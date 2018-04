Zoufalec týdne: Roman Joch. Komentář Petra Holce

Ano, Joch se podobně trápí už delší dobu, jak poznáte i z jeho tváře. V podstatě se mu bohužel přihodilo to samé co předtím Václavu Klausovi a všechno lidské konání taky posuzuje ideologicky. Svého učitele ovšem nadmíru trumfuje: zatímco Klaus ve svém pozdějším období vědecky zkoumal pravicovost a levicovost džínů, džínové bundy nebo vepřových a kuřecích řízků, Joch kvůli své ideologické posedlosti hned po smrti znesvětí nejslavnějšího českého režiséra.

„Kým byl Sergej Ejzenštejn pro komunismus, kým byla Leni Riefenstahlová pro nacismus, tím byl Miloš Forman pro levicový liberalismus. Vždy mi na jeho filmech přišlo něco nepatřičného. Postupně můj pocit uzrál v přesvědčení, které nyní formuluji,“ napsal Joch. Proč ne, každý máme svůj vkus. A taky jistou mentální kapacitu, samozřejmě. A to i jisté věci prostě nepochopit. Forman měl totiž výjimečný smysl pro humor, ironii a metaforu. Snad jen Joch v tom může vidět zapšklost.

Nebezpečný humor, ironii a metaforu dokonce rozpoznali ve Formanově filmu Hoří, má panenko i komunisti, a proto ho pro jistotu hned zakázali. Rozkradená tombola na hasičském bále si totiž neutahuje z ničeho jiného než z komunistické kleptokracie. Těžko říct, jak moc lidi ve filmu kradou levicově nebo pravicově, to ví jen Joch. Formanovi se každopádně podařilo geniálně popsat komunismus jedinou větou: „Tady všichni kradou a ty se na to jen díváš,“ vytýká manželka manželovi, jenž si všimne, že na stole najednou nechybí jen koňak.

Už je to starý brek. Stejně jako komunisti vyčítá i Joch Formanovi neúctu k autoritám a jejich zpochybňování. Šéf Občanského institutu, čímkoli se tohle vědecké pracoviště zabývá, evidentně nepochopil dvě věci: zaprvé že automatická úcta k autoritám a jejich nezpochybňování vždy vedou k totalitě. A zadruhé, že Forman ve svých filmech vůbec nezpochybňuje principy demokracie, ostatně právě za ní kdysi utekl do Ameriky. Spíš se zabývá její nedokonalostí a problémy.

Vrchní sestra v Přeletu nad kukaččím hnízdem je lehce sadistická bytost, zatímco i obchodník s pornem Larry Flynt má právo na svobodu projevu. Ostatně stejně jako Joch, i jeho text je na úrovni porna. Ale celkem Jocha vlastně chápu: učí politické ideologie na více školách (mamma mia!) a nejspíš je prostě nemůže dostat z hlavy ani večer u filmů. Přemýšlí prostě nonstop jako třeba Tomio Okamura, jenž ve svých legendárních videoblozích kdysi přemýšlel i v hřebčíně.

Protože jinak tohle fakt není možné! „A to mě přivádí k největší výtce vůči Miloši Formanovi. Uprchlík před komunismem nenatočil žádný film o zločinech komunismu. Vzhledem ke svému talentu se mohl pro kinematografii stát tím, kým pro literaturu byli Orwell a Solženicyn. Nestal se, promarnil to,“ píše Joch. Ano, Forman to fakt promarnil! On i jeho filmy dostali jen pár Oscarů, což je takový menší Český lev.

„A Miloš Forman byl supersnob,“ bádá ještě ideologicky Joch. Jistě, miloval doutníky, české pivo a život vůbec. Na rozdíl od Jocha, který ho evidentně nenávidí. „Když nyní zesnul, Bože, dopřej klid jeho zmatené a pomýlené duši. Ať odpočívá v pokoji,“ končí Joch svůj žlučovod. Samozřejmě nic ve zlém: skoro bych se ale vsadil, že lepší epitaf už si bývalý poradce expremiéra Petra Nečase a neúspěšný lidovecký kandidát ve volbách (promarnil to!) na svůj vlastní hrob nikdy nevymyslí. Tohle je prostě až zločinně perfektní!