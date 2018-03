Zoufalec týdne: Mikuláš Bek. Komentář Petra Holce

Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek je známý jako jeden z rektorů, které úplně nemiluje prezident Miloš Zeman. Co se ale rozhodl kandidovat za každou cenu a za téměř všechny strany do Senátu, vybarvuje se do bizarních prezidentských barev i sám Bek. Tento týden se například znovu rozepsal na Twitteru. Na něm se Bek zaposlouchal do „vládních tamtamů“ a napsal, že slevami na dopravu vláda způsobí rozpočtový chaos.

Proč ne, ostatně máloco připomíná chaos víc než jakýkoli státní rozpočet. V něm politici vždy rozhazují cizí peníze za cizí věci, což mívá nebezpečně blízko k jejich vyhazování. Nakonec své o tom ví i Bek. Právě Masarykova univerzita pod jeho vedením letos v březnu schválila unikátně velkorysý plán na odchodné vysokých funkcionářů školy - samozřejmě včetně Beka, jenž příští rok ve funkci rektora definitivně končí. Díky plánu by ale i on mohl poté celý rok pobírat až 12 000 korun měsíčně, pokud na škole bude dál působit.

Takový „důchod“ nemá v Česku žádná jiná vysoká škola a zajímavé je, že ani na té brněnské netuší, kolik to bude případně stát její rozpočet. Což vlastně trochu připomíná rozpočtový chaos, řekl bych. Anebo ne: „Od univerzity je to poděkování za oběť, kterou člověk přináší tím, že se věnuje rozvoji a řízení instituce a nevěnuje se své profesi,” vysvětlila to mluvčí univerzity Tereza Fojtová. Konečně mluvčí se smyslem pro humor a nejen mluvící hlava!

Bek se nicméně obětí nebojí a už letos na podzim chce přinést další, když plánuje v Brně kandidovat do Senátu. I jako senátor chce ovšem zůstat rektorem, takže bude přinášet hned dvě oběti najednou. Bek v tom samozřejmě není sám; senátoři sice pobírají plný celkem velkorysý plat, práce na plný úvazek to ale není, a proto jich spousta stíhá i víc jiných zaměstnání. K dokonalosti to naposled dotáhl František Čuba, který do Senátu nepřišel celý rok.

Ale zpět k Bekovi. Ten sám sebe popsal jako „přelétavého voliče, jak už to bývá u lidí akademického typu.“ Vlastně není jen přelétavý volič, ale případně i senátor. Beka do senátních voleb nominoval STAN, což je ta menší parta s Petrem Gazdíkem v čele, jež se kvůli volbám různě rozchází a zase spojuje s TOP 09, lidovci nebo miliardáři. Brněnskému rektorovi, jehož chtěl do vlády premiér a šéf ANO Andrej Babiš, to ale nestačilo a chtěl zvolení pojistit i podporou Pirátů, TOP 09, ODS, lidovců, zelených…

Aspoň že tentokrát vynechal komunisty, k nimž se kvůli kariéře přihlásil krátce před listopadem 1989, když si ještě říkali KSČ. Takhle odvážné partajní rozkročení Bekovi hned nevyšlo, trochu moc to bylo i na českou politiku. Nemůžete být senátorem všech stran, nějaké taky musíte nechat jiným lidem. Jsme přece pořád demokracie. Když tedy Bek okamžitě nezískal volební podporu od všech zmíněných stran, vydal se na truc za brněnským primátorem Petrem Vokřálem, jehož hnutí ANO ovšem už předtím začal v rámci volební kampaně pro jistotu špinit. Tohle už snad není ani přelétavost.

Bek v ANO logicky nepochodil, takže se klidně zase vrátil k původnímu „přelétavému“ plánu. Moc radosti svým bludným kruhem neudělal nejen mnohým z brněnské ODS, jež se dlouho prezentovala vlastním senátním kandidátem. „Nejsem vyhraněný straník,“ říká o sobě Bek. O tom žádná. Politicky se kdysi začal výrazně angažovat už v SSM, pak zamířil do KSČ a teď chce do Senátu za konzervativní pravici i anarchistickou levici současně a klidně by bral i ANO. Kandidoval by tak za vládu i opozici najednou!

Sám Bek se samozřejmě svou předlistopadovou politickou angažovaností příliš nechlubí, i on chápe, že by v protikomunistickém bloku působila lehce toxicky. Naopak: rád veřejně vystupuje proti komunistům a „návratům starých pořádků“! A dokonce to dělá tak vehementně, že si ho předloni 17. listopadu v televizi na Albertově všimla i bývalá mluvčí Vrchního státního zastupitelství Irena Válová. A podobně jako Bek se o tom rozepsala na webu: „Přátelé, mám takový dotaz: Vystoupí v dnešním defilé trapnosti v Praze také někdo jiný než komunista, příslušník StB, bývalý komunista a současný akademický kariérista….,“ napsala.