Trávníček: Macronovy sny o ovládnutí europarlamentu se mohou kvůli odložení brexitu rozplynout

KOMENTÁŘ MATĚJE TRÁVNÍČKA | Evropské špičky ve čtvrtek pravděpodobně kývnou na britský požadavek na odložení brexit. Není však jasné, zda půjde o odklad krátkodobý nebo dlouhodobý. Ve druhém případě by Britové patrně ještě v květnu volili do Evropského parlamentu. A v něm by pořádně zamíchali kartami, což by se nehodilo francouzskému prezidentovi Emmanuelovi Macronovi a jeho snům o ovládnutí europarlamentu. Pokud budou Britové volit, může na své plány rovnou zapomenout. Britské zapojení se do voleb by pak naopak znamenalo naději pro socialisty i euroskeptiky.

Motorem Evropského parlamentu, stejně jako snah o další a další prohlubování evropské integrace, je dlouhodobě velká koalice lidovců z frakce Evropské lidové strany (EPP) a socialistů z frakce S&D. Ti drží v Evropském parlamentu většinu křesel už od zavedení přímých voleb v roce 1979. Členské strany obou frakcí ve svých domovských zemích ale upadají, což tuto většinu do budoucna ohrožuje.

Lidovci a socialisté na ústupu

Doby, kdy nejsilnějšími stranami ve většině Evropy byly sociální a křesťanští demokraté, jsou minulostí. Politické mapy se i v nejlidnatějších členských státech unie změnily.

Třeba ve Francii odsunul socialisty na vedlejší kolej francouzský prezident Emmanuel Macron se svými liberály a hlavním soupeřem mu nejsou gaullisté z EPP, ale Národní hnutí Marine Le Penové.

Italské politice zase dominuje střet euroskeptiků z Ligy s euroskeptiky z Hnutí 5 hvězd. Španělsko se z dvoustranického formátu přeměnilo na trojstrannou soutěž, kdy lidovce a socialisty doplnili liberálové ze Ciudadanos a o slovo se výrazně s preferencemi přes 10 % hlásí i krajně levicová koalice Unidas Podemos a euroskeptický Vox.

V Německu se paK sice lidovecký dvojblok CDU/CSU drží na špici, o druhé místo se ale v průzkumech přetahují sociální demokraté se zelenými.

Jak je vidět, úbytek popularity je patrný zejména u sociálních demokratů, ostatně ti čeští by o tom mohli vyprávět své. A právě z něj chtěl těžit Macron. Doufal, že se mu podaří sjednotit evropské liberály a společně s nimi vybudovat v Evropském parlamentu frakci, která by na pozici druhé nejsilnější formace nahradila socialisty. Zároveň si někteří liberálové dělali naděje, že by jejich povolební spojenectví s lidovci mohlo stačit k získání většiny.

Co na to průzkumy?

Podle projekce serveru Europe Elects by evropští lidovci, ke kterým patří v Evropském parlamentu z českých stran TOP 09, STAN a KDU-ČSL, získali v Bruselu a ve Štrasburku 172 křesel, socialisté 130 a liberálové z frakce ALDE, v níž zasedají i europoslanci zvolení za hnutí ANO, rovných 100 mandátů. Zbylých 303 křesel by si rozdělili komunisté, zelení a euroskeptici.

Data tak sice Macronovu snu neodpovídají, francouzský prezident ale může pořád hýčkat jakousi naději. Pokud ale budou do Evropského parlamentu volit i Britové, může na své plány rovnou zapomenout.

Britská křesla by si totiž mezi sebe rozdělili hlavně opoziční labouristé a vládní konzervativci. Ti první patří v Evropském parlamentu do frakce S&D, ti druzí k euroskeptikům z frakce ECR (kam mimo jiné náleží i česká ODS). Na své by si - zejména vzhledem k vypjaté atmosféře kolem brexitu - přišli i euroskeptici ze Strany nezávislosti Spojeného království a patrně i z nově založené Brexit Party.

Na Macronovy spojence, Liberální demokraty, by moc křesel nezbylo. Volbami v Británii by tak posílily euroskeptické formace a socialisté. Druzí jmenování by pak mohli v Evropském parlamentu získat nad Macronovými liberály rozhodující náskok.

Naděje euroskeptiků

Britské volby by však ranily také evropské lidovce, protože k nim se žádná ze stran, která by měla ve Spojeném království šanci uspět, nehlásí. EPP by tak v Británii nezískala žádné mandáty.

Vedle socialistů tak mohou k případným britským volbám vzhlížet s nadějí také euroskeptici, a to napříč starým kontinentem. Pokud se bude koncem května skutečně na britských ostrovech volit, rovnováha v Evropském parlamentu se posune jejich směrem.

Jako nejpravděpodobnější scénář ale stále vypadá to, že se vládnoucí většina vytvoří na eurooptimistickém půdorysu. Lidovci a socialisté přiberou do party liberály a společně budou dál tlačit na kurz užší integrace. Tři se však zpravidla dohodnou hůře než dva. Vládnoucí většina by tak byla křehčí a záleželo by na euroskeptických formacích, co a kolik dokážou ze svých posílených pozic vytěžit.