Vocaď Pocaď Petra Holce: V Cannes zakázali selfíčka, kéž by začal konec idiotského narcismu?

Ano, už se na to fakt nedá dívat. Dejte lidem mobil s foťákem, fotoaplikaci na liposukci obličeje i vylepšení těla, Facebook a Istagram a máte velký průšvih: svět je najednou plný nešťastných narcisů, co si nonstop dělají selfíčka, jimiž pak nadšeně znečišťují sociální sítě. Teď snad konečně nadchází očista. Na filmovém festivalu v Cannes zakázali selfíčka aspoň na slavném červeném koberci. Merci beaucoup!

Důvodů bylo víc. Hosté, co se spíš než programu festivalu na schodech věnovali selfíčkám tím způsobovali nejen chaos, ale i zpoždění. Logicky: principem selfíčka je, že samozřejmě nemá vůbec nic společného s fotkou sebe sama; lidé, co nejradši fotí sami sebe, se ve skutečnosti fotí, aby na selfíčku vypadali jako někdo jiný. Snad jen bývalý senátor ČSSD Zdeněk Škromach dokázal, že i na selfíčku vždy vypadal jako Zdeněk Škromach. Jenže „Pan Selfie“ z Rohatce je na světě jen jeden. Možná i proto už není senátorem.

Udělat selfíčko totiž bývá pěkná fuška. Nejdřív musíte vybrat nějaké hodně neuvěřitelné místo, pozici a kompozici, jako že jste fakt cool a všichni vám proto hned závidí. Pak taky musíte pečlivě vcucnout tváře a našpulit rty, žádná nadváha se na sociálních sítích nenosí. Všichni jsme dnes modelky a modelové jako rodinka Štiků. A nakonec to chce aspoň pokus zatvářit se, jako že to mentálně nejste vy, ale někdo aspoň trochu lepší…

Takže kdo se pak může divit, že v Cannes kvůli selfíčkům pořád řešili chaos a zpoždění? Jenže nejen to. Důvod jejich zákazu byl i estetický, jak za vedení festivalu Cannes vysvětlil Thierry Fremaux. „Není to pěkné. Je to groteskní a směšné. Chceme festivalu vrátit trochu decentnosti. Selfíčka jen snižují kvalitu zážitku nejen na červeném koberci, ale i celého festivalu,“ řekl na adresu festivalových hostů, co nemůžou žít bez selfíček.

Svatá pravda! Ještě sympatičtější ale je, že si festivalová ochranka jejich zákaz skutečně vynutila a ty, kteří ho ignorovali, nepustila dál. Doufejme, že je snad zákaz selfíček v Cannes jen dalším krůčkem na cestě zpátky k lidské příčetnosti a důstojnosti. Nedávno jsem zde s radostí psal, že kvůli normálnímu zážitku z jídla zakazují u stolu mobily i některé světové restaurace.

I jejich osvícení majitelé si totiž všimli, že jsme se poslední dobou z mobilů natolik zbláznili, že jsme se stali jejich otroky. A taky že víc žijeme ve virtuálním světě než v tom normálním. I skvělé jídlo v restauraci si víc fotíme, než ho jíme. Na vlastní oči jsem to znovu naposled viděl druhý květnový svátek v přímořské restauraci u Terstu, na jejíž zahradě usedl mladý pár. Dobré půlhodiny se místo jídlu a pití věnoval focení.

Nejdřív se mladá žena, očividně milující víc sama sebe a svůj Facebook a Instagram než svého partnera, začala nadšeně fotit a okamžitě to posílat na sociální sítě, načež ji ještě z různých pozic musel fotit i její partner a okamžitě to posílat na sociální sítě. Až pak si objednali aperolspritz a s chutí se věnovali… Samozřejmě svým mobilům! Musely to být fakt fantastické fotky!

Zákaz selfíček v Cannes bohužel přinesl i smutnou zprávou. Ne však ohledně samotného zákazu, ale kvůli nejen mediální reakci na něj. Spousta novinářů ho kritizovala a z lidí, co najednou nemůžou fotit sami sebe, udělala chudáky. A o těch, co se i navzdory zákazu podařilo potají udělat aspoň rychlé a nedokonalé selfíčko, pro změnu psali jako o statečných. Fakt? Co je proboha statečného na tom být narcis a otrokem svého mobilu? Tohle už chce Chocholouška!