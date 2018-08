Trump správně tlačí Turecko do rohu. Výsledky budou překvapivé. Komentář Marka Hudemy

Cíl amerických sankcí je přitom dost specifický. Nejde o to změnit chování Turecka, které se paktuje s nepřáteli USA a Evropy, jako jsou Rusko a Írán, a které hromadně porušuje lidská práva. Americký prezident Donald Trump se chce jen pomstít svému dosavadnímu příteli, tureckému prezidentovi Recepu Tayyipu Erdoganovi za to, že ho podle jeho názoru podvedl při vyjednávání. Trumpova administrativa totiž údajně vyjednávala s Tureckem složitý obchod, který měl vést k osvobození amerického evangelického pastora Andrewa Brunsona zadržovaného v Turecku.

Brunson je v Turecku de facto jako rukojmí. Erdogan by ho rád vyměnil za tureckého duchovního Fetullaha Gülena žijícího v Americe. Gülena Erdogan obviňuje ze zosnování pokusu o vojenský puč, který ho měl v roce 2016 svrhnout z postu tureckého prezidenta. Formálně je Brunson obviněn ze spojení s Gülenisty a také s kurdskými teroristy. Důkazy pro to jsou dost absurdní. Od návštěv Kurdů v jeho chrámu po internetové spiknutí, do kterého jsou zapojeni evangelíci, mormoni a islamisté a členové amerických tajných služeb.

Ovšem vydání Gülena, proti kterému Turci nemají dostatečné důkazy, je kvůli americkému právnímu systému nemožné. Tak se Trumpova administrativa rozhodla pro výměně pastora za v Americe vězněného tureckého bankéře a v Izraeli zadrženou Turkyni podporující teroristickou organizaci Hamás. Jenže když už se vše rozjelo, Turci začali požadovat víc. Celý obchod se zhroutil. Naštvaný Trump pohrozil sankcemi a nakonec je americké ministerstvo financí skutečně uvalilo na tureckého ministra spravedlnosti a jeho kolegu z vnitra. Oba přijdou o svůj majetek v USA a v amerických bankách a možnost využívat americký finanční systém.

I tyhle velmi slabé sankce dokázaly poslat tureckou měnu na rekordní minimum vůči dolaru a oslabit tureckou burzu. Turecká vláda ale své stanovisko nezměnila. Pastora nevydá a naopak vyhrožuje vlastními sankcemi vůči Spojeným státům. Erdogan prohlásil, že neustoupí před „evangelikální sionistickou mentalitou“ s odkazem na náboženské skupiny, které podporují Trumpa. Celý případ tak může skončit patem. Nebo Washington, jak se zdá po dalším kole americko-tureckého vyjednávání, své sankce proti Turecku přitvrdí.

Erdogan pak bude muset pravděpodobně ustoupit a Brunsona propustit. Aby se turecké hospodářství, které je ve špatném stavu, zcela nezhroutilo a on sám nebyl svržen. V tom případě to ale jen posílí Erdoganovu rétoriku tvrdící, že Západ je nepřítelem Turecka a znemožňuje mu uspět a bude se ještě více orientovat na Írán a Rusko, od kterého už přes protesty USA kupuje zbraně.

Opačná situace by mohla nastat jen v tom případě, pokud by došlo ke spirálovitému stupňování sankcí, ty by skutečně vážně poškodily tureckou ekonomiku a ochromily zemi. Erdogan by pak ztratil svoji aureolu záruky tureckého blahobytu a musel by odstoupit či by byl svržen. Turecko by muselo změnit svoji politiku, ale zároveň by ztratilo svoji dosavadní stabilitu.

Každopádně v obou případech bude výsledkem něco, co americký prezident Donald Trump rozhodně předem nezamýšlel.