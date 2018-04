Zeman není samozvanec, je zatím pořád jen prezident. Komentář Karla Steigerwalda

Na kritiku Zeman v televizi reagoval, že Dukovi není nic do toho, jaký má prezident program. Mýlil se. Je zatím jen prezidentem, nikoliv samozvancem, a proto do jeho programu je něco nejen kardinálovi, nýbrž každému občanovi státu.

Mýlil se ovšem i kardinál Duka. Na obřadu ukládání památek kardinála Berana nemá prezident Zeman věru co dělat. Patří mezi své blízké na sjezd KSČM. Duše Berana, křesťané v duši věří, by se mohla ze Zemanovy přítomnosti vyděsit a prchnout zpět do Říma, kdežto členové KSČM byli šťastni, že je po mnoha letech navštívil se zdravicí jejich prezident.

Duka si neuvědomil, jakého máme prezidenta. A prezident si neuvědomil, že dosud není samozvancem, jehož veřejná kritika není možná. Ale uvědomil si správně, kam patří. Ke komunistům, ne mezi křesťany. Ano, tak na tom dnes jsme.