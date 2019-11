Zrno: Když levici vadí i Obama… | info.cz

KOMENTÁŘ MATYÁŠE ZRNA | Američtí levičáci už jsou jak francouzští jakobíni, když likvidovali girondisty a nebo jako Stalin, když popravoval trockisty (bucharinovce, zinovjevovce…). Bývalý americký demokratický (černý a silně levicový) prezident Barack Obama si dovolil na akci své nadace pro mladé lídry varovat před vlnou tzv. cancel culture. Tím se rozumí to, že lidé, kteří se kdysi dopustili jakéhokoliv prohřešku proti progresivistické ideologii (třeba si mysleli, že děti rodí jenom ženy) jsou vymazáni, „zrušeni“ (cancel). A hned se objevily názory, že „zrušen“ by měl být i Obama. Je koneckonců starý (pravda, ne bílý..) heterosexuální muž, který nerozumí dnešnímu světu a patří do kategorie privilegovaných a mocných.

Co jsou to ti „zrušení“ lidé? Polpotovským jazykem se z nich stanou „bývalí lidé“, orwellovským jazykem „neosoby“. Nikam se nezvou, jejich názory na veřejnosti nesmí zaznít. A když, tak v nějakém pravicovém ghettu, ale rozhodně ne na univerzitách, v liberálních médiích apod. Vrcholem je pak nejen zrušení účtů na sociálních sítích, ale třeba i možnosti platit online systémem PayPal nebo prodávat svou knihu na Amazonu…

Obama, který přece jenom má za sebou nějakou politickou kariéru, kdy nevyhnutelně musel dělat kompromisy, k tomu všemu řekl: „Měli byste se rychle dostat přes to, že vždy budete čistí, nikdy se nezkompromitujete, vždy budete politicky uvědomělí a tak dále. Svět je chaotický. Je v něm spousta nejasností. Lidé, kteří dělají opravdu dobré věci, mají své chyby. Lidé, se kterými bojujete, mohou milovat své děti. A sdílet některé věci s vámi… To není aktivismus. To není snaha o změnu. Jestli vše, co děláte, je házení kamení, tak se nejspíše příliš daleko nedostanete.“

Dodejme, že Obama vystupuje poměrně zřídka. Téma „cancel culture“ ho tedy muselo hodně pálit, když se rozhodl mu věnovat jedno ze svých nepočetných vystoupení. Ostatně, vlna „cancel culture“ decimuje i demokratickou stranu a její příznivce, protože na každého se něco najde, že…

Na pravici jeho slova samozřejmě přivítali, ve světové jedničce mezi liberálními deníky, v New York Times, na to ale reagoval (externí) autor Ernest Owens pozoruhodným komentářem. I levicová černošská modla jako je Barack Obama je totiž podle něj především starší heterosexuální muž, který patří ke „starým mocným“ lidem a prostě zaspal dobu. „Cancel culture“ Owens označil za užitečný příspěvek lepší společnosti, protože bez ní by se mohla stát i taková tragédie, jako že by Oskary udílel komik Kevin Hart, který přitom před lety řekl nějaký vtip o homosexuálech (což autor označuje jako homofobii, protože to asi lépe zní). A pokud se třeba studentům podaří dosáhnout třeba zrušení přednášky bývalého člena Trumpovy administrativy na univerzitě, je to podle autora na úrovni boje proti apartheidu v Jihoafrické republice v osmdesátých létech…

Podobně kriticky vyzněl příspěvek v britském Independentu. Michael Arceneaux se tam zase nemůže vynadivit, jestli je Obama opravdu tak naivní: Nejsme snad – píše autor – v éře, kdy se mladí Američané mobilizují, aby zvýšili povědomí o násilí se zbraněmi, o antirasistických postojích, přijetí transexuálů a queer komunity či o změně klimatu? Mám snad věřit, že to, že jsou mladí lidé slyšet na sociálních sítích, není jejich důležitý první krok na cestě k aktivismu? Mám předstírat, že online aktivismus neexistuje? A dodává: Obama si může věřit, čemu chce, ale po éře naděje a změny přišla americká jatka. Musíme si z toho vzít ponaučení a uvědomit si, kde kdo stojí, končí Arceneaux. Uf. Nechtěl bych se dočkat toho, až vymění pero za pušku…

Text vyšel na Konzervativních novinách