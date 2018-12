Trenky i normalizační umělci došli, přišel čas na Hradě založit medvědárium. Komentář A. Černé

Když Miloš Zeman v lednu obhájil svůj prezidentský mandát, někteří komentátoři předpovídali, že v posledním období na Hradě alespoň stihne ocenit ty, které ještě neocenil, a pomstí se těm, u kterých na to ještě neměl čas. Účet za první rok je jasný, přibylo normalizačních umělců s metály, rozdělení společnosti se daří držet na stále vyhovující úrovni a ač některé sázkové kanceláře vypisovaly kurzy na možnost, že se Zeman konce roku ve funkci nedožije, z obrazovky TV Barrandov vysílá týdně mezi své poddané stále moudra a bonmoty hodné saturninovské tety Kateřiny. Čím ale překoná sám sebe v novém roce?

Rok začal pro prezidenta dost nejistě. Vrcholilo napětí před volbami a nebylo vůbec jasné, zda první občany zvolený prezident obhájí svůj mandát. O vítězi rozhodlo 150 tisíc hlasů. A kdo by snad ještě vlivem nějaké posilvestrovské kocoviny chtěl doufat, že se ze Zemana stane sjednotitel, toho znovuzvolený prezident ubezpečil o svých záměrech už v březnu na oslavách své inaugurace.

„Budoucnost je na pět let naše,” řekl 14. března na Hradě Zeman svým příznivcům. A Jaromír Soukup si oddechl, že Týden s prezidentem může pokračovat. Od té doby ale ředitel TV Barrandov vypustil do světa dalších X vlastních pořadů, kdyby to náhodou přece jen během roku krachlo…

Země může být víc než čtvrt roku bez prezidenta. Co by se stalo, kdyby Zeman nedokončil mandát

Zaplácnout vosy novičokem

Do médií se prezident strefoval se stejnou vervou jako v předchozím období. Ačkoli v únoru odsoudil vraždu slovenského žurnalisty Jána Kuciaka a jeho snoubenky, už v březnu kvůli jeho nevybíravým výrokům o především veřejnoprávních médiích vyšli lidé do ulic. A svou zálibu v jinotajích a přirovnáních potvrdil i při červencovém jmenování nových soudců, kterým řekl, že novináři jsou jako vosy a bylo by třeba je zaplácnout.

Prezident dostál také své pověsti nejvěrnějšího ruského spojence, když v době vyšetřování otravy bývalého agenta Skripala a jeho dcery uvedl, že se v Česku vyráběl jed novičok. Zemanovo vyjádření po rekordně krátkém čase převzala ruská média, kterým se náramně hodilo jako prostředek, jak rozptýlit pozornost nad pravděpodobnou možností, že jed je přímo z Ruska. Ačkoli poslancům se kvůli Zemanovu vyjádření nepodařilo svolat mimořádnou schůzi, sněmovní výbor se alespoň usnesl, že výroba novičoku je nesmysl a prezident by příště neměl šířit dezinformace.

Zeman také letos získal několik prezidentských nej. Byl zřejmě první hlavou státu českých zemí, která preludovala na klavír čínskému prezidentovi. Jako první porevoluční prezident se také zúčastnil sjezdu KSČM, kde přítomné oslovil jako soudruhy a soudružky. Může ho ovšem mrzet, že nezískal titul Pyroman roku, který by si jistě za veřejné červnové pálení trenek zasloužil. Ještě že se neinspiroval císařem Nerem a nezapálil rovnou celou Prahu.

ŽIVĚ: Zemanova tajná tiskovka. Demonstrativně spálil červené trenýrky a urazil novináře

Jak Babiš zachránil mrtvého doktora v Číně

Mnozí Zemanovi kritici šíří konspirační teorie, že prezident slouží jako dobrá vějička v případech, kde je potřeba nějakou informaci ututlat. Lidově řečeno - máš problém? Šoupni tam Zemana, on zas něco řekne! Koho má ale nastrčit Zeman, když sám potřebuje? Jak se říká, ruka ruku myje, a proto si prezident zřejmě znatelně oddechl, když se kauza jeho lékaře, který umřel náhle v Číně, kde ho delegace nechala na pospas, vytratila. Ve chvíli, kdy veřejnost začala pátrat po tom, co se vlastně stalo, spadnul doslova jako vymodlený dar z nebe Babiš mladší na Krymu. A po panu doktorovi už se najednou zase nikdo nesháněl.

Po volbách přišel na podzim druhý vrchol Zemanova roku - udílení státních vyznamenání. Protože výběr oceněných někteří kritizují dlouhodobě, avizovali tentokrát z Hradu, že jména navržených zůstanou skryta až do slavnostního ceremoniálu. Nepovedlo se. Zeman opět ocenil i ty, kteří mu pomáhali v kampani a řád získal zaslouženě kromě Jiřího Krampola či Ondřeje Hejmy také Michal „Nonstop“ David. Byl totiž už chudák posledním umělcem, který hrává na Zemanových oslavách a vyznamenání ještě neměl.

Vznikne Řád M. Zemana? Prezidentovi docházejí podporovatelé bez metálu. Komentář A. Černé

Vznikne na Hradě medvědárium, nebo pivovar?

Mlčeti zlato, opáčila by teta Kateřina. A proto Zeman letos pozlatil všechny hrdiny z Lidic i ty, kteří se v srpnu 1968 postavili tankům. K jejich památce se totiž vůbec nevyjádřil. Ještěže se do nabitého prezidentského programu tři dny po vypálení Lidic vešel alespoň koncert Daniela Hůlky, uf.

Dnes končí první díl druhé série dokudramatu Miloš na Hradě. A čím nás prezident překvapí v následujících epizodách? Sázkařské kanceláře mají jasno. Fortuna už vypsala zajímavé kurzy na to, že Zeman otevře na Pražském hradě medvědárium, pivovar a Jiří Ovčáček si pořídí vlastní kavárnu. Ať tak, či onak, letošní epizoda se naštěstí už nikdy reprízovat nebude.









5 fotografií Zobrazit fotogalerii