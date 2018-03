Zoufalec týdne: Miloš Zeman. Komentář Petra Holce

Je to samozřejmě ironie, jak už to v případě prezidenta Miloše Zemana bývá. Výjimečně nic neřekl a dokonce neutrousil ani žádný bonmot, a přesto je jasným zoufalcem týdne. Jednoduše proto, že Zeman rád mluví, když má mlčet, a nemluví, když nemá mlčet. Jak třeba teď, když nás Rusko obvinilo za tajemný jed novičok, s nímž někdo v Londýně málem zabil bývalého ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala i jeho dceru a přiotrávil přitom desítky nevinných lidí.

A co na to Zeman, věrný přítel Ruska a zvlášť jeho věčného prezidenta Vladimira Putina? Nic. Snad někde v Lánech za pomoci zdravotnického personálu objímá stromy nebo natáčí svůj pravidelný týdenní stand-up s Jaromírem Soukupem, jenž herecky zraje ještě líp než jeho blonďatá múza Kateřina Brožová. Přitom by žádný jiný státník neměl křičet tak naštvaně jako právě Zeman: co sedí na Hradě, nevynechá příležitost, jak strčit svou moudrou hlavu do ruské díry. A teď taková odměna. V CIA tomu tuším říkají waterboarding.

Rusko málem spustí v Británii přípravu na válku a za všechny Zemanovy služby to hodí zrovna na Česko. Na zdorovie! A to byl Zeman mezi prvními, kdo Putinovi nadšeně gratuloval už ke čtvrtému zvolení prezidentem ve volbách, v nich patří největší gratulace státní manipulaci a represi. „Náš cíl je přitom společný, budovat a prohlubovat mezi našimi zeměmi oboustranně výhodné vztahy založené na upřímnosti, vzájemném respektu a konkrétní spolupráci,“ napsal Zeman Putinovi a pozval ho do Česka. Ano, hlavně ten vzájemný respekt.

Doufejme aspoň, že Zeman pozval Putina někam do osamělého lesa ve Šluknovském výběžku, aby jeho návštěva zase totálně nevyřadila ze života celou Prahu a neodevzdala ji do rukou ruských agentů, jako se to běžně stává při Zemanových čínských návštěvách. Pravda bohužel je, že nikdo zatím nevlepil Zemanovi tak potupnou facku jako teď Rusové. Ostatně ti ho za jeho lásku vděčně a vychytrale fackují i tím, že z něj ve státních médiích dělají nejvíc proruského státníka západně od Uralu. Případně ho vítají oslavou sovětské invaze do Československa v roce 1968.

Zeman svou láskou k Rusku evidentně škodí Česku, což Rusové dobře vědí. Náš obchod s Ruskem je zanedbatelný s tím, kolik vyvážíme do EU a hlavně do Německa. Zeman by proto měl spíš než do Moskvy nebo do Soči jezdit do Berlína a nejen kvůli ekonomice, jíž tak rád zmiňuje ve jménu diplomacie. Česko je kromě EU členem i NATO, a to je poslední dobou s Ruskem tak trochu ve válce, protože Putin si svou popularitu v ekonomicky zaostalém Rusku buduje i tím, že sem tam vojensky někoho napadne (Ukrajina) nebo aspoň provokativně zastraší (Pobaltí). Mezitím chytá ryby a jezdí tankem.

No a český prezident za to Putinovi buď poblahopřeje k „vítězství“ v Sýrii, kde vojensky podporuje diktátora Asada a z níž teď i díky Rusku nejvíc zbývá plocha na mapě. Nebo se na summitu místo se spojenci z NATO baví a pokuřuje s ruským ministrem. Možná proto, že umí líp rusky než anglicky a Rusové taky mívají při ruce vodku. Nejen Američani, kteří platí naši bezpečnost, toho už mají dost. Zeman tím Česku prokazuje medvědí službu: o našem příklonu k Rusku se právě díky němu stále častěji píše i v globálně vlivných novinách jako třeba Financial Times. Ještě chvíli a bude z nás předměstí Moskvy.

Nejde ale jen o Rusko. Podobně Zeman leze do zadku i Číně, která vzájemný respekt opětuje tím, že u nás investuje ještě míň než malý Tchaj-wan. A mimochodem: když chtějí na Pražském hradě náhodou zjistit, co se stalo s šéfem čínské investiční skupiny CEFC a náhodou i Zemanovým poradcem (doufejme, že ne pro demokracii a stabilitu společnosti) Jie Ťie-mingem, který po čínsku trochu zmizel, musí do Číny vyrazit velké trio Mynář, Tvrdík a Nejedlý.

Jeden by přitom téměř řekl, že v éře digitální komunikace by v tomto případě mohlo letadlo výjimečně zůstat v hangáru a stačila jedna rychlejší oficiální zpráva. A zvlášť když i mezi námi a Číňany určitě díky Zemanovi taky kvete krásný vzájemný respekt. Nebo snad ne? Ale dost špatných zpráv. Zeman v tomto turbulentním týdnu přece jen pouze nemlčel. V rozhovoru pro MfD řekl, že od dubna znovu vyráží za lidmi do krajů. A tam se určitě zase rád rozpovídá.