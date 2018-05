Vocaď Pocaď Petra Holce: Zákon proti hanobení prezidenta? Trestejme prezidenta za hanobení lidí

A nejen to: nově do něj chce přidat i sankci za znevažování státních symbolů. Nejen naše vlajka podle něj není žádný hadr na močení. A sakra: těžko říct, co kluci z KSČM po večerech dělají, protože většina ostatních Čechů močí na WC. „Mám to v plánu, sháním podpisy kolegů,“ potvrdil Ondráček svůj plán serveru Lidovky.cz. Zle ho trápí, že prý současného prezidenta hanobí stále více lidí a vocaď pocaď.

A taky argumentuje tím, že jsme trestání znevažování hlavy státu měli mezi zákony až do roku 1998, takže proč teď vlastně ten humbuk? Ano, to měli. Stejně tak jsme tam ale měli i spoustu jiných hloupostí, ostatně co taky čekat po čtyřiceti letech bolševického legislativního temna, kdy právní řád připomínal spíš neřád? Pravda, prezidenta chránil podobný zákon i za první republiky, to ale byla trochu jiná doba.

Nejen náš první prezident se neopíjel jak ruský mužik a podobně jako před ním císaři jezdil na koni a ne na tovární přepravce jako současný prezident na svých spanilých jízdách. A taky jako on nehanobil vlastní občany. To je přesně i důvod, proč naopak potřebujeme zákon, který bude trestat prezidenta za hanobení lidí a taky nejvyšší ústavní funkce. A nechme ho klidně přepsat i Ondráčka, když už se tímto tématem déle zabývá. Komunisti by tak v rámci případné tolerance vlády aspoň udělali i něco prospěšného.

Je totiž nejvyšší čas. Dokud Zeman nadával do idiotů hlavně nám novinářům, nikomu to samozřejmě nevadilo. Pohybujeme se ve veřejném prostoru a ten určitě není žádná akademie věd: intelektuálně mívá podezřele blízko spíš k veřejnému WC. Ostatně podívejte se do diskusí pod našimi články na webu – nebo radši ne. Jenže Zeman poslední dobou nadává skoro všem, kdo ho nevolí nebo s ním nesouhlasí – tedy jasné většině lidí. A to už není žádná demokracie, ale obyčejná totalita. Možná i proto téma tak přitahuje právě Ondráčka.

A nejde jen o idioty. Zeman klidně veřejně znesvěcuje i lidi jako Ferdinand Peroutka, když z někdejšího novináře, co přežil nacistický koncentrák, dělá obdivovatele führera. A co s tím svede náš právní řád? Soud v podstatě klidně uzná, že Zeman rád lže, na což mimochodem neopotřebujeme drahé soudce, protože nám to dokazuje sám, omlouvat se za něj ale nakonec budeme my všichni, protože hlava státu je… Ano, stát! Tak to už je trochu moc, ne?

Ondráček by proto měl svůj zákon otočit: pokaždé, když Zeman někoho zhanobí nebo svým protistátním jednáním (novičok atd.), tedy zhruba obden, šel by si třeba na den, veřejně a taky za své vlastní peníze, které mu stejně platíme my, odpočinout do Daliborky. Ta patří k Hradu, čímž ušetříme za nekonečnou eskortu superbů. A klidně bych tam za Zemanem pustil i trolla jeho propagandy Jiřího Ovčáčka, když už se mají tak rádi. Po večerech by tu spolu v análech mohli hledat i Peroutkův článek s titulkem Hitler je gentleman. A vsadím se, že by konečně něco našli.