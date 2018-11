Zeman spustil nový zábavný pořad. Měl by se jmenovat Alex pátrá. Komentář Petra Holce

„Postupně rozšiřujeme infomační nabídku pro širokou veřejnost. Přímou formu komunikace s občany, kdy jsou vyloučeny mediální manipulace a dezinformace, považujeme za mimořádně důležitou,“ vysvětlil lidovkám.cz novou hradní informační ofenzivu Ovčáček. Přesně tak. Pozvánkou na Pražský hrad provází Alex Mynářová, manželka Zemanova kancléře Vratislava Mynáře a moderátorka televize Barrandov, což je vlastně další hradní infomační kanál očištěný od mediálních manipulací a dezinformací.

Alex Mynářová se stala průvodkyní po Pražském hradě. Na novém Youtube kanálu Kanceláře prezidenta republiky autor: Youtube / Pražský hrad - Kancelář prezidenta republiky

Pozvánka na Pražský hrad, jíž Mynářová prezentuje i jménem Kanceláře prezidenta republiky, se snaží Zemanovi i „jeho“ Pražskému hradu nasadit lidštější tvář, jestli to jde. Každou středu se tak můžete podívat na střípky ze života nejen prezidenta, ale i Hradní stráže nebo floristek. Celé to zavání naftalínem a nejen grafika pořadu připomíná dobu, kdy se Zeman teprve odhodlával ke svému odvážnému článku, co vyšel těsně před pádem komunismu. I ta ale bledne vedle Mynářové.

Ta pořadem provází, dává mu dramaturgii a vybírá i témata. „Jsme moc rádi, že nám vyšla vstříc. Oslovili jsme televizní profesionálku,“ pochválil si výběr Ovčáček, podle nějž připadala v úvahu jediná „televizní profesionálka“. Aby taky nevyšla, když má za manžela Zemanova kancléře, který vychází vstříc prezidentovi, ne? Mynářová odvádí fakt dobrou práci.

Pořad by se měl vlastně jmenovat spíš Alex pátrá a informuje, protože nejvíc je to celé samozřejmě o ní. Nakonec exceluje už v „traileru“: v něm prochází nekonečným hradem rychlostí jeden ladný krok za minutu a občas se při tom zastaví a zasněně dlouze zahledí kamsi do dáli, kam vidí jen na hradě, když se nikdo jiný nekouká. Celé to trochu připomíná jeden z menších hitů youtube.com jménem „Alex Mynářová a její ksichty na Zemana“, sestřih méně uvolněných grimas Mynářové během hradní ceremonie. Málokoho překvapí, že zatímco „ksichty“ vidělo téměř 103 000 lidí, pozvánku na Pozvánku si pustilo necelých 1 300 nadšenců. Svět je nefér.

Pražský hrad určitě není pionýrem tohoto atraktivního žánru, kdy o sobě samy informují „státní instituce“. Komunistická armáda kdysi měla pořad Azimut a třeba expremiér Jiří Paroubek kdysi pro změnu zadarmo cvičil jógu. Ostatně zadarmo to prý dělá i Mynářová. Možná i proto to celé připomíná frašku. „Mediální manipulace a dezinformace“ z okolí prezidenta v „krátkých reportážích“ vytěsňuje manželka prezidentova kancléře. Kdo se pak může divit, že i její Pražský hrad vypadá jako Pražský hrad Gustáva Husáka? Všude tolik úsměvů, a přitom tolik nenávisti.

O Pražském hradě, největším hradním komplexu na světě, se říká, že se tam nakonec zblázní každý. Ano, proporčně je prostě moc velký k podhradí, a proto odjakživa svádí k nebezpečným myšlenkám o vylučování nejen manipulací a dezinformací, ale i lidí. Časem nesvědčil ani Václavu Havlovi ani Václavu Klausovi, oba se tu začali převtělovat do králů a císařů. Nový pořad Mynářové ale trumfuje vše, co jsme tu zatím viděli. Je to fakt soda!