Vocaď pocaď Petra Holce: Gazdík znovu z billboardu slibuje sílu. Tak to je fakt síla!

Ale popořadě. První billboard Gazdíka s Bělobrádkem pochází z doby před loňskými sněmovními volbami, kdy se STAN nalepil na KDU-ČSL poté, co se kvůli jejím klesajícím preferencím odlepil od TOP 09, jež tuhle partu neznámých starostů se spoustou politických názorů vytáhla do Sněmovny. Ten druhý pochází ze současnosti, kdy se STAN kvůli letošním pražským volbám znovu nalepil na TOP 09 poté, co ho od sebe pro jistotu předtím odlepili lidovci v hrůze, že je Gazdíkova parta vyvede ze Sněmovny.

Gazdíkův bludný kruh politické inkontinence se tak uzavírá, řekli byste. Neuzavírá. TOP 09 a STAN sice oznámily spojení, zapomněly při tom ale na pražského volebního lídra. Na společném billboardu se totiž lehce záhadně usmívá vždy ambiciózní šéf TOP 09 Pospíšil, který skromně řekl, že chce být volebním lídrem a pražským primátorem. Jenže lídra logicky chce i STAN, nebo spíš lídryni: a taky vyhrabal advokátku Hanu Marvanovou, všeobecně považovanou politicky za mrtvou.

Hádavá politička totiž kdysi začínala v ODS, pak zběhla do Unie svobody a poté figurovala v čemsi, co si říkalo Čtyřkoalice, takže se logicky rozpadlo. Načež se Marvanová před čtyřmi roky překvapivě stala náměstkyní bývalé ministryně spravedlnosti za ANO Heleny Válkové, i v téhle funkci ale vydržela pouhý půlrok. Člověk by si proto mohl celkem právem myslet, že se i její politický bludný kruh dávno uzavřel, protože takhle rozkročený zatím nikdy nestál ani Gazdík. A že se zrovna on umí politicky rozkročit jako málokdo!

Vlastně je ale nakonec jedno, jestli tuhle partu k volbám povede Marvanová nebo Pospíšil. TOP 09 i STAN totiž v Praze předvedly, že si volební úspěch nezaslouží. TOP 09 v roce 2010 v Praze dokonce vyhrála, načež následoval volný pád; STAN má nyní radní Janu Plamínkovou, která si řekla, že bude čtyři roky neviditelná. Billboardy jsou vlastně tak jediné, co v Praze po těchto dvou stranách zbývá.

Anebo mosty, pravda. „Chceme stavět mosty,“ slíbil Pražanům mimo jiné Gazdík, když do Vltavy spadla trojská lávka. Hurá! To Pospíšil chce pro změnu stavět aspoň byty. Jen bohužel neřekl, jestli v Praze nebo Bruselu, kde už čtyři roky poslancuje v europarlamentu a v Česku je zhruba stejně viditelný jako Plamínková. Ale všechno špatné je pro něco dobré, říká se. Gazdíkovo spojenectví s lidovci sice mělo jepičí život a síla to sice nakonec byla – jen jinak.

Zbyl nám po něm totiž slavný videoklip Filipa Renče, v němž se Gazdík s Bělobrádkem vedou coby malí kluci polem. Renč kdysi točil i zamilovaný videoklip Láska je láska, ohledně mezilidských vztahů má slušnou imaginaci. Doufejme tedy, že přiloží ruku k dílu i tentokrát. TOP 09 a STAN sice spolu možná nedojdou k volbám, nějaký hezký pozitivní videoklip snad ale po nich zůstane i tentokrát. Za všechen ten výsměch si ho zasloužíme!