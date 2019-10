Zdechovský: Sociální bydlení je dalším debaklem Babišovy vlády | info.cz

Příčinou tohoto nezájmu jsou podmínky, které se jen těžko dají splnit, a také sporné body tohoto návrhu. Radnice mohou sociální byty nabídnout strážníkům městské policie, státním policistům, učitelům a dalším potřebným profesím, primárně jsou ale určeny pro občany s měsíčním příjmem lehce nad životním minimem, které nyní činí 3410 Kč. Velkým problémem pak je, že podle vládního nápadu u lidí, kteří by se do těchto bytů nastěhovali kvůli malým příjmům, existuje nebezpečí, že by v nich chtěli zůstat dlouhou dobu, což ale přeci není smyslem sociálního bydlení, které má pomoci odrazit se z nejhoršího. Navíc udržitelnost projektu 20 let je holý nesmysl.

Po dvou letech proto hodlá stát u nájemníků bytů z tohoto programu přehodnotit situaci. Pokud by si vydělávali víc peněz, museli by byt opustit. S tím souhlasím, potíž však působí slovo „pokud“. Tato neurčitá formulace může totiž být příčinou toho, že lidé ztratí zájem na sobě pracovat, protože nebudou nijak motivováni k tomu, aby si vydělali víc peněz a zlepšili svoji životní situaci, a tím i bydlení. Mnohem lepší by bylo nastavení, že sociální byt dostanou jen na maximálně dva roky a prodloužení půjde pouze ve výjimečných a odůvodněných případech. Jinak nevedeme lidi k tomu, aby se spoléhali především sami na sebe, ale podporujeme je v další závislosti na státu a někde až ve zneužívání výhod sociálního systému.

Rozumím také obavám obcí, že pokud by se nemohly zbavit některých problémových nájemníků, hrozí vznik dalších ghett, a to jistě také nechceme. I další kritika, že je s programem spojeno příliš mnoho dalších výdajů pro obce, je relevantní a není proto divu, že největším kritikem tohoto vládního návrhu jsou obce, kde měl program pomoci především.

To podle mého svědčí o jednom, nápad s nimi nebyl konzultován, byl vytvořen od stolu na ministerstvu pro místní rozvoj bez větší znalosti skutečné praxe v problémových lokalitách. Možná chtělo ministerstvo „zacpat pusu“ těm, co kritizovali stále ještě neexistující zákon o sociálním bydlení, což se ale vůbec nepovedlo. Navíc padl další mýtus současné vládní koalice, která slibovala vládu odborníků a vyřešení bydlení pro potřebné. To však neudělali ani náznakem.