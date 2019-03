Trávníček: Okamura vsadil na kroužkování. Zajistí mu voliči politickou budoucnost v europarlamentu?

KOMENTÁŘ MATĚJE TRÁVNÍČKA | Šéf hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura se rozhodl podpořit jeho volební úsilí a nechal se napsat na poslední místo kandidátky do Evropského parlamentu. O Okamurovi si můžeme myslet ledacos, ale hloupý rozhodně není. A i když si sem tam plete, kolik je bilion korun, politická matematika mu vždycky šla. I proto je na místě položit si otázku, co ve skutečnosti vězí za jeho kandidaturou do Evropského parlamentu.

Preference SPD na tom v poslední době nejsou nejlépe. Od sněmovních voleb, ve kterých hnutí získalo 10,6 % hlasů a od pozice druhé nejsilnější strany jej dělilo pouhých sedm desetin procenta, totiž uběhlo už 16 měsíců. Aktuální únorový volební model CVVM přisuzuje SPD pouhých 4,5 % volebního zisku.

SPD nemá na růžích ustláno

K tomu si připočtěme aktuální rozmíšky mezi vedením strany a poslancem Lubomírem Volným a vznik konkurenčních subjektů v podobě Soukupova Listu a uskupení Alternativa pro Českou republiku, které do eurovoleb povede advokátka Klára Samková.

A v neposlední řadě i skutečnost, že téma migrační krize, proti které mohla SPD brojit a mobilizovat své podporovatele, již téměř vymizelo z veřejného prostoru. Je tak jisté, že SPD nemá do budoucna na růžích ustláno.

V samotných eurovolbách pak můžeme počítat s tradičně nízkou volební účastí, přičemž na tuto může doplatit právě SPD, jejíž voliči se rekrutují spíše z voličských skupin, které vykazují nižší ochotu chodit k volbám. SPD tedy bude mít patrně co dělat, aby překročila pětiprocentní uzavírací klauzuli. A s případným volebním neúspěchem může symbolicky začít další drolení její volební podpory.

Zkrátka, SPD může vypadnout z Poslanecké sněmovny. Vše z výše uvedeného je zřejmé a bylo by bláhové si myslet, že si to Tomio Okamura neuvědomuje. Šlo by namítnout, že by se mohl postavit do čela kandidátní listiny, ale tím by naopak mohl vzbudit dojem, že utíká z boje.

Mnohem elegantnější tak je zvolené řešení – nechat se napsat na poslední místo, odůvodnit to jako podporu kandidátům SPD a doufat, že jej voliči vykroužkují do křesla v Evropském parlamentu.

Tomio si bude muset vybrat

To mu zajistí politickou přítomnost na dalších pět let, tedy přibližně tři roky za horizont řádného termínu voleb do české Sněmovny.

Drobnou komunikační překážkou může být pouze skutečnost, že poslanecký mandát v české Poslanecké sněmovně Okamurovi nezanikne zvolením do Evropského parlamentu (jak mylně informovala některá média), ale až složením slibu na prvním jednání Evropského parlamentu.

Tomio Okamura se tak v případě úspěchu bude muset rozhodnout, ve kterém z parlamentů bude chtít zasedat. Ale i to je řešitelné. Promotér přímé demokracie může jednoduše říci, že se řídí přáním voličů, respektuje jejich vůli, milostivě se obětuje a stane se poslancem Evropského parlamentu. Tím by se mimochodem stal po Josefu Zieleniecovi teprve druhým českým občanem, který prostřídal Senát, Poslaneckou sněmovnu i Evropský parlament.