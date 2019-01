Žížala je mrtev, ať žije TOP 09! Komentář Jana Paličky

Twitter má na rozdíl od Facebooku tu výhodu, že povoluje uživatelům zakládat si anonymní profily. Z tohoto důvodu zde najdeme mnoho anonymních, více či méně povedených parodických účtů. Mezi jeden z těch na českém Twitteru nejpopulárnějších patří, respektive patřil, i účet pojmenovaný podle asistenta fiktivního lobbisty Tondy Blaníka Žížaly. Žížala se na konci roku 2018 zachovala spíše jako housenka a prošla proměnou. Jen místo motýla se z kukly vyklubala předvolební kampaň TOP 09.

Žížala začal v posledních týdnech uplynulého roku zkracovat své uživatelské jméno vždy o jedno písmeno týdně. V posledním týdnu tak už byl jen Ž, na Silvestra pak chvíli působil jako Poslední den ž. S novým rokem přišlo i nové uživatelské jméno Spojené síly pro Evropu a na profilovém obrázku se objevil předseda Topky Jiří Pospíšil. Kdyby někomu ještě náhodou nedošlo, která bije, v úvodní fotce je všeříkající záběr pléna evropského parlamentu. Volby jsou sice v květnu, ale proč nezačít s kampaní už teď. Díky bývalému Žížalovi už minimálně víme, jak se bude společná kandidátka TOP 09, STAN a dalších subjektů jmenovat.

Na jednu stranu fúze Žížaly a TOP 09 asi nikoho nepřekvapí, ostatně téměř stoprocentní ideologický průnik byl patrný již delší dobu. Co možná překvapí je provedení, které nás vrací do dob, kdy bylo v módě zakládat na sociálních sítích atraktivně se tvářící stránky typu „Každý tisící fanoušek dostane iPhone" a po nasbírání dostatečného počtu fanoušků stránku prodat, přejmenovat a zaplevelit otravným obsahem, o který žádný z fanoušků původní stránky nemá zájem. ExŽížala má alespoň tu výhodu, že část sledujících byli tvrdojaderní topkaři, takže sice mu zatím 500 sledujících během 24 hodin zmizelo, ale pár věrných nepochybně zůstane.

Paradoxem je, že se do něčeho podobného pouští zrovna TOP 09, které by vzhledem k deklarovaným hodnotám měla být podobná forma propagace proti srsti. Ať už jde o nevyžádané cpaní kampaně tisícům lidí, kteří o něco takového dost možná vůbec nestojí, nebo o samotný fakt, že TOP 09 jako strana dlouhodobě se vymezující vůči různým kmotrům k tomuto účelu využije falešný profil vydávající se za bezskrupolózního lobbistického podržtašky. Podobně je paradoxní i fakt, že strana bojující za transparenci neváhá k propagaci využít anonymní účet dlouhodobě spojovaný s osobou bývalého šéfa Komerční banky a vlivného zákulisního hráče Radovana Vávry. Očividně v Topce na formě zas až tak moc nezáleží, když se obsah drží stranické linie. Jak by řekl Andrej Babiš: „Je to kampaň!“. Zbývá už jen se zeptat, zda-li za to může Kalousek.