Zoufalec týdne: Piráti. Komentář Petra Holce

Toho si nechám až na konec. Začněme Pikalem, „extrémně chytrým klukem (jak jim pak sakra ve Sněmovně Andrej Babiš nemá říkat kluci, když si tak říkají sami?), co je na tom hůř se sociální inteligencí“, jak ho hezky popsal jeho partajní kolega Mikuláš Ferjenčík. Programátor Pikal občas působí jako sfinga, jíž netrápí žádné přízemní věci, protože má hlavu plnou nul a jedniček. Takže když měl coby místopředseda Sněmovny, za což mu platíme 135 tisíc korun měsíčně, zkontrolovat aspoň jména nominovaných na státní vyznamenání, nejspíš u toho hrál nějakou počítačovou hru.

Mezi nominanty tak zůstal i normalizační básník a novinář Karel Sýs, jehož za normalizace ocenili už komunisti, a proto by jeho vyškrtnutí nemuselo nikoho extra urazit. „Kontroloval jsem si osobnosti, které připravovaly násilný puč, válečné letce, co v zásadě jen plnili rozkazy, údajné rasisty, gestapácké donašeče, dětský básničkář mě nenapadl,“ vysvětlil to Pikal upřímně na Facebooku. V podstatě se tak přidal k prezidentu Miloši Zemanovi; i jeho omluvy bývají ještě horší než to, za co se omlouvá.

Říct o válečných letcích, že v zásadě jen plnili rozkazy, a ještě je strčit do party s násilnými pučisty, rasisty a gestapáckými donašeči, to už není deficit sociální inteligence. Tohle už je násilný puč proti rozumu. Pikal se pak sice omluvil ještě jednou, když poslal 50 tisíc korun projektu Paměť národa, hrůza z jeho pohledu na svět ale zůstává. A omlouval se a taky posílal peníze i jeho kolega Vymazal. Ten pro změnu za to, že nechtěl trpět v „nesnesitelném chladu šestnácti stupňů“, a proto si v poslaneckém bytě zatopil… Počítačem!

Jasně, Vymazal tím natočil slušný dluh za veřejnou elektřinu a tak dál. To jsou ale všechno jen drobky: v politice už jsme zažili fakt ledacos, až s Piráty ale přišli machři, co si doma topí počítačem. Tomu říkám nová realita! A taky dost strašidelná, samozřejmě. Lidé se tím vším zatím evidentně baví, protože Pirátům rostou preference. Jejich krátké řádění ve Sněmovně ale ukazuje, že jsme s nimi do vysoké politiky pustili mimoně, které politicky spojuje jen to, že je baví nuly a jedničky. A některé i hra na harmoniku.

Jinak ovšem vůbec nevíme, co to je vlastně za partu. Ani Bartoš si před volbami nebyl jistý ani tím, jestli máme být členem NATO. Teď Piráti chtějí bláznivá referenda a ještě víc rozbít už tak nefunkční parlamentní politiku snížením pětiprocentní hranice pro vstup do Sněmovny. Je to gerila se vším všudy a ne náhodou: někteří piráti mají mentálně blízko k TOP 09, jiní k ruské propagandě a KSČM. Anebo ke Šlágr TV.

Ano, vím, že se z tohohle nijak slušně nevykroutím, tak to na rozdíl od Pikala radši ani nebudu zkoušet. Ze zoufalství jsem nedávno jednou večer prostě dosurfoval až na tuhle boží „hudební“ stanici, kde k lidskému štěstí hrají borci jako Duo Jamaha, Frankie Zhyrnov vulgo Zpívající saxofon i spousta dalších. Je to jedna velká papundeklová serenáda. A najednou jsem nemohl uvěřit vlastním očím: na pódiu tu seděl i šéf Pirátů Bartoš a během rozhovoru sypal vtipy Zuzaně Bubílkové.

Nevím, jak a proč se tam vzal a je to i jedno. Na Šlágr TV se nicméně chodí končit, tedy pokud jste tu i nezačali, což je ale jiný příběh. A začátek konce by to mohl být i pro Piráty. Podobně jako i v jiných zemích jsme je „na ně pustili“ a teď vidíme. Nebo kromě šílenství spíš nevidíme nic. Piráti jsou generační strana, jíž spojuje jedno téma, a taky produkt určitého politického momentu - podobně jako Zelení. A jako ti taky můžou brzy skončit. I každé šílenství má totiž svou expirační dobu.