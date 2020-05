Zdechovský: Státních zakázek se do firem premiéra přihrává stále víc | info.cz

Lidí, kteří nevidí, že je premiér Babiš ve střetu zájmů a líp je jen “jeho” firmám a přátelům, je stále méně. Naopak jasné důkazy přihrávání si státních zakázek do firem ve svěřenských fondech každým dnem přibývá. A aby toho nebylo málo, Evropská komise potvrdila, že kvůli střetu zájmů premiéra je stopka i na přímé zemědělské platby. Platební agentura SZIF se ale přesto dosud nesprávně drží vlastního zkresleného výkladu, že Komise neuplatňuje regulaci střetu zájmů na přímé platby, které jsou pro Agrofert klíčové. Jinými slovy: tyto dotace se dál vyplácí, jako kdyby se nechumelilo, a je velmi pravděpodobné, že to z daní zaplatíme úplně všichni.

Proplácení (zatím jen preventivně) stopnutých dotací je ale jen špička ledovce. Podezřelých případů naznačujících, že byly firmy spadající do holdingu zvýhodňovány zvláště při zadávání veřejných zakázek, se v poslední době nahromadilo hned několik. V následujícím textu rozebírám pět nejkřiklavějších.

1) Státní České dráhy dotují Mafru stamiliony za reklamu

České dráhy utratily od roku 2015 za reklamu, marketing a propagaci 112 milionů ve společnosti Mafra. Dnes už je snad zbytečné připomínat, že Mafra je součástí Agrofertu a spadá do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše. Těchto 112 milionů představuje rekordní sumu, kterou přitom vydavatelství z velké části obdrželo bez výběrového řízení.

Pro srovnání, další z lídrů na českém mediálním trhu Czech News Center, která vydává např. nejčtenější český deník Blesk, získal od národního dopravce za inzerci na stejné období jen 17 milionů korun. Nejsledovanější komerční televize Nova získala 47,7 milionu. Vzhledem k tomu, jaké je rozložení sil na mediálním trhu, je tento nepoměr opravdu do očí bijící.

Celkem dobrý obrázek o tom, jakým způsobem se reklama rozdělovala, nám může pomoci udělat svědectví bývalého ředitele Českých drah Miroslava Kupce získané Radiožurnálem. Podle jeho tvrzení mělo být: „všeobecně žádoucí, aby to byla Mafra“ a existoval zájem na tom, aby měl právě tento nakladatelský dům co nejvíc zakázek.

2) Nestandardně rychlé povolení na více řepky, životnímu prostředí navzdory

Společnost Preol, která je také součástí Agrofertu, dostala souhlas Krajského úřadu Ústeckého kraje (který vede KSČM) k plánovanému navýšení výroby řepkového oleje v Lovosicích. Počítá se s navýšením zpracování řepky ze 448 na 540 tisíc tun ročně a výroba řepkového oleje se má zvýšit z 187 na 225 tisíc tun. Krajští úředníci záměr schválili ve zkráceném řízení o posouzení dopadu na životní prostředí (EIA).

Zvláštní na tom je, že u podobně významných investičních projektů nebývá tak rychlé schvalování pravidlem. Dopady na životní prostředí přitom nebudou zanedbatelné. Preol zvýší spotřebu technologické vody a také různých chemikálií užívaných při zpracování řepky – např. hydroxidu sodného, kyseliny fosforečné, dusičné a mravenčí.

A k tomu bude samozřejmě potřeba i více řepky, což je sice významná protierozní předplodina, ale aby vůbec vyrostla, je potřeba další chemie a nebezpečných postřiků, kdy nezřídka umírají včely a zhoršuje se kvalita půdy i vody. K dalším negativním dopadům rozšířené výroby bude patřit též nárůst objemu železniční a silniční dopravy. Očividně jsou ale důležitější tržby holdingu.

3) Koronavirové zakázky pro firmy z holdingu, problémy pro konkurenci

U společnosti Preol ještě zůstaneme, protože jejím zlatým dolem se aktuálně stal také prodej dezinfekce Anticovid. Zatímco lihovarníkovi Martinu Žufánkovi byla před nedávnem výroba alkoholové dezinfekce, kterou chtěl zdarma distribuovat potřebným, odepřena, příležitosti se chopil někdo jiný. A hádáte správně, v Česku dezinfekci ve velkém vyrábí a prodává firma Preol, která patří do svěřenského fondu premiéra Babiše (ANO). Mám informace i z některých nemocnic, že neměli mít dovoleno kupovat jakoukoliv jinou dezinfekci, která by třeba lékařům tolik nerozežírala ruce.

Agrofert se pak už v březnu chlubil tím, že dodáním milionu litrů dezinfekce prý zachránil republiku. Dále stojí za zmínku ještě jedna věc: Do dezinfekce pro zdravotníky i další lidi bojující s koronavirem se přidává i organická látka glycerol vyráběná z řepkového semene. Firma Preol jí do poloviny dubna dodala 221 tun.

4) Úvahy o státní pomoci pro Smartwings

Od české vlády jsme mohli opakovaně slyšet úvahy o tom, že by stát mohl odkoupit 100% podíl ve společnosti Smartwings, pod kterou spadají mj. i České aerolinie. Mluví se také o možností, že by stát měl garantovat úvěry ČSA. Ty ovládá vedle zakladatele Travel Service Romana Vika s manželkou a čínské společnosti CITIC také blízký přítel Andreje Babiše, miliardář Jiří Šimáně. A aby toho nebylo málo, vlastní zájmy zde může mít i sám premiér, v jehož svěřenských fondech jsou zahrnuty také letecké opravny Avia Prime. Ty poskytují své služby společnosti Smartwings a bez jejích letadel takřka neměly co opravovat. Rozhodnuto ještě není, ale jedno se zdá být jisté. Další větší podniky mají určitě smůlu a s podobnou pomocí počítat nemohou.

5) Laboratoře z holdingu mohly dělat testy na COVID-19, jiné měly problémy

Poslední věc, které bych se rád věnoval, je sice už trochu staršího data, ale je dobré zmínit ji zde také. Na seznamu laboratoří, které dělají lidem testy na COVID-19, se ocitla i firma spojená s Andrejem Babišem. V polovině března schválilo ministerstvo zdravotnictví laboratoř Vidia-Diagnostika jako vhodnou. Tato laboratoř je součástí skupiny FutureLife, která patří do svěřenského fondu premiéra Babiše.

Za test si laboratoř účtovala tři tisíce korun. Pro celkové srovnání je na místě zmínit, že třeba laboratoř Soni Pekové Tilia musela zpočátku čelit šikaně ze strany státu i lžím ministra Vojtěch, když testovala za 1300 korun.

Tohle neskutečné přihrávání zakázek za podivných okolností by se vůbec nedělo, kdyby byl premiérem kdokoliv jiný než Andrej Babiš. Skoro to i vypadá, že nebýt součástí Agrofertu se dnes firmám prostě nevyplácí. A jsou teď jen dvě skupiny lidí. Ti, kterým to vadí a chtějí s tím něco dělat, a pak ti, kteří to z různých důvodů tolerují. Za mě tohle „rozkrádání eráru“ firmami jednoho politika a jejich neoprávněné zvýhodňování musí skončit! Čím dříve, tím lépe pro celou Českou republiku!

Autor je europoslanec a místopředseda KDU-ČSL