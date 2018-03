Taky máte až moc rychlý mozek? Debata o hoaxech a fake news mě odhalila

Kolikrát člověk přijde domů z hospody, otevře facebook a postuje věci, které by za normálních okolností nikdy neřekl. A nemusí jít o slogany typu „XY do plynu“ nebo výkřiky o tom, co by Pegida měla udělat s dětmi imigrantů. V tu chvíli rychleji cítíte než myslíte a vypouštíte do éteru neověřené informace, vydáváte dojmy za pravdu a lajkujete pod vlivem jako o život radikální kecy – aniž byste si všimli, že jste se stali obětí manipulace nebo že sami manipulujete.

„Jsem nadšený, když se v rámci svých přednášek po republice setkám s člověkem, který nevěří na chemtrails,“ říká Leoš Kyša plnému sálu Knihovny Václava Havla. Místopředseda Českého klubu skeptiků Sisyfos a publicista na zlá práškující letadla, jimiž vlády států hnojí své občany, aby byli povolnější, neplodní nebo se nakazili chřipkou, prostě nevěří.

Ani my ostatní, účastníci pondělní debaty nad novou knihou Petra Nutila, zakladatele pravdomluvných serverů manipulatori.cz a popravde.cz a autora titulu Média, lži a příliš rychlý mozek: Průvodce postpravdivým světem. Mýtům a legendám o chemtrails zřejmě nevěří ani odhadem šedesátihlavé publikum. Ale co zbytek našeho ateistického národa, který namísto víry v boha přijal víru v to, že Romové mohou jezdit zdarma MHD a chodit zadax do plavečáků, a to zejména v Sudetech?

Co je pravda a co fejk

S Ondřejem Férem ze zpravodajského webu INFO.CZ, Karlem Strachotou zastupujícím Člověka v tísni nebo šéfredaktorem webu vyvracejícího nesmysly hoax.cz Josefem Džubákem mluvíme o trollech a o tom, jak s nimi bojovat, o tom, jak poznat fake news a hoax od zprávy, a o tom, že vlastně ani my nevíme, jak co nejpřesněji nazývat pologramotné pisatele nenávistných canců z Parlamentních listů, abychom (ještě více) nepošpinili novinářský cech.

Vzpomínáme na to, kolik hoaxů si e-mailově čilí důchodci podle výzkumů naposílali před volbami a kolik hlasů pro Miloše Zemana stálo na mystifikační kampani Aeronetu a čirých výmyslech. Přemýšlíme také nad tím, jak a zda by regulace anonymity na sociálních sítích kultivovala radikální uživatele internetu.

Hlavně si vykonstruujte nepřítele!

Nová kniha Petra Nutila je dobrou učebnicí mediální gramotnosti a do jisté míry i sociologickou příručkou, která vyzdvihuje nutnost kritického myšlení a radí, jak nenaletět řečnickým trikům a argumentačním klamům.

Nejsem si úplně jistá, jestli by jako nástroj postačila lidem, co bohorovně pronesou blud a na otázku „Kdes to četl“ odpovědí „No přece na internetu“, jako by internet bylo jedno jediné důvěryhodné médium. Vždyť ono už ani "vidět něco v televizi" bez dalšího upřesnění nestačí – na ČT jsou zprávy stále ještě zprávami, na TV Barrandov jako by si ten pán excerpoval z Nutilovy knihy kapitolku Zásady moderního propagandisty: Zjednodušujte; Probuďte emoce; Vykonstruujte nepřítele; Používejte slogany, cejchy a klamy; Mluvte tím správným jazykem; Ovládněte média anebo si vytvořte vlastní; Šiřte chaos, vyčerpejte kritiky.

Hrrr na trolly

Pro nás ostatní pak platí běžné zásady: informace přijímejme s mozkem zapojeným do elektriky a s vědomím, že žádná alternativní fakta neexistují – jen lži. Nesledujme dezinformační kampaně, každou informaci vnímejme s ohledem na její zdroj a pro jistotu ji ještě u jednoho nezávislého zdroje (a ať to raději není babička nebo děda) ověřme.

Vyvracejme na sociálních sítích konspirační teorie, nenechme sebou manipulovat, vystupujme ze své sociální bubliny a hledejme v sobě sílu diskutovat s lidmi. I když všichni máme, jak dokládá Nutilova publikace, tendenci věřit především tomu, co je v souladu s naším přesvědčením, třeba ty chlapy v hospodě silou argumentů (a osobnosti) jednou přesvědčíte.