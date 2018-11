Zoufalec týdne: Petr Pávek a jeho touha po vyšší výplatě. Komentář Petra Holce

Jinak neviditelný poslanec STAN Petr Pávek si vzal tento týden ve Sněmovně slovo a slušně se rozjel. Vlastně je mi sympatický. Odjakživa hubatý Pávek totiž jen nahlas řekl to, co si myslí většina poslanců, bojí se to ale kvůli strachu z voličů říct: ano, řekl si o víc peněz neboli podle něj „mléka“ od maminky. Není tedy na rozdíl od svých kolegů pokrytec. Přesto je zoufalec týdne. Poslanci si víc peněz nezaslouží a Pávek nemá pravdu.

Poslanci stále řeší, jestli sobě i kamarádům-senátorům od nového roku přidají hezkých 20 procent, takže by měsíčně brali přes 90 000 korun hrubého, nebo si skromně přihodí jen „9“ procent a budou tlouct bídu s téměř 84 000 korun. Pávek v tom má jasno. „Každé mimino chce víc mlíka a každý důchodce chce vyšší penzi. To je naprosto přirozené. A debata o tom, že si za svou práci tady budeme snižovat plat, je natolik pokrytecká, že nemůže, nemůže působit důvěryhodně… Ano, já chci přidat,“ řekl Pávek.

Konečně je to venku. „Jan Hus“ znovu promluvil a i kolegové ze STAN se od něj radši hned distancují, i když sami taky chtějí víc. A kdo by vlastně nechtěl, když teď do televize obden chodí přidávat všem, co žijí z peněz ostatních, odborářský boss Josef Středula? Peníze se dnes zase válejí na chodníku, jak se říká. A pro poslance to platí zvlášť. Pávek se totiž plete, že si chtějí za svou práci snižovat plat. Toho se nikdy nedopustili ani nikdy nedopustí: téměř třicet let jen řeší, jak si ho nezvýšit tolik, aby moc nenaštvali lidi.

A že jim kdysi kvůli vývoji ekonomiky klesl reálný plat? Řekněme, že si jen zkusili žít jako my. A mimochodem: když se poslancům zdá, což se jim vlastně zdá pořád, že za svou práci berou málo (nyní 75 900 korun), sáhnou si do velkorysých náhrad ve výši téměř 40 000 korun, které jim nedáváme za práci, ale jen na práci; aby si prostě mohli sem tam vyjet mezi nás voliče nebo v televizi nevypadali jako šupáci. Jako od táboráku, řekl by Jiří Paroubek.

Poslanci si navíc rádi ve Sněmovně rozdávají i různé předsednické a podpředsednické funkce, za které nám účtují další peníze, čímž si svůj základní plat zvýší i bez zvýšení podruhé. Možná to Pávek netuší, ale z 200 poslanců zůstává jen desetina tak hloupých, že přežívají na základním platu. Těžko říct, jak to dokážou. Možná si doma taky topí počítačem jako hoši od Pirátů. Pávek nicméně ve své „řeči pravdy“ ukázal i jistý vhled.

„I kdybychom si snížili plat na nulu a dohodli jsme se, že sem z jiných příjmů budeme donášet peníze, tak stejně nám (lidi) neuvěří,“ zamyslel se ještě Pávek. Nemá úplně pravdu, pokud ovšem nemyslí jinde ukradené veřejné peníze. Třeba v Británii poslanci berou plat až od roku 1911 a je pravda, že dokud si vydělávali jinde, vážili si jich lidi víc. Brali to prostě tak, že skutečně dělají veřejnou službu. I když v rámci ní pochopitelně dělali i službu pro sebe, byli to přece jen různí podnikatelé, aristokraté a dědicové. Nic přece jen není úplně zadarmo.

„Já chci přidat, protože všude jinde ve všech ostatních oblastech jsme přidali… Každý zaměstnanec oceňuje svoji práci, věří, že ji odvádí dobře a chce od svého zaměstnavatele přidat,“ řekl taky Pávek. Fakt? Poslanci jsou naši zaměstnanci a na rozdíl od učitelů nebo policistů jejich práci dlouhodobě oceňujeme zhruba třicetiprocentní (ne)důvěrou. Ohledně té Sněmovnu trumfuje jen Senát, vlastní liga.

Což je trochu málo na to, že jsme podle ústavy parlamentní demokracií, i když se to díky prezidentu Miloši Zemanovi často nezdá. Nebo jinak: je to tak akorát na to, co poslanci berou teď. Samozřejmě když si odmyslíme všechny automatické náhrady a předsednictví ničeho.