Zoufalec týdne: Tomio Okamura. Komentář Petra Holce

I tenhle týden byl samozřejmě na zoufalce nebývale plodný, vydá jich na celý měsíc. Ani ČSSD a její avizovaný úprk ze Sněmovny, aby (ne)podpořila vlastní vládu, ale netrumfne poslední dílo obvyklého podezřelého Tomia Okamury. Ten po týdnech neviditelné marnosti znovu diktuje, a že to stojí za to! Nejdřív chtěl shodit vládu, pak ne a teď už zase ano. Vsadím se, že tentokrát dokonce překvapil i sám sebe.

Vše začalo hned po vypuknutí kauzy s tajně pořízeným videem, na kterém zazní závažná výpověď Andreje Babiše mladšího. Okamura nemarnil ani minutu a hned se přidal k opozičním stranám, co chtějí shodit vládu. Jenže to se trochu přepočítal: jeho voliči vesměs považují většinu opozičních stran, co si kdysi v záchvatu vzájemnosti chtěly říkat „Demokratický blok“, bezmála za bandu zločinců, takže svého „Tomíčka“ zahrnuli méně přátelskými maily. „Dnes jsem z vás cítila neupřímnost a pokrytectví“, napsala velkému šéfovi jedna fanynka.

Okamura a neupřímnost a pokrytectví? V SPD kvůli tomu najednou nestačili mazat hate mail a průšvih byl na stole. Okamura proto rychle otočil. „Jako obvykle jsem vytušil, že by mohl být určitý prostor pro prosazení programu SPD. Řekl jsem Andreji Babišovi, že chceme vyměnit ČSSD. Nechceme, aby se prosazoval program ČSSD,” řekl na tiskovce ve Sněmovně, kde dementoval sám sebe. Mluvil nonstop asi deset minut. Ani Jiří Krampol, další známý napůl Japonec, by ale nejspíš nepřeložil, co nám chtěl vlastně Okamura sdělit.

Krize končí vítězstvím ANO. Ukazála ale, jak zranitelná vláda vinou Babiše je, říká expert

Řekl totiž, že chce do vlády, ale nechce do vlády; a taky že Babiš prosazuje špatný program, a proto s ním chce prosazovat svůj program. Nebo jinak: Okamura Babišovi velkoryse nabídl vše, co nikdy nemůže přijmout. Třeba vládu odborníků, v níž nebude šéf ANO sedět. A taky referendum o našem vystoupení z EU „po anglicku“, i když samozřejmě ví, že to Babiš odmítá, kudy chodí. I Okamura nejspíš ví, že je Agrofert největším příjemcem dotací EU. Jen pro doplnění dodejme, že plácnutím si s Okamurou by šéf vlády vážně ohrozil životodárnou podporu od komunistů, jak v rozhovoru pro INFO.CZ předesílá jejich poslanec Jiří Dolejš.

Do vlády ho sice nikdo nezval, to ale v jeho případě nijak nevadí. Jakmile to někde smrdí pěti minutami televizní slávy, pozve se Okamura sám. I proto poté přinesl 17. listopadu na Národní třídu kytky, které někdo hodil do koše. Ano, uzurpovat si státní svátek demokracie méně demokratickou selekcí „správných“ lidí jistě zavání totalitou, která taky vždycky vybere jen ty správné. Okamura ale záhy znovu trumfoval videem, do nichž se teď opětovně pustil se svou někdejší vervou, kdy točil, kudy chodil.

A je to dobře, protože nikdo není takový bavič jako on. Jeho nová videa natáčená u stolu s kytkou balancují někde mezi balkánskými videoklipy z TV Šlágr a zdravicemi starého Gustáva Husáka. Jen nejsou tak milá. Spíš z nich lehce mrazí. Vyhození svých kytek do koše Okamura ve videu označil za „řádění provokatérů“, což je přesně jazyk komunistů. Být Milošem Jakešem, zažaluji šéfa SPD za vykradení intelektuálního vlastnictví KSČ.

GALERIE: Nahé slečny, rasismus a oplzlé vtipy jak ze čtvrté cenové. Dno české reklamy zůstává proklatě hluboko

Jenže tím šéf SPD zdaleka neskončil. Když Babiš nevyslyšel jeho zoufalé bušení na dveře do vlády, otočil teď znovu a vrátil celou svou frašku na začátek: SPD proto bude hlasovat pro pád vlády. „Chceme, aby byla spravedlnost a slušnost,“ vzkázal Okamura lidem ve svém posledním videu – nebo aspoň v době psaní tohoto textu. Ještě že tak. Švýcarské video Slonkové s Kubíkem určitě nepatří k vrcholům novinářské práce, přinejmenším v jednom ale určitě sehrálo stoprocentně pozitivní roli: demaskovalo největšího pokrytce Okamuru.

Ten kdysi hlásal otevřenost, teď by ale celé Česko nejradši totálně utěsnil před světem. Rád taky šířil multi-kulti a i s přítelkyní jezdil do Londýna do mešity, teď nám ovšem dopřává džihád – jen naruby. Šéf SPD taky miluje trolly a jejich konspirační fámy, jimž tak rádi věří jeho voliči. Takže nakonec tento týden v jedné takové nejspíš i uvízl, pokud tedy za vším skutečně není on sám. U šéfa SPD totiž nikdy nevíte.

„Vánoce jsou svátky klidu, míru a křesťanských hodnot. Proto je dobré se na ně také náležitě připravit, jako to už dělávaly naše prababičky. Co takhle tento rok ochutnat kromě lineckého a kapra i trochu exotiky? Nabízím vám proto skvělé japonské dárky – sushi set vše v jednom, jídelní sety, hůlky na jídlo, krabičky pro Váš oběd či svačinu, skvělé japonské čaje tradičního výrobce Itohhkyuemon v hezkém balení a mnoho dalšího. A to se speciální poslaneckou slevou ve výši 25 procent,“ píše se v e-mailu odeslaném poslancům zdánlivě z Okamurovy sněmovní adresy.

Podle šéfa SPD někdo zneužil jeho e-mail a chystá prý trestní oznámení. Proč ne, celá policie tak brzy bude šetřit jen ty od něj. Z „jeho“ sushi se i tak rychle stala stejná virtuální realita jako z jeho poplašných zpráv o migrantech i dalších „běsech“. Vsadím se, že mu chutná. A mimochodem: jestli chtěl Okamura nebo někdo jeho jménem Čechům na Vánoce místo kapra prodat sushi, šéf SPD nakonec díky tomu ulovil slušného sólokapra.