Vysokoškoláky nelze opít koblihou, přesto přednášky Babišovy vlády do škol nepatří. Komentář Jiřího Štefka

Studenti se podle Hospodářských novin, jež přinesly zprávu jako první, obávají prezentace pouze jednoho názorového proudu a agitace před blížícími se volbami. Jejich obavy považuji za logické a legitimní. Ještě bych k nim dodal, že takové přednášky nemají na akademické půdě místo vůbec, a to ani v době, kdyby žádné volby (a aktuálně i proces sestavování vlády) za dveřmi nebyly.

Ale pozor! To neznamená, že jsem proti přednáškám politiků (stejně jako úspěšných byznysmenů) na akademické půdě jako takovým. Vždycky se konaly a konat budou. Mezi studenty jsou velice oblíbené, protože je to pro ně jedna z mála možností poslechnout si známou osobnost naživo, stejně jako příležitost jí položit dotaz. Kamenem úrazu je vždy téma a ochota přednášejícího respektovat pravidlo, že na akademické půdě se nedělá politická kampaň.

Jako vysokoškolák jsem často chodil na podobné přednášky a sám jsem jich i několik spoluorganizoval. I po těch mnoha letech si velice živě pamatuji, jak jsem se pokaždé musel vedoucímu katedry i děkanovi takřka vlastní krví upsat a zaručit se jim, že přednáška bude oproštěna od jakékoliv politické agitace a napadání politické konkurence. Můžu se s hrdostí pochlubit, že vždy se to povedlo, protože zvolené téma (a vždy si ho vybral přednášející) bylo čistě odborné a i sám přednášející si dal vždy pozor, aby nepřekročil pravidlo zapovídající politikaření na akademické půdě.

S odstupem času se obávám, že tento ctěný úzus v mnoha případech už dávno neplatí a stal se z něj trhací kalendář. Stejná obava platí i u chystaných ministerských vystoupení, protože sám jsem se jako novinář v posledních letech zúčastnil nejedné přednášky Andreje Babiše na univerzitní půdě a vím, že on této přísné akademické apolitičnosti zkrátka není schopen. A z dosavadních veřejných vystoupení dalších členů jeho vlády mám stejnou pochybnost i u dalších.

Chápu a respektuji ofenzivní prezentační styl, který premiér v demisi naordinoval členům své vlády. Chce, aby byli všude vidět a slyšet, aby co nejvíce lidí znalo jejich tváře a myšlenky. To je naprosto v pořádku. Minulá vláda to nedělala a to řadě jejich členů nebo i celým stranám v loňských volbách uškodilo. Ale tyto prezentace a promluvy se nemají konat na akademické půdě. Obzvlášť má-li být tématem hospodářská politika státu. U takových debat je potřeba tvrdých oponentů ze strany opozice, Hospodářské komory, Svazu průmyslu, odborů a dalších zainteresovaných institucí, kteří by reagovali okamžitě a vyvraceli bludy, smyšlenky či neúplné informace.

Chystané přednášky se mají konat na vysokoškolské půdě. Tedy před lidmi, u kterých se předpokládá, že jednou budou patřit mezi elitu nebo širší elitu národa. V případě VŠE se tedy bude jednat o významné bankéře, analytiky, manažery či přímo zakladatele a ředitele podniků. Takoví lidé mají disponovat určitou mírou inteligence, schopností kriticky myslet a nestát se snadno členem stáda, které vše zbaští.

To však nic nemění na faktu, že zvolený nadpis cyklu přednášek zkrátka nejde odprezentovat tak, aby se přednášející nikterak nedotkl minulosti či současné situace ve sněmovně (ANO nemá preference přes 50 procent a ani 101 poslanců, musí se vždy s někým domluvit). Má-li VŠE svoji hrdost a nějakou pověst, měla by tomuto politickému vábení odolat. Pokud ne, stanou se z jednotlivých prezentací „druhé“ Otázky Václava Moravce. Jen s tím rozdílem, že tam nebude ani oponent, ani Václav Moravec a vlastně ani žádné otázky. Jen klasická – a nikým nekorigovaná – nalejvárna o makání a účelovkách jiných.

Další komentáře čtěte na webu Reflex.cz ZDE >>>