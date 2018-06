Zoufalec týdne: Miroslav Poche. Komentář Petra Holce

Je to bizarní: Miroslav Poche měl být dávno politický nebožtík. Nebo aspoň v Česku, odkud ho ČSSD v roce 2014 radši uklidila do Evropského parlamentu, protože doma začal být příliš toxický. Za hranicemi líp platí, v poslanecké kantýně mají lepší jídlo a taky tam nikoho nezajímáte, pokud nespácháte něco fakt zlého. Třeba nějakou regulaci a legislativu.

Jenže teď se Poche najednou vrátil. A rovnou do nejvyššího domácího politického patra, když z něj ČSSD chce udělat ministra zahraničí. To se logicky nelíbí prezidentu Miloši Zemanovi. Poche nejenže v prezidentské kampani podpořil Jiřího Drahoše, což Zeman i navzdory pomalému zapomínání mnoha jiných věcí zásadně nezapomíná.

Ještě navíc se mu v Bruselu přihodilo to, co se tam přihodí většině politiků: přinejmenším na české okamurovské poměry začal být vstřícnější k migraci a taky Palestině. Zeman proto teď tlačí, aby ČSSD nechala Pocheho ve sklepě – nebo aspoň v Bruselu. Prezident i nově jmenovaný premiér Andrej Babiš totiž nejen tam proti migraci bojují.

Případný permanentní spor prezidenta s ministrem zahraničí o naši zahraniční politiku by samozřejmě byl jen pokračováním hezké české tradice. Svou vlastní zahraniční politiku si dělal Václav Havel, Václav Klaus a s gustem ji pěstuje i Zeman, který se od vládní linie zcela osvobodil. Poche coby náš nejvyšší diplomat – to by byla ale přece jen jiná liga než jeho předchůdci v Černínském paláci.

Původem žižkovský politik je známý svým žižkovským slovníkem, řečí těla prodavače ojetin a taky tím, že večer na stranických sjezdech chodí rád načerpat čerstvé politické ideje do podniků, kam my muži chodíme, když kolem sebe chceme bezpracně mít nápadně hodně žen. To je ovšem jen sympatický mužský kolorit.

ČSSD Pocheho, někdejšího brutálního sběrače funkcí i platů v pražských městských firmách, uklidila z Česka poté, co se v roce 2010 přiznal, že krmí partajní „bestii“ nelegálním způsobem, když peníze z veřejných firem vrací přes malé členské dary do Lidového domu. V podstatě šlo o těžbu veřejných peněz, jež nemívá daleko ke kriminální činnosti.

Spolu s Petrem Hulinským a Karlem Březinou Poche dlouho tvořil pražskou svatou trojici ČSSD, jež psala politicko-podnikatelské noty Prahy. Jenže pak se časy změnily a kmotrovský systém ČSSD a ODS se v metropoli začal rychle drolit. ODS to odnesla jako první, když se i díky volebnímu masakru záhy vytratila z české i pražské vlády. ČSSD ale vzdorovala a to včetně očisty, jíž si díky pádu prošla ODS.

Teď ji to dobíhá a Poche je toho nejlepším symbolem. Přežil sám sebe a pražskou i celostátní politiku ČSSD dál dodnes spoluřídí z neviditelnosti Bruselu. Takže teď pro ČSSD v Praze bačuje hlasy v referendu pro vstup do vlády s ANO, což je samozřejmě i důvod, proč se jeho jméno objevilo mezi ministerskými kandidáty ČSSD. Nic není v politice zadarmo.

A Poche znovu překonává i sám sebe, když kvůli ministerské funkci najednou podlézá Zemanovi a s pomocí někdejšího pražského kmotra ODS Tomáše Hrdličky a prezidentova hradního rádce Martina Nejedlého se zadními dveřmi dobývá na Hrad. Poche bude ČSSD ještě dost bolet, a to jako neministr i případný ministr. Strana si sice nedávno konečně zvolila nové vedení, i po sjezdu v ní ale zuří boj o dorozdělení regionální moci. A Poche má stále vlivné spojence, kteří se hned tak nevzdají.

Jenže drží i Zeman, který na jejich poslední schůzce údajně řekl šéfovi ČSSD Janu Hamáčkovi, že Pocheho jako ministra zahraničí prostě nikdy nepodepíše. Poté, co Pocheho nepřímo obětoval první místopředseda ČSSD Jiří Zimola, jenž připustil kádrové změny, ho proto časem nejspíš obětuje i Hamáček. Nejen tito dva totiž dobře vědí, že udělat z Pocheho s jeho minulostí ministra, je jako rozsvítit si doma při náletu. Něco špatného vás určitě nemine.