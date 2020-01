Úder starosty Čižinského a spol. Odvolali úspěšnou ředitelku pražské školy, chtějí progresivní vedení | info.cz

Dosavadní ředitelka ZŠ Fr. Plamínkové Jarmila Macečková je ve funkci od roku 2014. Školský zákon dává školám možnost vyhlašovat konkurzy na nové ředitele vždy po 6 letech, v praxi to ale není pravidlem. V tomto případě navíc vyhlášení konkurzu hlasováním 5 ku 4 nedoporučila školská rada, ředitelka obhájila koncepci rozvoje školy a za roky ve funkci na ni nepřišla žádná stížnost, přesto ji radní v čele s Janem Čižinským odstavili.

Jediným důvodem má být, že hlasování nebylo jednoznačné: „Poměr hlasů v tajném hlasování byl v tomto případě na rozdíl od ostatních škol těsný, proto se Rada MČ přiklonila k vyhlášení konkurzu jako možnosti pro obhájení pozice paní ředitelky a možnosti, že se přihlásí i jiní kandidáti,“ odpověděl na náš dotaz, proč byla ředitelka odvolána, mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš. Žádný jiný důvod neuvádí ani důvodová zpráva na stránkách městské části, jako jediný argument tak zůstává hlasování, které ovšem vyšlo ve prospěch ředitelky.

„Cílem konkurzu je otevřený a transparentní výběr ředitelky či ředitele školy. Když se rada městské části po dlouhém zvažování rozhodla konkurz vyhlásit, požádala dopisem paní ředitelku, aby se konkurzu zúčastnila a vystavila se tak konkurenci,“ říká ještě mluvčí. Macečková ale už před vyhlášením oznámila, že se do konkurzu nepřihlásí a s rodiči se v dopisu rozloučila s tím, že zřejmě ztratila důvěru zřizovatele. Podle ní už navíc má radnice svého kandidáta, což mluvčí Vokuš odmítá.

Ostrá petice rodičů

Za setrvání Macečkové se postavil učitelský sbor a poslal otevřený dopis nejen Čižinskému, ale i ministru školství Robertovi Plagovi. „Skutečnost, že byl konkurz vyhlášen, v nás vzbuzuje nejen otázky, jaký je skutečný cíl zřizovatele, ale také vážné obavy o další chod školy. Změna na pozici ředitele školy bude znamenat celkovou destabilizaci školy, změnu i ve složení pedagogického sboru, v odlivu kvalitních učitelů, a tím snížení kvality vzdělávání,“ píšou učitelé a v závěru dopisu starostu vyzývají, aby konkurz zrušil.

Ještě ostřeji se vůči Čižinskému vyjadřují rodiče v petici, kterou podepsalo už přes 200 lidí. „Pan starosta Čižinský na schůzce 13. ledna 2020 řekl, že nám všem jde o stejný cíl, tedy aby škola byla dobrá a děti šťastné. Nemáme společný cíl – děti jsou šťastné a škola je perfektně fungující,“ píše se v petici. Rodiče také tvrdí, že Čižinský jedná netransparentně, nezajímá se o názory rodičů a dětí a podléhá „tlaku úzké skupinky osob, bezohledně prosazujících vlastní vidění světa“. Zároveň zdůrazňují, že jiné školy Prahy 7 hodnotila inspekce negativněji – a u nich k vypsání konkurzu nedošlo.

Málo progresivní výuka?

Co může stát za neochotou radnice nechat oblíbenou ředitelku ve funkci? To můžeme částečně číst z toho, co podle požadavků ke konkurzu rada čeká od jejího nástupce. Hned na prvním místě městská část uvádí progresivní vedení školy s jasnou vizí směřující k modernímu vzdělávání s využitím inovativních přístupů. Alternativní metody využívají některé jiné školy na Praze 7, třeba ZŠ Korunovační s prvky Montessori. U této školy i přes výhrady školní inspekce městská část konkurz nevypsala.

Rodiče žáků v dopise tvrdí, že dalších 5 škol z Prahy 7 razí stejné myšlení a odmítají, aby se i škola Fr. Plamínkové unifikovala a šla podobným směrem. Minimálně podle jejich interpretace tak vidíme střet dvou světů ve vzdělávání: tradičně laděné školy s uniformami a frontální výukou, kterou má nahradit progresivní styl a alternativa.

Někteří rodiče se staví proti trendu a chtějí si moct vybrat cestu, jakou se jejich děti budou učit. Kauza z Holešovic tak může leccos napovědět o tom, jak se bude měnit české školství v příštích letech a na jaký odpor můžou tyhle proměny narážet. V tomhle případě ale asi tlak rodičů pokrok nezarazí, ředitelka Macečková už bez důvěry MČ pokračovat nechce. Její nástupce bude mít těžkou pozici, ať už to bude kdokoli.

