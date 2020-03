V minulosti jsme pomáhali hlavně bankám, teď přišel čas pomáhat lidem, říká severočeský lídr ČSSD | info.cz

Když na konci 90. let minulého století udeřila v Česku krize, která zasáhla banky, přispěchal jim stát na pomoc. Když udeřila krize v roce 2008 běžely bankám na pomoc státy celého světa. Měli bychom si uvědomit, že to nejsou peníze, které prší z nebe. Stát živí zaměstnanci, živnostníci a firmy. Ti všichni dnes potřebují pomoc. Krize, která přichází, bude bezpochyby největší od roku 1989 a podle toho se vláda musí chovat. Injekce do ekonomiky musí být nejenom bezprecedentní, ale také rychlá.

Z vyjádření premiéra Andreje Babiše je zjevné, že si rozsah škod, které koronavirus už napáchal, úplně neuvědomuje. Hovořit o schodku rozpočtu ve výši 200 miliard korun je zcela odtržené od reality. Bude to a musí to být mnohonásobně víc. Jinak hrozí, že budeme opakovat chybu vlády ODS, a především ministra financí Miroslava Kalouska, který při poslední velké hospodářské krizi zavedl tak tvrdé úspory, že celou zemi poslal do další recese.

Jelikož stojím ve vedení Ústeckého kraje, jsem si jistý, že to bude právě náš kraj, který bude také silně postižen. Premiér Babiš a hnutí ANO slibovali, že to bude sever Čech, kam půjde hromada peněz na modernizaci, likvidaci ekologických škod a podobně. Nestalo se nic. Může si být ovšem jistý, že tentokrát si pohlídáme, aby pomoc byla adekvátní. Ústečáci, Litvínováci, Mostečáci, Tepličáci, Chomutováci a mnozí další si už nenechají líbit, aby je vláda nechala znovu na holičkách. Tentokrát budeme hlasitě říkat, co si myslíme.

Za prvé je nutné, aby pomoc byla co nejrychlejší. Program úvěrů firmám pod označením COVID, který nabízí ministerstvo průmyslu a obchodu pod vedením ANO, je úplně k ničemu. Po jednatelích a majitelích firem požaduje nesmyslné papírování, a ještě se je snaží sedřít z kůže. Stát musí okamžitě převzít mzdové náklady, které firmy postižené koronavirem mají. A musí to udělat hned a co nejvíc jednoduše. Peníze na to máme, protože především díky voličům se dařilo držet hospodaření státu v mezích normálu.

Ústecký kraj bojuje s poměrně velkou zadlužeností lidí, s nízkými příjmy a mnozí také s exekucemi. Vymáhání dluhů musí na dlouhou dobu skončit. Lidem je třeba pomoci i s úvěry a hypotékami. Přišel čas, aby tentokrát pomohly banky lidem, nikoliv lidé bankám. Odpusťte minimálně do konce roku splácení úvěrů všem zaměstnancům a živnostníkům. Musí se to stát hned, včera bylo pozdě.

I ti největší kapitalisté na světě, včetně Spojených států, chápou, že do ekonomiky je třeba nalít peníze, jinak nezaměstnanost ze současných zhruba tří procent v Česku může vystřelit klidně k 25 procentům. To bezpochyby nikdo z nás nechce. Vládní blouznění o rozpočtu se schodkem 200 miliard korun tak působí jako z nějaké mimozemské planety. Na výši schodku teď vůbec nezáleží. Každá koruna, kterou investujeme do pomoci lidem, se nám mnohonásobně vrátí.

Všichni si uvědomují, že přišla naše nejtemnější hodina minimálně za posledních 30 let. Místní lidé dokázali vzdorovat německé okupaci, sovětské okupaci, dokázali se poprat s problémy transformace, prošli největší hospodářskou krizí od 30. let minulého století. Nikdy se nevzdali! Všude kolem sebe opět vidíme tu neskutečnou sounáležitost, která celý národ provází v nejtěžších chvílích. Našli bychom mnoho situací, kdy vláda hodila Čechy přes palubu, a naopak jim vyluxovala peněženky v časech nejtěžších. Nyní má ojedinělou možnost skutečně pomoci. Musí jí využít. Jen tak vyjdeme z celé krize silnější než kdykoliv předtím.

Autor je náměstkem hejtmana Ústeckého kraje a krajský lídr ČSSD v nadcházejících krajských volbách.