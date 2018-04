Vocaď pocaď Petra Holce: Akčnější a bojovnější hymna? Jeden velký průšvih, podle očekávání

A taky že jo. Svěřte státní hymnu olympijskému výboru a skončíte se songem á la čínsko-ruského sportiště pro miliardu lidí. Což se v hudební terminologii zhruba blíží libozvučnosti Eurovize, jak teď ukázaly i nové verze hymny v režii skladatele Miloše Boka. Nejsem muzikolog, a proto se omezím spíš na legislativní zhodnocení jeho díla: pokud kdokoliv zachází s melodií, textem nebo aranží hymny nevhodným způsobem, dopouští se podle zákona přestupku a může dostat pokutu až 30 000 korun…

Ano, Kejval má pravdu, že naše hymna není úplně akční. Kdyby si ji na startu pustila do uší Ester Ledecká, nejspíš usne hned v první brance. Poslechněte si třeba zpěvnou italskou hymnu a chce se vám hrát fotbal. Zaposlouchejte se do té francouzské a hned si oblečete uniformu a někoho napadnete, jako vojenský pochod ji totiž složil armádní důstojník a zpívá se v ní o krvi nepřátel. To my, známé holubice bojující nejvíc ze všeho za volanty aut na silnicích, si místo toho pějeme o jarním květu!

Kde domov můj ve vás spíš než chuť bojovat zažehne svým rozvláčným melodickým patosem typicky slovanský žal z odvěkého germánského útlaku, který dnes naši lyrickou duši nejvíc trápí neněmeckými platy, urgentní potřebou vlastnit aspoň ojeté německé auto a taky tím, že i náš národní úspěch škodovky zůstává i dnes vlastně německý. Scheisse! Tohle ošklivé germánské slovo v naší hymně samozřejmě neuslyšíte, svůj bol v ní léčíme vznešenějšími slovy o „zemském ráji“.

I ten se ale teď znovu zdá nedostatečný některým spoluobčanům z Moravy, jak už to bývá. I oni se zaposlouchali do Bokova patetického kýče připomínajícího společné dílo Kabátů a filharmonie a zjistili, že naší hymně chybí i slova o Moravě. A i oni poslali Českému olympijskému výboru – komu jinému taky, když jde o hymnu - svou verzi státní hymny. Podle spolků Moravské srdce a Moravské zemské hnutí by na první „českou“ sloku naší hymny proto měla navázat první sloka slavnostní moravské písně Moravo, Moravo.

Podle Ondřeje Hýska z Moravského zemského hnutí prý Moravané a Slezané dál odmítají lhát, že bydlí v sousedních Čechách. Těžko říct. Nejen poslední čeští premiéři Mirek Topolánek, Petr Nečas nebo Bohuslav Sobotka pocházeli z Moravy, a přesto v „sousedních“ Čechách rádi bydleli a my si od nich – méně rádi - nechali vládnout. A dokonce i my, nenávidění Pražáci, jsme museli spolknout snad nejhorší potupu, když se primátorem Prahy stal díky TOP 09 olomoucký tanečník Tomáš Hudeček!

Ten sice naštěstí záhy padl, moravský přízvuk ale z Prahy nezmizel. Spíš naopak: všude v metropoli ho slyšíte pořád víc: od studentů, prodavaček, číšníků i manažerek a manažerů. Vůbec nepochybuju o tom, že všichni stále milují rodnou Moravu a někde pod postelí mají složený kroj, nejradši ale stejně žijí v „sousední“ Praze; jsou tu práce i peníze. Druhá sloka české hymny s přidanou moravskou částí by proto mohla znít nějak takhle: „Moravo, Moravo, tys nejlepší ze všeho, žít ale stejně musím v Praze, protože je tam blaze“.

Ano, ten text není úplně nejlyričtější, nejsem žádný Fráňa Šrámek. Berte to jen jako můj skromný návrh pro Český olympijský výbor, z nějž se teď stává něco na způsob Českého symfonického orchestru. Ostatně právě sportovci mívají k hezkým melodiím i lyrickým slovům hodně blízko, jak víme nejen díky hokejistům nebo fotbalistům. Jsem si jistý, že do moravské sloky přidají i něco o „srdíčku“ a „štěstíčku“.