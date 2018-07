Taťána le Moigne, veganské emoji a kapitalismus bez přívlastků. Komentář Tomáše Jirsy

Profilový rozhovor s Taťánou le Moigne v magazínu HN Top ženy Česka je plný adoračních otázek i konstatování. Dává přitom zapomenout na to, že na rozdíl od jiných trhů v Česku Google nepřeválcoval lokální konkurenci a se Seznamem Iva Lukačoviče svádí vyrovnaný souboj. Souboj seznamového Davida s Goliášem (nebo Googliášem?). Nebo spíše Davida s Goliášem na steroidech.

Čísla Hospodářských novin z 19. července osvětlují podstatu:

„Příkladem může být právě tuzemská pobočka Googlu. Ta podle nejaktuálnějších čísel z předloňska v zemi přiznala příjmy ve výši necelých 270 milionů a zaplatila daně za osm milionů korun. Konkurenční Seznam.cz přitom v témže roce utržil 3,7 miliardy korun a státu odvedl přes 240 milionů. Do státní kasy tedy zaplatil třicetkrát více než Google. Obě firmy jsou přitom z hlediska tržního podílu srovnatelné, Google ale většinu tržeb z Česka přiznává v Irsku, kde má svou evropskou centrálu a kde na daních platí mnohem méně.“

Je to naprosto logické. Google využívá trh na absolutní maximum, v konkurenčním souboji jde na hranu a těží ze své globální výhody. Jak by řekl Václav Klaus: „kapitalismus bez přívlastků“. O to víc bije do očí, jak Google přehání budování svého obrazu jako ultimátního konatele globálního i lokálního dobra. Na Zdroji jsme informovali o kauze „salátového emoji“, kdy designéři Googlu odstranili z emoji salátu vajíčko, aby bylo „více inkluzivní pro vegany“. Jedna z mnoha věcí. Stejný positioning volí i Taťána Le Moigne, jejíž rozhovory a přednášky o firemní kultuře přetékají všeobjímajícím dobrem. Ostatně ve výše zmíněném rozhovoru prohlásila, že největší ocenění, kterého dosáhla, je to, že její čtyřicetičlenný tým (kupodivu kategorie malá/střední firma) byl vyhlášen jako nejspokojenější v celém Google.

Aktuální prozření Hospodářských novin a řady institucí dává tušit, že spokojenost googlovského týmu už asi nebude tím hlavním kritériem. Třeba v reakci na aktuální dění zařadí paní Le Moigne do svých přednášek, na které zve masivní facebooková reklama, vedle povídání o firemní kultuře ve společnosti Google i kapitolu o tom, jak z trhu vyždímat maximum a na daních odvést naprosté minimum. Bude to pak výrazně autentičtější.