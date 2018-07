Vláda snů: Opisování diplomek, zneužívání dotací, ministr na dvou židlích a další spory na obzoru

Všichni několik měsíců hlasitě volali po české vládě s důvěrou. Nakonec kabinet Andreje Babiše důvěru získal, ale nastalá situace je v celé historii samostatné České republiky bezprecedentní. Vláda je stíhána problémy, které jsou absurdní, směšné a připomínají nepodařené cirkusové představení. Ve skutečnosti je kabinet slepencem, který nevěští do budoucnosti nic dobrého.

Pouhých 14 dní byla v Babišově vládě ministryní spravedlnosti Taťána Malá (ANO). Důvod odstoupení? Plagiátorství v její magisterské práci. Jen 22 dnů pak byl ministrem práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD). Důvod rezignace? Stejný. Podobnou dvojnásobnou ostudu přímo ve vládě a v tak krátkém časovém období nám „závidí“ jistě celý svět.

Ten už ostatně dávno ví, že Česko má v čele vlády trestně stíhaného premiéra, který je obviněn z dotačního podvodu. Bez ohledu na to, zda je pan Babiš vinen či nevinen (o tom musí rozhodnout soud), zemi v tomto případě posouvá na úroveň banánových republik.

Aby toho nebylo málo, bývalá šéfka ministerstva práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová (ANO) podala 12 trestních oznámení na předchozí správu rezortu. Před několika dny kvůli tomu vypukl ostrý spor, protože Oleg Blaško, bývalý náměstek Němcové, tvrdí, že nastupující ministryně Jana Maláčová (ČSSD) je zapletena do problémové praxe, kvůli které se Němcová před svým odchodem obrátila na policii. Současný náměstek na ministerstvu za ČSSD Robin Povšík říká, že je to lež.

Překlad pro voliče: Spolupráce ANO a ČSSD byla problémová už v minulé Sobotkově vládě, ale teď se jeví jako naprosto odstrašující příklad toho, jak koaliční spolupráce vypadat nemá.

A dále. Jan Hamáček (ČSSD) je nejenom 1. místopředsedou vlády, ale současně i ministrem vnitra a je také pověřený řízením ministerstva zahraničních věcí, protože jeho strana navrhla na tento post Miroslava Pocheho, kterého ignoruje jak prezident, tak premiér.

Mimořádně problematická je už několik let také práce ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO). Přes všechny proklamace je česká dálniční síť na mnoha místech doslova „rozhašená“, na rychlovlaky (jak snil ve své předvolební knížce Andrej Babiš) se těšit ještě mnoho a mnoho let rovněž nemusíme. Naopak Ťok připustil vyhození mnoha milionů na studii vybudování kanálu Dunaj-Odra-Labe, který podporuje Miloš Zeman. Studie ukázala i minimální cenu: 610 miliard korun. Reálná cena by byla daleko vyšší, protože hovoříme o dnešních cenách. Místo toho, aby se vehementně dodělala a opravovala dálniční síť, věnují se někteří politici bujnému fantazírování.

To bylo jenom několik příkladů z poslední doby, co „provádí“ česká vláda. Člověk aby se začal skutečně bát, co nás ještě čeká.