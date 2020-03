Superúterý přineslo Bidenovo zmrtvýchvstání. Před demokraty je neřešitelné dilema | info.cz

Během volebního superúterý se dělí více než třetina delegátů, což spolu s předchozími výkony jednotlivých kandidátů dává jasný obrázek ohledně toho, kdo se v listopadu utká s Donaldem Trumpem. Před čtyřmi lety superúterý přineslo jen očekávané vítězství Hillary Clintonové, letos ale slibovalo mnohem napínavější podívanou a řadu překvapení, což Joe Biden naplnil beze zbytku. Po debaklech v Iowě, New Hampshire a Nevadě to skoro vypadalo, že je s někdejším Obamovým viceprezidentem konec. Zlom pak nastal v Jižní Karolině a teď se ukázalo, že Bidena mnozí odepsali předčasně.

Druhé překvapení s velmi hořkou pachutí pak čekalo na Mika Bloomberga. Miliardář a mediální magnát vsadil na netradiční strategii: předchozí primárky vypustil a veškerou svou snahu investoval právě do kampaní ve státech, které volí během superúterý. A zdaleka ne jen snahu, ale i nebývalou částku půl miliardy dolarů, což mu mělo pomoci k zásadnímu úspěchu. Nestalo se a Bloomberg ve středu svou kampaň zastavil. Jediným prvenstvím, které si z těchto voleb odnese, bude nelichotivá statistika vůbec nejvyšších nákladů na zisk jednoho delegáta v historii a tedy i nejméně efektivní kampaně. Jako devátý nejbohatší člověk na světě tu finanční ztrátu jistě ustojí. Ostuda z nenaplněných, a hlavně nenaplnitelných ambicí ale zůstane.

Pohořela i Elizabeth Warrenová, která nedokázala zvítězit ani v domovském Massachusetts. Nic nenasvědčuje tomu, že by to poslední žena mezi uchazeči o demokratickou nominaci hodlala vzdát. Šance Warrenové na úspěch jsou ale v podstatě nulové a očekává se, že později ze souboje odstoupí.

Co se Bernieho Sanderse týče, ten kromě očekávané výhry v Kalifornii, která je snad nejlevicovějším americkým státem, nejspíše příliš radosti nemá. Od superúterý si sliboval jasné upevnění své pozice, ne že Biden chytí druhý dech a ještě ho předběhne. Je tu ještě jeden zajímavý moment: odpadlí kandidáti Pete Buttigieg a Amy Klobucharová se nepostavili za něj, ale za Bidena – jasný signál, že v centristickém kandidátovi vidí větší budoucnost než v radikálnějším Sandersovi, který tak z řad demokratů dostává nepříjemný signál.

Po superúterý je tedy jasné, že můžeme očekávat červencový souboj mezi Bidenem a Sandersem. Bloomberg a Warrenová by dál víceméně jen vyhazovali peníze do vzduchu, Bloombergovi alespoň budiž ke cti, že svoje vlastní. Na jeho případu je jasně vidět, že úspěch Donalda Trumpa v roce 2016 – tedy model miliardáře stojícího mimo stranické struktury, který investuje nekřesťanské peníze do kampaně a nakonec předežene stranické kandidáty – se opakovat nebude a není sám o sobě zaručeným receptem na úspěch. Jinými slovy, křeslo amerického prezidenta si nejde prostě koupit a jen peníze nestačí. Bloomberg se ovšem dříve nechal slyšet, že je připraven investovat kolik bude potřeba do Trumpovy porážky, i kdyby ho neměl porazit on sám. Pokud by se tedy postavil za některého z dvojice favorizovaných soupeřů, dovedl by zřejmě ještě slušně zamíchat kartami.

Nejdůležitějším závěrem superúterý ovšem je, že v červenci zdaleka nepůjde jen o střet Bidena a Sanderse jako osobností, ale i o střet dvou zjevně odlišných pohledů na politiku. Zatímco uhlazený centrista Biden je dlouholetou součástí establishmentu Demokratické strany a nenese radikální poselství, Sanders, který veřejně deklaruje svou inklinaci k socialismu, je celoživotně spíše rebelem stojícím mimo stranické struktury. Právě to se mu stalo osudným před čtyřmi lety, kdy strana zcela otevřeně preferovala Hillary Clintonovou. Sanders se ale vrátil a je nepochybně silnější, než minule. Zda to tentokrát bude stačit, stále není jisté. Demokraté se sami musí rozhodnout, zda zvolí umírněnější cestu a postaví se za Bidena, nebo zariskují podporou Sanderse, kterému se musí nechat, že umí netradičním projevem a silně levicovou rétorikou strhávat davy.

Obě volby jsou pro stranu rizikové a straně se můžou vymstít, což by pochopitelně pomohlo Trumpovi. Pokud bude kandidátem demokratů Biden, Sandersovi příznivci se budou už podruhé cítit přehlížení a odkopnutí. Pokud noninaci získá Sanders, může to být pro mnohé Američany příliš radikální kandidát, který vyvolá obavy ze socialismu. Demokrat tohle dilema vůbec nemají jednoduché a jediný, kdo se může smát je Trump. Ten to ostatně na svém twitteru průběžně dělá…