistopadové premiérské řadě chybí snad jen Bohuslav Sobotka, toho jsme ale spíš litovali, protože se ve funkci dost trápil. Jinak se ale ukazuje, že nenormální je u nás vlastně nestydět se za svého premiéra! Stydíme se za ně stejně rádi, jako při sportu hromadně skáčeme. I díky Poláčkovi proto Babiš může klidně začít vzhlížet k Pražskému hradu, má našlápnuto správnou nohou.

A mimochodem: akce Děkujeme, odejděte! kdysi volně přešla do politické strany Cesta změny (změna se s námi táhne stejně jako stydění se za politiky). Ve volbách v roce 2002 utrhla plných 0, 27 procenta! Možná proto všechny podobné politické kampaně o od té doby radši říkají, že nejsou politické. Vyhnou se tak aspoň volebnímu výsledku, za který by se jejich protagonisté museli stydět.