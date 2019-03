Trávníček: Z kulového blesku jen kulový? 3 mýty okolo stěhování vlády do Letňan

KOMENTÁŘ MATĚJE TRÁVNÍČKA | Když premiér Andrej Babiš vyhlašoval plán na vznik vládní čtvrti v pražských Letňanech, působilo to dojmem, že státní správu čeká stěhování jako z legendárního snímku Kulový blesk. Zdá se ale, že předseda vlády má do kvalit dr. Radosty daleko. Místo kulového blesku státní správu čeká nejspíš jen drobné elektrizování.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejnil v polovině února seznam budov (celá prezentace ZDE), které by úředníci měli opustit, a na velkolepé plány to nevypadá. Tady jsou tři největší mýty kolem celé akce.

Mýtus 1: Stěhuje se celá vláda

Původně se mluvilo o tom, že by stát měl opustit až 90 budov. Ve zveřejněném seznamu jich je 35, a i proto třeba pražský primátor Zdeněk Hřib nevěří, že je soupiska kompletní. Pokud jste tedy až dosud žili v domnění, že se do Letňan „sestěhuje celá vláda“ a všechna ministerstva, byli jste na omylu. Ze čtrnácti ministrů by se do Letňan stěhovali se svými úřady možná jen tři.

Z hlavních budov ministerstev jsou totiž na seznamu jen vršovická centrála ministerstva životního prostředí, komplex budov ministerstva pro místní rozvoj na Starém Městě a Nostický palác na Malé Straně, ve kterém sídlí ministerstvo kultury. Zbylých 32 položek jsou fakticky jen „neministerské“ ústřední orgány státní správy, menší detašovaná pracoviště ministerstev a kombinace obého.

Rozsah zamýšleného stěhování lze ukázat ve světle toho, že samotný Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových eviduje, že stát je na území hlavního města přítomen ve 352 administrativních budovách. Pětatřicet budov uvedených na seznamu, tak představuje přibližně 10 % z tohoto počtu. Co se počtu úředníků týká, je podíl vyšší. Do nového komplexu by teoreticky mělo zamířit deset tisíc zaměstnanců z evidovaných přibližně 38 tisíc, tedy víc než čtvrtina.

Mýtus 2: Omezí se roztříštěnost

Z některých veřejných vyjádření to vypadalo, že konečně zmizí roztříštěnost státní správy. Teď se úřady nacházejí po všech koutech Prahy a například ministerstvo vnitra byste dnes krom jeho letenské centrály našli na Pražského povstání v budově někdejšího podniku zahraničního obchodu Centrotex, vedle kostela sv. Jindřicha a Kunhuty v Jindřišské ulici, v sousedství Ústřední telekomunikační budovy v Olšanské ulici na Žižkově a v dalších menších objektech. Žádného z nich se však stěhování dle zveřejněného seznamu netýká.

Na seznamu ale můžeme najít po dvou objektech ministerstev financí a zemědělství, v obou případech však chybí jejich centrály. A paradoxně by to úředníci z Letňan na „velitelství“ měli dál než ze svých současných působišť ve Štěpánské, v ulici Ve Smečkách, Voctářově nebo Legerově.

Pokud tedy někdo snil o tom, že by úředníci na místo cestování přes půlku Prahy mohli mezi úřady i v rámci nich přecházet pěšky, jako třeba v londýnském Whitehallu, snil marně. Stěhováním by nanejvýš – a navíc jen možná – došlo k sestěhování několika menších úřadů, jako je třeba právě Úřad pro zastupování pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Mýtus 3: Stát ušetří na nájemném

Úřad rovněž uvádí, že v současnosti stát platí na nájemném přes 350 milionů korun ročně. Kdybychom k tomu připočetli i „budovy Ministerstva vnitra vyňaté z CRAB (Centrální registr administrativních budov)“, v běžné řeči se jedná o budovy civilních tajných služeb, dostali bychom se dle úřadu až k půl miliardě.

Přesídlit tyto úředníky, a tím ušetřit, zní jistě krásně. Existuje sice seznam budov určených k případnému prodeji či zpřístupnění veřejnosti, ale žádný dokument už teď neříká, ze kterých budov by stát odešel z nájmu. A není tedy momentálně jasné, jak moc seriozně s tím Babišovy plány nyní počítají.

Celkově při bližším zkoumání nepůsobí celé stěhování jako dobře promyšlený nápad, ale jako amatérská akce. Stěhovací výkon doktora Radosty z dob hluboké totality není v ohrožení.