Svatá válka ve znamení boje proti korupci. Přišel čas trestat státní zástupce. Komentář M. Půra

Za pozornost stojí, že honu na bývalého manažera ŘSD velmi aktivně asistovali novináři. Protože mezi mnohými z nich platí, že co řekne policejní orgán či státní zástupce, musí být pravda. Tehdy v týdeníku Euro se nám ovšem celá linka s pornem nezdála a po několika článcích, které policejní verzi zpochybňovali, jsem se s Halou potkal osobně. Byl jsem pravděpodobně první novinář od jeho obvinění. V tu chvíli přesně víte, co si máte představit pod pojmem zlomený člověk. Viděl jsem jej už jednou v minulosti, když bývalý kladenský primátor Milan Volf opouštěl ruzyňskou vazební věznici, aby jej zanedlouho osvobodili. Stejný osud zaplaťpánbůh potkal i Halu, ale zničený profesní i osobní život už mu nikdo nevrátí. Ani policisté a státní zástupci, kteří se na jeho likvidaci podíleli.

Několik měsíců po Halovi jsem se setkal i se zakladatelem společnosti Promopro Jaroslavem Veselým. Určitě si všichni pamatujete kauzu ozvučení akcí pořádaných během českého předsednictví v EU. Stejný příběh jako Hala, ale s podstatně horším koncem. Veselý si nyní odpykává devítiletý trest. Neměl takové štěstí jako státní úředníci, kteří byli obviněni spolu s ním. Jejich stíhání bylo bez pochyby účelové. Domovní prohlídky, na několik let zmražené účty a boj o holý život a život rodin s pošramocenou pověstí. Díky bohu byli osvobozeni a všechna vina padla na Veselého a další podnikatele. Nicméně kdybych si měl vsadit na jednoho člověka, který sedí za něco, co neudělal, vsadil bych si na něj.

Takto bychom mohli pokračovat poměrně dlouho. Pompézní zásah na Úřady vlády, který vyšuměl do ztracena, neuvěřitelná kauza OIeo a celá řada dalších kauz, o jejichž účelu můžete s úspěchem pochybovat. Všechny mají jedno společné. Nikdo za ně nenesl zodpovědnost, kromě nespravedlivě stíhaných. Život v České republice z tohoto pohledu nemá žádnou cenu, zejména pak pro některé státní zástupce. Jaký trest padl za to, že Halu roky popotahovali po soudech? Jaký trest padl za to, že zničili život několika státním úředníkům v kauze Promopro? Můžete si odpovědět sami. Žádný.

Že odpovědnost státních zástupců za neúčelné stíhání potřebujeme, ukazuje i poslední kauza, která se týká armády. Soudkyně Blanka Bedřichová rozmetala argumenty obžaloby v případu čtveřice ministerských a armádních činitelů, kteří byli obžalování z porušování povinnosti při správě cizího majetku. V případu figurují obvyklí podezřelí – Vrchní státní zastupitelství v Praze pod vedením Lenky Bradáčové a bývalý Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, tehdy pod vedením Roberta Šlachty. Jak informovali Mladá fronta DNES a následně i web HlídacíPes.org, policisté si za asistence státního zástupce pomohli v této kauze i zmanipulovanými odposlechy.

A to nemluvíme o ledasjaké manipulaci. Při přepisu byl zcela otočen význam některých vět. Podle soudu je nepochopitelné, že státní zástupce vůbec mohl takový případ poslat k soudu. Pokud ho tam ovšem neposlal úmyslně. Za normálních okolností by měl být potrestán nejen on, ale i jeho šéfové. To se nicméně nestane.

Výše jmenované kauzy jsou důsledkem takzvaného boje proti korupci, což není nic jiného než dobře zamaskované vyřizování účtů. S kauzou, která se týká obviněných armádních a ministerských úředníků, je možná na čase, aby vláda změnila zásadně zákon o státním zastupitelství a důsledně uplatňovala případné sankce za neúčelné stíhání.

Je také na čase zamyslet se nad personálním obsazením státních zastupitelství. Není možné, aby státní zástupce shodil vládu a obrátil politické poměry v zemi na základě zcela vykonstruovaných obvinění. A není možné, aby po letech stále seděl na stejné židli. Zatím si můžeme gratulovat, že soudy slouží jako poslední záchrana, kde zastání nakonec můžete nalézt. I jim by se ovšem značně uvolnily ruce, kdyby v rámci takzvaného boje proti korupci nemuseli řešit smyšlené a zmanipulované případy.

Novináře bych pak vyzval k tomu, aby informace od policie či státních zástupců brali se značnou rezervou. Zejména snahou Lenky Bradáčové je pak trestní řízení kompletně skryté veřejnosti. To v podstatě znamená, že novináři budou závislí pouze na informacích od policistů či státních zástupců. A to vzhledem k výše jmenovaným případům rozhodně nechcete.