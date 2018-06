Zoufalec týdne: Tomio Okamura. Komentář Petra Holce

Okamura by měl vlastně slavit. Kromě sushi bych mu doporučil intimnější modlitbu směrem k Mekce a nějaký dobrý kebab, poslední dobou jeho nejoblíbenější jídlo. Už několik let utrácí nemalé peníze za vlastní reklamu, v níž se nás snaží přesvědčit, abychom bděli a venčili vepře u mešit, co tu nemáme. Skoro jako by zprávu vnitra sponzoroval. A vidíte: když teď i ministerstvo v podstatě veřejně řekne, že Okamura není žádný „pitomio“ a všechno to myslí fakt vážně, tak ve vzduchu znovu visí žaloba.

Tu „Tomíček“ zvažuje, protože se prý SPD někdo snaží poškodit. „Zmíněná zpráva o extremismu, tak jak byla zpracovaná a schválená ministerstvem vnitra, je ve vztahu k SPD součástí politického boje a ministerstvo vnitra v této zprávě otevřeně zpochybňuje politickou svobodu. Hnutí SPD příslušnou zprávu a okolnosti úniku informací bude konzultovat pro případnou možnost podání žaloby,“ uvedlo hnutí „zabrušovačů“ a „vybrušovačů“ v prohlášení.

A sakra: kolikátá žaloba už to bude? A teď navíc za to, co je každému dávno jasné a za co méně šťastní lidé Okamuru tak milují? Šéf SPD je totiž extrémista par excellence. Doba nejspíš vyzrála na nějakou jeho Extremistickou akademii, jíž by coby profesor poslal za své služby pár svých milionových faktur. Okamura jako extrémista mluví, když ze sebe slova chrlí se stejnou kadencí jako samopal náboje. A taky si rád vybírá témata extrémistů, nakonec nikdo jiný než on nevymazal nejen Vandase a jeho různé mutace dělnické partaje z politické mapy.

A to do sebe původně instalatér Vandas intelektuálně investoval a kvůli vlastní politické budoucnosti si pořídil i fešný titul magistra na UJAK, což je známá žižkovská Sorbonna. Okamura na to prostě jen šel chytřeji: na rozdíl od Vandase do ulic nenahnal skutečné nácky, ale imaginární muslimské migranty a výsledkem je přes 10 procent hlasů v loňských sněmovních volbách. A taky fakt, že mu vnitro nemůže říkat extrémista, i když i podle něj právě on nejlíp pracuje s extrémistickými tématy.

Extrémista je totiž podle oficiální definice jen ten, kdo chce demokracii nahradit diktaturou. To Okamura i chce, jen usiluje o diktaturu referend. Jenže ta mají i ve Švýcarsku a to za diktaturu považuje jen málokdo. Maximálně tak za diktaturu blahobytu. I vnitro ve své zprávě sice připomnělo, že policie kvůli podezření z rasismu prověřuje tři poslance SPD a obvinila bývalého tajemníka hnutí Jaroslava Staníka, ani to prý ale nedá dohromady extremismus.

Možná i proto, že policie dnes různě prověřuje tolik politiků, že extrémní je nebýt policií prověřován. Pro politiky to znamená vážný reputační deficit. Navíc podobně jako Okamura a spol. mluví o Romech i migrantech většina Čechů, takže bychom pak oficiálně byli zemí extrémistů. Jenže oficiálně jsme Zemí příběhů – nebo aspoň pro Rusy a Číňany. Na extremismus prostě potřebujete něco víc, třeba být Marianem Kotlebou. Toho z extremismu obvinila slovenská policie poté, co předal jedné rodině šek ve výši 1488 eur, což je číslo odkazující na neonacismus. Jenže Okamura zatím vypisuje šeky hlavně sám sobě a to ještě na politicky nezávadné částky kolem milionu.

„Moravák z Tokia“ jako by nicméně už kdysi tušil, že ho jednou extremismus nemine. „Zatímco v devadesátých letech byli mezi nepřáteli státu hlavně anarchisté a ekologická hnutí, dnes to jsou národovci, hnutí obviňovaná z pravicového extremismu nebo neonacismu. Smutné je, že veřejnost si skutečně nechává namluvit, že právě tyhle skupiny občanů hlásajících ostřeji své názory jsou nepřátelé státu,“ píše moudře jistý autor knižního opusu Umění vládnout. Ano, jmenuje se Tomio Okamura a už v roce 2011 jako by tušil, že píše o sobě.