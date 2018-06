Vocaď Pocaď Petra Holce: Nezírej na mě, nebo tě udám!

Tak rychle došlo na to, na co dojít muselo. Poté, co se i díky kampani MeToo stali i z předních amerických herců a producentů sexuální predátoři, co loví nevinné herečky i další ženy, přišla společnost Netflix s nápravným opatřením. „Cvičení proti harašení“, na které je prý firma „hrdá“, zakazuje členům jejich filmových štábů, aby na sebe vrhali pohledy delší než pět sekund. Wow!

I v pionýru jsme kdysi měli povolených šest vteřin. Jen jsme v létě na táboře nesměli do jednoho spacáku s holkami. Ano, jistě: jde o Ameriku, zemi extrémů; Bůh, kvéry, porno, puritáni, nechutně bohatí i chudí, ti všichni tu žijí vedle sebe a občas jim z toho trochu hrábne. Amerika vždy reaguje na extrémní věci extrémně, což nikdy nedopadá dobře. Prohibice, Vietnam, Irák i další, ve všech těchhle věcech byla medicína ještě horší než nemoc. Americký prezident přísahá na bibli a pak si v práci hraje s někým jako Monica Lewinsky. Nebo se rovnou jmenuje Donald Trump a chlubí se osaháváním žen.

Ne, nechodím po městě s rozepnutým poklopcem a nedělám ženám neslušné návrhy. Pořádek musí být. Nejen herec Kevin Spacey to samozřejmě nejspíš přehnal, když během své práce a taky díky vlastnímu vlivu údajně sexuálně lovil všechno, co mu přišlo pod ruku. Řekněme, že se choval až moc bohémsky i na jinak bohémské prostředí. A mocný filmový producent Harvey Weinstein vždy vypadal jako horší postavy z Farga i dalších jeho temných filmů. Takže kdo se teď může divit, že se tak i choval a že i on skončil s reputací Spaceyho?

Netflix to ale zřejmě přehnal i na Ameriku, kde mnozí uctívají státní či firemní autoritu podobně jako kdysi v komunismu, jen u toho bývají líp oblečení. Firma totiž kromě zírání, které je nově oficiálně „nechutné“, zakazuje i delší objímání a flirtování. A kdo se ho dopouští, toho mají kolegové prostě v rámci kolegiality bonznout. I to se nápadně podobá totalitnímu bonzáctví, jak o něm psal nejen Milan Kundera. Mnozí zaměstnanci Netlixu, kteří zatím na rozdíl od vedení firmy zůstávají příčetní, si proto z nového firemního kódu dělají spíš legraci: zírají na sebe, počítají při tom do pěti a pak se odvrátí.

MeToo samozřejmě zasáhlo i do Česka, kde se jako obvykle zvrhlo do ironie a parodie. „Když se někdo slušným, korektním a zajímavým způsobem dvoří ženě, tak se rozhodně bát nemusí. Bát by se měl ten, kdo ono dvoření obejde a spolehne se na to, že má nějaký jiný prostředek, třeba moc určovat výši platu či ovlivnit kariéru,“ vysvětlila v Respektu policejní psycholožka Ludmila Čírtková. Jistě: jenže mnozí muži dvoření neobcházejí; jen se prostě dvoří s vědomím své nadřízenosti a čekají proto, že neskončí jen u dvoření.

A pravda, mnohé nejen sekretářky s tím nemají žádný problém a na oplátku čekají, že pak už nebudou jen sekretářky. Nic není zadarmo. Problém většinou nastává, když sekretářky zůstanou: sex se mění ve znásilnění. Navíc je ironie, že MeToo přichází právě z amerického showbyznysu. Právě Hollywood kdysi stvořil roli pohledné blonďaté podřízené, co tak ráda flirtuje s šéfem. Muži i ženy tyhle role hráli, protože jim to přišlo normální. Ze života, napsal by filmový kritik.

Nejen Madonna se kdysi veřejně svěřila, že svůj očividný hlasový deficit v začátku kariéry kompenzovala u jistého šéfa gramofirmy očividným přebytkem jiných věcí. Nelituje toho. „Zločin vytvoří neblahé tajemství mezi pachatelem a obětí. Toto tajemství lze prolomit tím, že oběť přestane mlčet,“ řekla taky Čírtková. Proč ne. Záleží ale i na „neblahém tajemství“ a také na tom, proč údajná oběť přestane mlčet.

Pokud je neblahým tajemstvím fakt, že žena použije své ženství pro kariérní postup a pak přestane mlčet, aby se dotyčnému muži pomstila za kariérní nepostup, případně si jen ulevila, pak máme vážný problém. A vůbec z vás soud hned nemusí udělat dalšího Bohumila Kulinského, co své sekretářky v rámci práce zneužívá jako zmíněný padlý sbormistr sboristky. Bohatě stačí jen obvinění a je z vás navždy Wienstein, jen bez peněz.

A mimochodem: jsme v Česku, vlasti „pánů herců“, kteří nám v TV tak rádi vyprávějí veselé historky z natáčení. K těm nejlepším obvykle patří i ty o tom, jak se nějaký herec zakoukal při natáčení do herečky. Nebo v poslední době přesněji: jak se nějaký starší herec s lepším honorářem zakoukal do nějaké mladší herečky s horším honorářem a skončilo to dítětem. Vsadím se, že na sebe nejen na placu zírali déle než pět sekund. Jak nechutné!