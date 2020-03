Zeman tají své kroky a čeká na justičního Godota. Chystá s Nejvyšším soudem další hru? | info.cz

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE | Nejvyšší soud je už skoro tři týdny bez řádného předsedy. Prezident Miloš Zeman totiž jmenoval 20. února Pavla Šámala ústavním soudcem a jeho dosavadní funkce tak podle zákona zanikla. Soud nyní dočasně vede místopředseda Roman Fiala, který musí zajišťovat celkový chod instituce. K prodlužování období, kdy je Nejvyšší soud bez předsedy, ale objektivně neexistuje vůbec žádný důvod. A i když by byla na místě co možná největší transparentnost, Hrad odmítá o čemkoliv souvisejícím s jmenováním nového šéfa Nejvyššího soudu mluvit.

Rozhodl se již prezident Miloš Zeman, koho jmenuje novým předsedou Nejvyššího soudu? Setkal se již s jeho místopředsedou Romanem Fialou či s místopředsedou Mezinárodního trestního soudu Robertem Fremrem, o nichž se mluví jako o nejpravděpodobnějších kandidátech na tuto funkci? Uvažuje případně Miloš Zeman, že by do funkce jmenoval někoho jiného? K jakému datu by měl být nový předseda jmenován? A proč prezident prodlužuje období, kdy je Nejvyšší soud bez řádného předsedy, když k tomu objektivně nemá žádný důvod?

To jsou základní otázky, které se v současné situaci, kdy Nejvyšší soud vede už skoro tři týdny jeho místopředseda Roman Fiala, přímo nabízejí. Hrad na ně ale odmítá odpovědět. „Nebudu poskytovat žádný komentář,“ uvedl stroze na související dotazy INFO.CZ prezidentův tiskový mluvčí Jiří Ovčáček.

Nezbývá tak než spekulovat. Rozehrává Miloš Zeman touto svou prodlevou nějakou další politickou či justiční hru? Čeká na to, až se jím vybraný člověk (kterého jmenuje do funkce předsedy Nejvyššího soudu bez souhlasu kohokoliv dalšího, čistě o své vůli) uvolní z funkce, kterou zastává v současnosti? Hodlá Zeman funkci obsadit někým kontroverzním, a tak to udělá až ve chvíli, kdy bude pozornost veřejnosti rozptýlena prvoplánovějšími zprávami? Nevíme.

Zemanovo mlčení a jeho nejasné čekání na justičního Godota tak zneklidňuje i část justice. INFO.CZ zachytilo hlasy, podle nichž se právě někteří soudci nad tímto Zemanovým postupem pozastavují a nevidí v něm nic dobrého. I proto, že chce-li, umí prezident jednak i v justičních otázkách rychle a jasně. K předchozí podobně důležité soudní personálii – oznámení jména nového předsedy Nejvyššího správního soudu Michala Mazance – přistoupil ještě v době, kdy ve funkci působil jeho předchůdce Josef Baxa.

Na druhou stranu je pravda, že s jmenováním nové místopředsedkyně tohoto soudu Barbary Pořízkové Zeman už tolik nechvátal, i toto křeslo zůstalo nějakou dobu neobsazené. A na rok dlouhé čekání na nového ústavního soudce po rezignaci Jana Musila a senátním neúspěchu Aleše Gerlocha, jsme rovněž opakovaně upozorňovali.

Zemanovi žádný zákon nenařizuje být v tomto transparentní, bylo by to ale žádoucí. Kdy jindy by měla veřejnost mít k dispozici co nejvíce relevantních informací, než při výběru elitních soudců a justičních funkcionářů? Situace je ale taková, že je takřka nikdo nemá, mluví se jen o tom, že Robert Fremr novým šéfem Nejvyššího soudu nebude, nikdo přímo zapojený se ale k této zprávě není schopen či ochoten vyjádřit. Objevují se tak rovněž další jména, řeší se, zda by se novým předsedou nemohl stát i někdo poměrně neznámý. V tomto týdnu se například takto začalo mluvit o jednom z nevýrazných soudců Nejvyššího soudu, jehož jméno by patrně nic moc neřeklo ani většině právníků.

Roman Fiala není v jednoduché situaci. „Vylučuji v tomto období jakékoli zásadní a koncepční zásahy do dosavadního bezproblémového chodu Nejvyššího soudu,“ uvedl.

I Nejvyšší soud ale může vzhledem k aktuální koronavirové epidemii čelit historicky bezprecedentní situaci. To, že minulý týden odložil právě z preventivních důvodů svůj program v rámci akce Noc práva, je možná jen nepodstatným detailem, pro jeho další a závažnější kroky by ale bylo žádoucí, aby jej vedl řádný předseda. Konec konců, Roman Fiala už ve funkci místopředsedy také počítá poslední měsíce, jeho mandát příští rok vyprší. A také v tomto kontextu musíme hledání nového předsedy Nejvyššího soudu vnímat.