Z Babiše teď diktátor nebude, k Orbánovi má daleko. „Převrat“ u nás nejde udělat jen tak | info.cz

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE | V době koronavirové krize přišla varovná zpráva, podle níž premiér Andrej Babiš (ANO) možná usiluje o to, aby se stal jakousi moderní obdobou diktátora a do svých rukou shromáždil co nejvíce moci. Realita ale je složitější a ne tak znepokojivá, jak by se mohlo zdát. Ústavní systém u nás dlouhodobě funguje a obsahuje pojistky, díky nimž by bylo reálně velmi komplikované, aby Babiš získal příliš pravomocí. Neznamená to ovšem, že bychom podobné úvahy měli brát na lehkou váhu, v těžkých dobách se může ledacos přehlédnout.