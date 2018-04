Vláda chystá jen na duben 16 významných předpisů. Není to moc? Jarní legislativní deštík komentuje Karel Havlíček

Jako oáza informačního klidu pak může působit pohled například na webové stránky státních orgánů, neboť zde lze, jsme-li optimisticky naladěni, předpokládat, že řeč bude střízlivá a jasná. Nedávno jsem od jednoho významného českého právníka opět slyšel starý známý povzdech, že by bylo nejlepší vyhlásit na nějakou dobu legislativní prázdniny a začít pracovat na redukci a pročištění právního řádu. Podíval jsem se – inspirován – na vládní stránky a našel si legislativní plán vlády (v demisi) na duben. Není právě skromný: počítá jen na tento měsíc se šestnácti významnými předpisy. Alespoň předpokládám, že významnými, když se ocitly v legislativním plánu vlády a když mají povahu návrhů zákonů nebo vládních nařízení (pro pořádek: jde dokonce o dva návrhy ústavních zákonů, jedenáct zákonů a tři nařízení vlády).

Napadlo mne tedy v souvislosti s tuzemským právním řádem slovo: neklidný. Jde o vládní plán, tudíž je namístě předpokládat, že se v něm neprojeví určitý narcisismus některých poslanců vycházejících z bujné fantazie, že jejich povinností, kterou voličstvo zajisté propříště ocení dalším přívalem nadšených hlasů (ba možná i kroužků), je zajistit si čárky na svém zastupitelském tácku každoměsíčním zákonodárným nápadem. Bude tedy vše nepochybně promyšleno, další hypertrofie práva nehrozí.

Plán lze rozdělit do několika oblastí. První se týká zásadních státoprávních otázek, mezi nimiž největší pozornost nepochybně přitahuje celostátní referendum, připravované změny v agendě zpravodajských služeb a Nejvyššího kontrolního úřadu, a je sem možno zařadit i problematiku podpory volného pohybu občanů v rámci Evropské unie. To zahrnuje celkem šest plánovaných položek, z nichž o mnohých bude dozajista sváděn lítý boj, ale význam jejich řešení je nesporný a ve všech případech především politický.

Druhá oblast je ekonomická a sociální. Ponechme stranou dosud relativně (z hlediska počtu dosavadních zásahů) klidný zákon o obchodních korporacích. Potřebu zákona o sociálním podnikání zpochybňovat rozhodně nelze. Jak se shoduje velká část veřejnosti i Ústavní soud ve svém prosincovém rozhodnutí, s elektronickou evidencí tržeb je třeba něco udělat. Patří sem ovšem i skupina zákonů týkajících se energetiky, která je rozhodně pozoruhodná. Otázkou je, zda legislativní neklid k nepříliš utěšenému stavu nepřispívá. Posuďte sami: zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), byl za 17 let změněn již 27krát, chystaná další změna je tedy 28. v pořadí; jen o něco lépe je na tom zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, který prodělal 19 změn – a blíží se tedy 20.; nejmladší z dotčených právních předpisů, zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, má na kontě osm změn a devátou „na cestě“. Tři relativně nové zákony, 57 změn! Je energetická politika opravdu v pořádku?

Zbývá nám z celého plánu zákon o veřejném zdravotním pojištění, kde se novelizací těžko dopočítat. Inu, řeknete si možná, vždyť je to právní předpis z minulého století, z dob, nad kterými se z hlediska vývoje medicíny, obecně vědy a techniky a především odborného pojetí zdravotního pojištění můžeme v mnoha směrech jen usmívat (a v jiných jen plakat). Přesto nevím, zda 81 již realizovaných novelizací (a připravovaná 82.) by přinejmenším nemělo znamenat (když pro nic jiného, pak pro přehlednost), že je načase, aby byl přijat nový, legislativně neposkvrněný zákon místo této (bohužel v českém právu tak obvyklé) změti změn změn změn změn. A k tomu třeba dodat, že jde o jeden ze zákonů „k dennímu použití“, což zdaleka neplatí o všech právních předpisech. Ačkoliv se nejedná o žádná převratně vypovídající data, přinejmenším zajímavé je, že aktuálně obsazuje mezi všemi předpisy na webových stránkách zakonyprolidi.cz 31. nejnavštěvovanější pozici.

To zdaleka není totéž jako kupříkladu nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování nebo o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, které jsou také na pořadu dubnového legislativního plánu vlády a u nichž zřejmě jen odborníci vědí (laik jen žasne), co vlastně ty úpravy regulují a k čemu je nutná jejich změna. A to vůbec nemluvím o nařízení vlády o technických požadavcích na hračky, jehož název zní sice srozumitelněji, ale jeho plánovaná novelizace, jak lze vyčíst z podkladových materiálů, vyžaduje k pochopení přinejmenším velmi solidní chemickou průpravu. Chtělo by se říci, že by bylo zajímavé dozvědět se, kdo z členů vlády (včetně těch, kteří mají v chemickém průmyslu takové či onaké zkušenosti) tuší něco o limitních hodnotách bisfenolu A. Ale chuť k té otázce vás pravděpodobně přejde, když zjistíte, že důvodem předložení této úpravy není nebezpečí z této látky hrozící, nýbrž „transpozice směrnice Rady (EU) 2017/738 a směrnic Komise (EU) 2017/774 a 2017/898“. Škoda. Nebo možná jen trochu neobratnosti. Přitom je to totéž nařízení vlády, které obsahuje „transponované“ perly, jakou je i jedna z mých nejoblíbenějších, podle které „hračkou pro pohybovou aktivitu je hračka k domácímu použití, jejíž nosná konstrukce zůstává při pohybové aktivitě stabilní a jež je určena k tomu, aby dítě provádělo kteroukoli z následujících činností: lezení, skákání, houpání, klouzání, kolébání, otáčení, plazení se či plížení, nebo jakoukoli kombinaci těchto činností.“

Věřím, že s touto poslední skupinou nezbytných novelizací se vládní legislativa rozhodně vypořádá ke vší spokojenosti a že to bude důležitý příspěvek ke zlepšení a zpřehlednění našeho právního řádu.

Přesto ale my, právníci, asi budeme spíše sledovat skupiny předchozí. Jednou ze základních kondicí přijatelnosti práva je podmínka politické průchodnosti, což je pro vládu bez důvěry bariéra obtížná. Navíc má svůj antipod v průchodnosti sociálně ekonomické.

Stačí pohlédnout do historie. Peroutkův popis situace z prosince 1918 při projednávání zákona o osmihodinové pracovní době v parlamentu (Budování státu, díl I., nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1991, str. 264 a násl.) je svým odkazem zcela aktuální i pro dnešek: „Návrh na zavedení osmihodinové pracovní doby podaly obě socialistické strany, a strany ostatní, ač cítily rozpaky, neodvážily se odporovat veřejně. Trpně sledovaly cestu zákona do parlamentu a trpně jej i odhlasovaly. Cítilo se, že je nutné nějaké vyrovnání s dělnickou třídou. Všude přistupovali podnikatelé na zaručení minimálních mezd. V jednom případě stačila stávka trvající půl hodiny, aby dělníci dosáhli splnění svých nároků. Vláda vycházela zaměstnancům vstříc neméně než soukromí podnikatelé. … Panovalo přesvědčení, že v sociálním ohledu se musí postupovat kupředu. Za takové situace bylo přijetí zákona zajištěno, i kdyby nebyl podložen tak výtečnými důvody morálními.“ A týž pronikavý pozorovatel dodává: „Ještě v roce 1920 psal dr. Engliš, že za účelem zvýšení výrobnosti, bez něhož nebude obnovy, bude nutné pracovní dobu zase dočasně prodloužit. Avšak přes všechny pochybnosti zákon obstál až do doby, kdy se začalo ukazovat, že za účelem rozdělení pracovních možností, bez něhož nebude sociálního klidu, bude patrně nutno pracovní dobu ještě dále zkrátit.“

Tedy: politická průchodnost byla jasně vynucena obavami před výbuchem sociálního napětí (tzn. vysokou průchodností sociální), aby brzy byla vystřídána opatrným zpochybňováním pod vlivem ekonomické neprůchodnosti, jež však opět ve strachu před faktorem sociálním byla politickými prostředky dlouhodobě zastírána. Jakkoliv odlišné jsou spirály historie, nemůže než vyvstávat obraz dnešní české společnosti.

Autor je zakladatel Stálé konference českého práva, nakladatelem právnické literatury a zabývá se filozofií státu a práva.