Zoufalec týdne: Miloš Zeman. Komentář Petra Holce

Už je to stejná nuda jako jeho bonmoty. Blíží se 28. říjen, nejen díky politikům stále bolavější národní datum, a prezident Miloš Zeman si prostě nemůže pomoci. Pražský hrad v den stého výročí demokratického Československa demokraticky zavře všem svým kritikům, zatímco rozdá metály pár svým kamarádům a podporovatelům. Jak to říkal tatíček-zakladatel Masaryk: „Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty?“

Nejspíš si na to vzpomněl i Zemanův „viceprezident“ Jiří Ovčáček, večerní pátrač v historických análech, když nepozvání méně přátelských hejtmanů, primátorů, rektorů, státních zástupců a vůbec všech, jimž nevoní prezidentův hradní naftalín, označil za „laskavost“. Můžeme mu samozřejmě dát za pravdu, hradní oslava našeho státního staletí totiž vůbec nebude hezká, jak už velí tradice. A hradní rozdávání metálů svým kamarádům nezačal Zeman, to jen v rámci objektivity. Jako obvykle mu ale dal nové grády.

Nebo spíš decibely: státní vyznamenání si právě v den stého výročí vzniku Československa odnese i král totalitního popu Michal David. Nic proti němu. Zemana podpořil v prezidentské volbě a několikrát rozdal svou hudební radost na prezidentských akcích. Prezident má dokonce výjimečně i pravdu v tom, že David „zlepšuje náladu v České republice“: svými klávesy ji skutečně zlepšuje několika generacím. Milují ho naše nejlepší tenistky i hokejisté a jeho fláky znějí i na firemních mejdanech, na které pak radši zapomínáme. Nikdo si nechce pamatovat, co se svou kolegyní dělal při krutém ploužáku „Nesnáším loučení“.

Za tuhle všechnu práci pro zemi už jsme ale Davida štědře odměnili miliony, jak to má v showbyznysu správně být. Jestli si za to právě teď zaslouží i státní metál, pak ho dejme i Zdeňkovi Izerovi nebo Jaromíru Soukupovi. I oni rozdávají radost a poslední dobou zvlášť Soukup. A vlastně i Zeman. I on „zlepšuje náladu v České republice“, ne? Hlavně svými bonmoty, kterým už se pár let směje jen on sám a případně ještě Ovčáček, to když se na něj velký šéf podívá.

Třeba ten poslední, o zavražděném a rozřezaném saúdském novináři, který prezident pustil po svém projevu ve Sněmovně českým novinářům, byl fakt výroční. Během projevu ke státnímu rozpočtu Zeman úplně nekypěl životem, vlastním bonmotem se ale úplně rozzářil. Chvíli jako by dokonce ani nepotřeboval podpěru, aby neupadl. Ovčáček by mu proto nejen za něj měl 28. října připnout metál. Před velkým hradním finále měl ale Zeman vůbec výroční týden, možná si zaslouží metálů i víc.

Nedávno znovu mezinárodně pomohl své zemi, když po pokusu o vraždu ruského dvojitého agenta Skripala v Británii hned ochotně řekl, že se i u nás „vyráběl“ novičok. Našim věrným přátelům a spojencům v Kremlu nemohl prokázat lepší službu. Jeho slova pochopitelně ráda zvedla ruská média včetně Prvního kanálu ruské státní televize, aby prokázala, že se novičok nevyráběl jen v Rusku. Jenže po ministerstvu obrany teď potvrdila i šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová, že se u nás novičok nevyráběl.

Ano, v jistém ohledu je to hra se slovy. V Česku údajně proběhl pokus o mikrosyntézu novičoku, což podle mezinárodní definice není výroba. Právě Zeman ale hru se slovy začal. Moc dobře věděl, že se jako obvykle uřekl, a proto dělal pitomce z těch, kdo měli pravdu, když říkali, že mikrosytéza není výroba. Teď to má potvrzené i od Drábové, jíž tak rád vroucně líbal při svých romantických vyjížďkách do Temelína. A zrovna jen pár dnů před svou velkou hradní ceremonií, kde si bude hrát na velkého státníka.

Stejně jako s Davidem je v tom velká symbolika. Na sté výročí vzniku Československa bude na Hradě metály rozdávat prezident, který je poslední dobou spíš prezidentem Ruska než Česka. Doufejme, že při tom aspoň zazní Davidova óda na radost jménem „To zas byl den“. Pamatujete ještě? Klávesy visí proklatě nízko a mistr to hustí: „To zas byl den, to byl kolotoč/ když se to sejde, nikdo neví proč….“