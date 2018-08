Zoufalec týdne: Miloš Zeman. Komentář Petra Holce

Česko si letos připomnělo 50. výročí sovětské invaze z roku 1968, jež se bratrsky protáhla až do roku 1989. V ten den nám samozřejmě většina politiků prokáže nejlepší službu tím, když mlčí. Nikdo určitě nepotřebuje vědět, kolik vzpomínkových setkání stihne 21. srpna vždy snaživá místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová nebo s kým jde na pivo stále ještě šéf STAN Petr Gazdík. Padesáté výročí je ale přece jen symbolické a symbolická je i naše prezidentská funkce, i když se to v podání Zemana nezdá. Jeden milý bonmot ve prospěch Česka by proto neuškodil.

Speciál INFO.CZ k srpnu 1968autor: INFO.CZ

Navíc i Rusko se znovu chová jako někdejší Sovětský svaz, když sem tam někomu bratrsky pomůže s okupací nebo tím, že ho osvobodí od části státního území. Ruský prezident Vladimir Putin nedávno přátelsky připomněl svému ukrajinskému protějšku Petru Porošenovi, že ruské tanky a vojáci znovu můžou být nejen v Donbasu, Kyjevě a Pobaltí, ale i ve Varšavě a Bukurešti. Z nich není do Prahy zas tak daleko. A na americkou vojenskou podporu Evropy v rámci NATO rád zapomíná i americký prezident Donald Trump.

Zeman přesto 21. srpna zarytě mlčel. Prý řekl vše už v roce 1968, když „odvážně“ nesouhlasil s okupací, řekl hradní mluvčí Jiřího Ovčáčka Jiří Ovčáček. V historických análech, v nichž teď na Hradě po večerech hledají kompro na mrtvého Peroutku, se sice Zemanova odvaha z roku 1968 nedochovala, v roce 1970 ho ale vyloučili z KSČ. Takže byl asi fakt odvážný. Vyloučení z KSČ je něco jako Řád Bílého lva.

Zeman si velmi cení novináře a zkusím proto být objektivní. Prezident přece jen nechtěl 21. srpna jen mlčet, na to má svá moudrá slova až moc rád; v každém je tolik pravdy! Zkoušel se proto sejít s různými tehdejšími zahraničními odpůrci sovětské invaze, jenže nikdo z nich se nechtěl pro změnu sejít s ním. Nakonec to na Twitteru zkoušel svými „hrdinskými“ tweety zachraňovat Ovčáček, což je ovšem vždycky průšvih. Jako byste požár hasili benzínem.

Prezidentské ticho tak v Česku prolomil až slovenský prezident Andrej Kiska, když k roku 1968 promluvil i v České televizi. Takovou potupu netrumfnou ani rudé trenky vlající nad Hradem. A stejně tak i jeho nedůstojnou kauzu s lhaním o Peroutkovi, z nějž Zeman udělal obdivovatele Adolfa Hitlera a ještě mu přišil i výrok Jana Stránského o vytí s vlky. Za Hitlera se Zeman nedávno omluvil tak, že je to spíš na další žalobu. Za to, že si plete Peroutku se Stránským, se podle soudu omlouvat nemusel. Možná si soudci prostě řekli, že i při tom Zeman spal podobně jako na nedávném summitu NATO.

Jenže tento týden Nejvyšší soud rozhodl, že nižší soud použil špatný zákon. A navíc, že ani prezident nemůže lhát, jak se mu zrovna zlíbí, i když je mentálně jinde. A když někoho urazí, může ho za to dotyčný žalovat a chtít odškodné. Ironie samozřejmě je, že se pak nesoudí prezident, ale český stát - tedy my všichni. Ano, jsme v tom se Zemanem všichni! Naděje ale umírá poslední. Zeman je velkorysý člověk a má svůj prezidentský fond, z nějž chtěl kdysi mořit státní dluh. Nejsou v něm sice skoro žádné peníze, na zaplacení nekonečných soudů i případné urážky Peroutky by to ale mohlo stačit.