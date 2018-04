Test Okamurou: ČSSD musí Babiše tlačit k izolaci rasistické SPD. Komentář Vratislava Dostála

Pokud existuje nějaký relevantní důvod pro vládní angažmá sociálních demokratů, pak je to určitě izolace rasistické a xenofobní SPD. Součástí koaličních požadavků ČSSD by proto mělo být odvolání předsedy SPD z vedení sněmovny, stejně jako všech ostatních zástupců strany z rozličných sněmovních výborů a komisí. A pokud to Andrej Babiš myslí s vládou se sociální demokracií vážně, měl by podobný požadavek bez mrknutí oka akceptovat. Ostatně pokud chce být v Evropě považován za aspoň trochu standardního politika, je to také v jeho zájmu.

Kupodivu o ničem podobném sociální demokraté na tiskové konferenci po jednání předsednictva nemluvili. Přitom si jsou moc dobře vědomi, že hnutí ANO disponuje záložní většinou právě s SPD a také s komunisty. A pokud hledají pojistky proti tomu, aby je Babiš nevydíral a neobcházel, možná by po něm mohli ze všeho nejdříve požadovat, aby v nejbližším možném termínu prosadil na program sněmovny odvolání Tomia Okamury z vedení komory a volbu jeho náhradníka.

Jednak by to byl pro Hamáčka před referendem silný argument pro vládní angažmá, zároveň by to bylo konkrétní a hmatatelné opatření a především důkaz, že to Babiš myslí s ČSSD skutečně vážně. Doposud sice do médií předseda hnutí ANO říkal, že s ní chce seriózně jednat, avšak reálné kroky například na půdě sněmovny jednoznačně ukazovaly, že systematicky pracuje s většinou s SPD a KSČM. Naposledy se to projevilo tento týden při volbě předsedy komise pro dohled nad GIBS.

A o tom, že by Okamura měl být izolován, psát nemusíme. Xenofobní a rasistická strana, jejíž předseda pohrdá oběťmi holocaustu, nesmí být ve vyspělé společnosti za žádných okolností považována za standardní politický subjekt, natož aby byl vtažen do dohod o vládní většině. A je bezpochyby znakem úpadkové fáze české politické kultury, že s Okamurou Babiš dosud seriózně jednal a byl ochoten se při hlasování o důvěře o jeho stranu opřít, stejně jako to, že mu k tomu umetal cestu prezident Miloš Zeman.

Pokud by Babiš Okamurovo odvolání z čela sněmovny prosadil, výrazně by tím šance na vznik menšinové vlády složené z hnutí ANO a ČSSD, které by při hlasování o důvěře nějakým způsobem pomohla KSČM, zvýšil. Hamáček totiž bude dovnitř strany potřebovat skutečně silný argument. Jinak referendum prohraje, neboť je prostě faktem, že jde pro sociální demokracii o mimořádně riskantní manévr. A nic na tom nemění ústupky Babiše a vcelku slušná nabídka. ČSSD dostane – jak požadovala – vnitro, a navíc další resorty, ve kterých může prosazovat svůj program.

Babiš se ale nechce vzdát postu premiéra, přitom je tady ještě pořád dost voličů, kteří nepovažují trestně stíhaného předsedu vlády za zrovna optimální variantu. Na podzim jsou navíc komunální a senátní volby a ČSSD musí zvolit takovou strategii, která bude nejefektivnější pro její politické přežití, případně opětovnou expanzi. A je sporné, zda ji k obnově důvěry voličů může pomoct případné vládní angažmá. Zkrátka a dobře: i kdyby se ČSSD podařilo izolovat Okamuru a ve vládě by prosadila velkou část svého programu, na vládnutí s Andrejem Babišem může i tak zase doplatit.