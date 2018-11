Vládní krize a dvě většiny. Babiše může podržet Okamura. Komentář Vratislava Dostála

Už samotný fakt, že se premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve středu ráno nesešel jen s předsedy ČSSD a KSČM, ale také právě s Okamurou, naznačoval, že opět pracuje s oběma většinami, které se mu v dolní komoře nabízejí. A přestože se mu dlouhodobě nechce otevřeně spolupracovat s rasistickou SPD, jde o jednu z variant, která mu nakonec může umožnit vymanévrovat současnou vládní krizi a udržet se v pozici premiéra. Což je také scénář, se kterým musí v danou chvíli pracovat sociální demokraté. Ostatně s ním museli počítat už v momentě, kdy na své vládní angažmá kývli. Svým způsobem se tak může reprodukovat situace z února 1948.

Pět ministrů za ČSSD opustí vládu, Babiš je doplní svými lidmi, Okamura řekne, že jde přesně o ty odborníky, kteří mu doposud ve vládním kabinetu chyběli a jeho poslanci podpoří rekonstruovanou vládu s Babišem v čele, s jejímž vznikem nebude mít sebemenší problém ani prezident Miloš Zeman. Jinak řečeno: ČSSD stojí před dvěma špatnými scénáři: buď Andreje Babiše podpoří a zůstane ve vládě, jejímž předsedou je člověk podezřelý z toho, že osnoval únos svého syna, jemuž chtěl znemožnit svědčit v kauze Čapí hnízdo, anebo se po několika měsících sociální demokraté rozhodnou z vlády odejít, avšak nedosáhnou ničeho.



Babiš se vrátí ke druhé a nutno říct spolehlivé hlasovací většině, se kterou v dolní komoře efektivně pracoval už po volbách. Sociální demokraty nahradí Hradu blízká Okamurova družina poslanců. Jejich šéf to sice dneska před novináři takto explicitně neřekl, přesto je to zjevné. „Šel jsem se Andreje Babiše zeptat, zda by nebyl prostor pro prosazování programu SPD. Je to opačný program, než který prosazuje ČSSD. Řekl mi na to, ať připravím sadu zákonů a že se nad tím můžeme ještě příští týden sejít,“ pravil mimo jiné Okamura.

Jinak řečeno, schůzka se zcela jistě uskuteční ještě před hlasováním o nedůvěře vládě, a zároveň v čase, kdy už bude premiér vědět, jak se zachovají sociální demokraté. Přestože se ještě včera zdálo, že se Babiš po odvysílání reportáže televize Seznam ocitá v hluboké defenzivě, nakonec může být nejspíš v klidu. Další vládní krizi podle všeho ustojí. Pokud z vlády ČSSD odejde, nahradí ji Okamura. Také v kauze Čapí hnízdo bude pokračovat v osvědčené strategii. Stále dokola bude opakovat, že jde o komplot a reakci prohnilého systému, jehož aktéři ho chtějí nejen politicky zlikvidovat.